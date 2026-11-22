אחרי שהושק בקול תרועה ביום חמישי האחרון, שבר שיאי מכירות של כל הזמנים וקיבל ציון מושלם מהמבקרים (כן, 99 מבחינתנו זה מושלם), עכשיו הגיע תורם של השחקנים לדרג את GTA 6 , ואיך נאמר את זה - יש מי שפחות מתלהב מהמשחק החדש של Rockstar.

שלושה ימים בלבד אחרי שיצא לשוק, GTA 6 מוצא את עצמו תחת מתקפת דירוגים שליליים באתר Metacritic, שהורידה את ציון השחקנים שלו לאזור ה-5 מתוך 10. אלא שהמתקפה על GTA 6 לא עצרה במשחק עצמו, והפכה למלחמת מעריצים של ממש, שפגעה גם באחד המשחקים האהובים בהיסטוריה, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, אותו סיקרנו כאן .

גלריה ג'ייסון ולוסיה מתוך GTA 6. לא כולם מתרשמים ( Rockstar Games )

פער חריג במיוחד

אז על מה מדובר? בעוד ש-GTA 6 זכה כאמור לציון מושלם של 99 מתוך 100 על סמך 152 ביקורות מקצועיות של כתבי גיימינג וטכנולוגיה, אחד הציונים הגבוהים ביותר בתולדות האתר, הציון שהעניק לו קהל המשתמשים עצמו, קרי הגיימרים עצמם, עמד אתמול (שבת) על כ-5.6 מתוך 10 בלבד - פער חריג לכל הדעות.

מדובר בציון נמוך במיוחד למשחק שזכה לשבחים כמעט גורפים, ובוודאי בהתחשב בכך שרוקסטאר דיווחה על הכנסות של 3.79 מיליארד דולר ביום ההשקה בלבד. יתרה מכך, לפי דיווח באתר GGRecon, כבר בשבת בבוקר נרשמו יותר מ-34 אלף דירוגי משתמשים למשחק, רבים מהם עם ציון של אפס עגול.

התופעה מוכרת בתעשיית הגיימינג בשם Review Bombing, או "הפצצת ביקורות", והיא מתרחשת כאשר משתמשים מציפים משחק בדירוגים שליליים במיוחד, לעיתים כחלק ממחאה או מניסיון מכוון לפגוע במוניטין שלו. לא תמיד מדובר באנשים שבכלל שיחקו במשחק, ובחלק מהמקרים הדירוג נועד להעביר מסר שלא קשור בכלל לאיכות המשחק.

במקרה של GTA 6, חלק מהביקורות השליליות כוללות תלונות לגיטימיות של שחקנים על ביצועים מאכזבים, באגים והחלטות עיצוביות שנויות במחלוקת. אחת הטענות הבולטות נוגעת לכך שהמשחק מוגבל ל-30 פריימים-שנייה בקונסולות, ללא אפשרות לשחק ב-60 פריימים-שנייה, גם לא בדגם הפרו המתקדם יותר של הפלייסטיישן 5.

ביקורות אחרות מתמקדות דווקא בעלילה ובדמויות. חלק מהמשתמשים מאשימים את רוקסטאר בכך שהפכה את GTA למשחק "ווק", ומתלוננים על מערכת היחסים בין ג'ייסון ולוסיה, שתי הדמויות הראשיות. אחרים טוענים שהמשחק הפך לסוג של סימולטור של החיים האמיתיים, שבו הגיבור עסוק יותר מדי בניהול מערכת היחסים שלו ופחות בפעילויות הפליליות שאפיינו את הסדרה.

"הפצצת הביקורות" של GTA 6 באתר Metacritic ( צילום מסך )

לפי דיווח של מגזין "פורבס", בין הביקורות שנאספו באתר נמצאו גם טקסטים שנראה כי נוצרו באמצעות בינה מלאכותית, חלקם אפילו עם הוראות הפרומפט המקוריות; משתמשים שהודו במפורש כי כלל לא שיחקו במשחק; וחשבונות חדשים שהפעילות היחידה שלהם הייתה הענקת ציון אפס ל-GTA 6. חלק מהתגובות כללו גם אמירות גזעניות ומלאות בשנאת נשים, ללא קשר ממשי למשחק עצמו.

