הסקירה והציון מבוססים על כמעט 50 שעות משחק ב-Xbox Series X, ולאחר השלמת שניים וחצי מתוך חמשת פרקי העלילה. הסקירה אינה כוללת ספוילרים מהותיים.

וואו, מאיפה להתחיל?

אחרי כמעט 50 שעות משחק ב-GTA 6 (אם לדייק - 45 שעות), הצלחתי לסיים בסך הכול שניים מתוך חמשת הפרקים המרכזיים שלו ולהגיע לאמצע של הפרק השלישי. לא כי המשחק קשה במיוחד, ובטח שלא כי העלילה לא מעניינת אותי. פשוט קשה מאוד להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בלי למצוא בדרך לפחות שלושה דברים שאני רוצה לעשות קודם.

לפעמים זו משימה צדדית הזויה במיוחד, לפעמים זו מכונית שווה שאני חייבת לגנוב ולמכור למוזס, ולפעמים אני סתם מוצאת את עצמי משוטטת וחוקרת את העולם של המשחק, תוך כדי התפעלות עמוקה ממה שרוקסטאר בנתה במשך 13 שנים.

גלריה העטיפה של GTA 6 ( Rockstar Games )

כמעט 50 שעות וזה איפה שאני עומדת ( צילום מסך )

אחרי מעל לעשור של המתנה וציפיות שכמעט בלתי אפשרי לעמוד בהן, קשה היה להאמין שרוקסטאר באמת תצליח לספק משחק שיצדיק את כל ההייפ סביבו. אלא שגם בתור מי שמשחקת כבר שנים וסוקרת משחקים וחומרת גיימינג במסגרת עבודתה, לא הייתי מוכנה למה שקיבלתי כאן. מבחינתי, מדובר במשחק של העשור.

למי שלא עקבו אחר הטירוף סביב ההשקה , המשחק החדש בסדרת Grand Theft Auto מחזיר אותנו לווייס סיטי (Vice City), הגרסה הבדיונית של מיאמי, ולמדינת ליאונידה שמבוססת על פלורידה. במרכז העלילה עומדים ג'ייסון דובאל ולוסיה קמינוס, זוג עבריינים שמסתבכים בפרשה פלילית גדולה ונאלצים להסתמך זה על זו. אלא שכרגיל במשחקי GTA, העלילה המרכזית היא רק חלק קטן מכל מה שאפשר לעשות במשחק.

מי לעזאזל חשב על כל זה?

נתחיל מהעולם עצמו וכמות הפרטים ותשומת הלב שהושקעו בו, שהופכים אותו לכל כך מיוחד: למשל כשג'ייסון או לוסיה שותים מבקבוק מים, אפשר לראות את מפלס המים בבקבוק יורד בהתאם, או אם תצבעו את המכונית שלכם באחד ממוסכי ה-Pay 'n' Spray המוכרים מהמשחקים הקודמים, המרקם של הצבע יהיה שונה מזה שתקבלו במוסך מקצועי יותר שמתמחה בשדרוג רכבים. אפילו הבד של החולצה של הדמות שלכם זז בהתאם לתנועות הגוף שלה, ואם תרוצו הרבה בגופיה, תוכלו לראות סימני זיעה של ממש.

עכשיו תנסו לדמיין כמה פרטים כאלה מסתתרים בעולם העצום של GTA 6, וכמה עבודה הושקעה בהם. הרי אף אחד מאיתנו לא היה מתלונן אם מפלס המים בבקבוק היה נשאר זהה בזמן שג'ייסון שותה ממנו. סביר להניח שמרבית השחקנים בכלל לא ישימו לב לזה.