למעשה, הסימנים לבעיה הופיעו עוד לפני ההשקה. כבר ב-17 בנובמבר, יומיים לפני שהמשחק הגיע לחנויות, דיווח אתר Video Games Chronicle כי Metacritic נאלצה להסיר ביקורות משתמשים מזויפות שהתפרסמו באתר עוד לפני שהייתה לציבור אפשרות לשחק בכלל.

ומה הקשר לזלדה?

במהלך סוף השבוע מצא את עצמו גם הרימייק של The Legend of Zelda: Ocarina of Time, שיצא בתחילת החודש, תחת מתקפת דירוגים שליליים. הפעם, ככל הנראה, מדובר בנקמה של מעריצי GTA, שהשתכנעו כי מעריצי נינטנדו עומדים מאחורי הפגיעה בציון של המשחק החדש.

לפי הדיווחים בפורבס ובאתר Dexerto, נמצאו חשבונות משתמשים שהעניקו ל-GTA 6 ציון אפס, ובמקביל דירגו את הרימייק של זלדה בציון המושלם 10. בחלק מהמקרים אלה היו שני המשחקים היחידים שאותם חשבונות דירגו, מה שעורר חשד שמדובר בניסיון מכוון להשפיע על הציונים באתר.

ונראה שמדובר פה לא רק ביריבות בין מעריצים, אלא במאבק ממש על המקום בהיסטוריה של הגיימינג. GTA 6 זכה לציון מבקרים של 99, ובכך השתווה לציון של Ocarina of Time המקורי משנת 1998, שהחזיק במשך שנים בפסגת הדירוג של Metacritic. הרימייק החדש, לעומת זאת, הפך בתחילת החודש לאחד המשחקים בעלי ציון המשתמשים הגבוה ביותר באתר, עם 9.6 מתוך 10.

הרימייק של זלדה. תניחו ללינק בשקט ( נינטנדו )

אלא שהמתקפה על זלדה הביאה לצניחה בדירוג שלו. לפי אתר Notebookcheck, ציון המשתמשים של זלדה ירד במהלך שבת ל-8.7 בלבד, בעקבות גל של ביקורות שהעניקו לו אפס. חלק מהמגיבים אפילו לא ניסו להסתיר את הסיבה: "אני מעריץ של GTA 6. לכו לבכות בצד, מעריצי זלדה", כתב אחד מהם, ואחר האשים את מעריצי נינטנדו בהפצצת הביקורות על המשחק של רוקסטאר.

חשוב להדגיש כי למרות החשבונות החשודים, נכון לעכשיו אין הוכחה שמעריצי זלדה הם שיזמו את המתקפה על GTA 6, וגם לא ברור אם מדובר בקמפיין מאורגן או במשתמשים שפועלים באופן עצמאי (אם תשאלו אותנו, עדיף היה לו השחקנים היו מתרכזים בלהנות מהמשחקים המצוינים האלה ולא בדירוגים כאלה או אחרים, ד"ג).

אז מה השחקנים באמת חושבים?

וכדי להבין עד כמה הציון הנמוך ב-Metacritic לא מייצג את דעת הקהל, כדאי להסתכל על הביקורות במקומות אחרים. בחנות של פלייסטיישן, שבה רק משתמשים שרכשו את המשחק יכולים לדרג אותו, GTA 6 זכה במהלך סוף השבוע לציון של 4.84 מתוך 5, על בסיס כ-170 אלף דירוגים. ציון דומה של 4.9 קיבל המשחק גם בחנות של אקסבוקס.

ב-Metacritic לעומת זאת, כל משתמש רשום יכול לפרסם דירוג גם בלי להוכיח שרכש את המשחק או שיחק בו. זה כמובן לא אומר שכל מי שנתן ל-GTA 6 ציון נמוך משקר, וגם לא שכל מי שרכש אותו בהכרח מרוצה ממנו. אבל הנתונים מצביעים על כך שבקרב בעלי המשחק, התמונה חיובית בהרבה מזו שמשתקפת באתר.