מי ששיחקו ב-Red Dead Redemption 2 כבר מכירים את האובססיה של רוקסטאר לפרטים הקטנים, אבל גם בהשוואה למשחק ההוא מ-2018, שנראה עד היום טוב יותר מלא מעט משחקים חדשים, מדובר בקפיצת מדרגה אדירה. התאורה, ההשתקפויות, מרקמי החומרים, הבעות הפנים, תנועות הגוף ואפילו השיער של הדמויות נראים טבעיים בצורה יוצאת דופן. זה העולם הווירטואלי הכי קרוב למציאות שיצא לי לשחק בו עד היום.

לוסיה באחד מהיערות שבמשחק ( צילום מסך )

תראו את המים ( צילום מסך )

גם הדמויות הצדדיות (NPCs) מתנהגות בצורה אנושית יותר מאי פעם. הן מנהלות שיחות ביניהן, עסוקות בענייניהן ומגיבות למתרחש סביבן. הן כבר לא סתם ניצבים שנועדו למלא את המדרכות, ואם תנסו לשדוד אותן למשל - כל אחת מהן תגיב בצורה שונה (עד רמה מסוימת כמובן, בסופו של דבר יש תבנית שחוזרת על עצמה).

אפשר לעמוד בצד הרחוב, לא לעשות שום דבר מיוחד ופשוט להסתכל על כל מה שקורה מסביב. בגדול, העולם של GTA 6 לא צריך אתכם כדי להיות מעניין בפני עצמו. ואם תמשיכו לחקור אותו, תגלו המון רפרנסים, סודות, בדיחות רשת וכו' שמצאו את דרכן לתוך העולם הזה.

מיאמי על סטרואידים

24 שנים עברו מאז יצא GTA: Vice City, אחד המשחקים האייקוניים והאהובים ביותר בסדרה, ולמי שגדלו עליו, החזרה לעיר המיתולוגית היא חוויה בפני עצמה. וייס סיטי החדשה היא פחות או יותר מיאמי על סטרואידים, ולמרות ההבדלים התהומיים בין שני המשחקים, רוקסטאר הצליחה לשמר את האווירה של העיר המקורית ולגרום לכם להרגיש כאילו אתם חוזרים למקום שכבר הייתם בו.

חופי הים, עצי הדקל, שלטי הניאון, חיי הלילה, מכוניות היוקרה והעושר המנקר עיניים שמתקיים לצד העוני והפשע - קשה לפספס את הזהות של וייס סיטי, גם כשהיא כבר לא תקועה בשנות ה-80. יש אפילו משימה צדדית אחת שתזרוק את המעריצים הוותיקים של הסדרה ישירות בחזרה למשחק ההוא. מעבר לזה לא אעשה לכם ספויילרים, רק אגיד שבהחלט שווה למצוא אותה.

מחוץ לעיר מחכים לכם אזורי ביצות ועיירות קטנות מלאות ב"רדנקים" (Rednecks) של דרום ארה"ב - אותם טיפוסים כפריים, גסי רוח וחובבי נשק, שהפכו כבר מזמן לקריקטורה בתרבות האמריקנית - לצד מרינות וכבישים כפריים, שהאווירה בהם שונה לחלוטין מזו של העיר הגדולה.

ברוכים הבאים לוויס סיטי גרסת 2026 ( צילום מסך )

( צילום מסך )

וכמו במשחקים הקודמים בסדרה, גם הפעם רוקסטאר לא מתביישת להציג את הצדדים המגוחכים של החברה האמריקנית, כאשר בשנים שחלפו מאז שיצא המשחק הקודם ב-2013, סיפקה לה המציאות לא מעט חומר חדש לעבוד איתו: תרבות המשפיענים, האובססיה לרשתות החברתיות ושלל תופעות אינטרנטיות הזויות.

מספיק שתיכנסו לסמארטפון של ג'ייסון או לוסיה ותציצו ברשת החברתית Snapmatic (סנאפמטיק) - הגרסה הסאטירית של המשחק לאינסטגרם - כדי להבין עד כמה רוקסטאר לא מפחדת לצחוק על כל תרבות ה"משפיענים" שהפכה לחלק כל כך בסיסי מהעולם שלנו (וחלק מהדברים שם באמת קורעים מצחוק).

בחזרה לעולם עצמו: אחת הבעיות שלי עם הרבה ממשחקי העולם הפתוח של השנים האחרונות (משחקים שבהם אפשר לשוטט בחופשיות במפה גדולה, בלי להיות כבולים לקו לינארי של העלילה) היא שהמפות שלהם הולכות וגדלות, אבל אחרי כמה שעות משחק כבר די ברור מה מחכה לנו בכל אחת מהנקודות המסומנות עליהן - אותן משימות, אותם פרסים, אותם אויבים עם שינויים קוסמטיים בלבד. מי מכם שמכיר את המשחקים האחרונים בסדרת Assassin's Creed יודע טוב מאוד למה אני מתכוונת.

אלא שב-GTA 6 דווקא שווה מאוד לסטות מהמסלול ולחקור את העולם שסביבכם, כי כמות התוכן שרוקסטאר פיזרה ברחבי ליאונידה פשוט מטורפת. לצד משימות צדדיות מצחיקות ומופרעות במיוחד, יש אינספור רכבי יוקרה שאפשר להשיג ולשדרג, פעילויות, סודות, בונוסים ומחוות לשלל אייקונים תרבותיים שלא תרצו לפספס. חשוב לציין שחלק גדול מכל אלה בכלל לא תראו אם תתמקדו אך ורק במשימות של העלילה הראשית.

יש כמה דברים שאני מתה לספר לכם עליהם במסגרת הסקירה הזאת, אבל חלק גדול מהכיף הוא לגלות אותם בעצמכם, ואני אשאיר לכם את החוויה הזאת. ממליצה לכם גם לראות כמה שפחות סרטונים ביוטיוב ואינסטגרם שיעשו לכם ספויילרים. חבל לחכות כל כך הרבה שנים למשחק ואז לנסות לסיים אותו כמה שיותר מהר.

אל תוותרו על לחקור את העולם העצום של המשחק ( צילום מסך )

GTA התבגר, בדיוק כמונו

אחת הביקורות שעלו מאז יציאת GTA 6 נוגעת דווקא לעלילה ולקצב ההתקדמות האיטי יחסית שלה בפרקים הראשונים. אני מבינה מאיפה מגיעה הביקורת הזאת, אבל לפחות עד לנקודה שאליה הגעתי במשחק, מדובר בעיניי בעלילה הבוגרת והאמינה ביותר בתולדות הסדרה.

מי שמצפה לקבל ב-GTA 6 עוד גרסה של GTA 5 רק עם גרפיקה טובה יותר, עלול להתאכזב, אבל אני דווקא שמחה שרוקסטאר לא הלכה בכיוון הזה. רבים מאיתנו היו בני נוער כשהמשחק הקודם יצא ב-2013, אבל היום אנחנו מנהלים קריירות, נשואים וחלקנו כבר הורים לילדים. התבגרנו, ונראה שרוקסטאר החליטה שהגיע הזמן שגם GTA יתבגר יחד איתנו.

חלק גדול מהקסם של GTA 5 היה טמון בדינמיקה המופרעת בין מייקל, פרנקלין וטרבור, שלושה אנשים שונים לחלוטין שנאלצו לעבוד יחד. הפעם בחרו ברוקסטאר לבנות את העלילה סביב זוג שנדרש להתמודד עם ההשלכות של אורח החיים העברייני שלו, ובמקביל לנהל מערכת יחסים נורמלית. עד כמה שאפשר לנהל אחת כזאת בעולם של GTA, כמובן.

לג'ייסון וללוסיה, וגם לדמויות שמקיפות אותם, יש עומק, אופי ומניעים ברורים. אפשר להבין למה הם מתנהגים כפי שהם מתנהגים, גם כשברור לחלוטין שהם מקבלים החלטות גרועות. המשחק עדיין גס, אלים ומופרע בדיוק כפי שהייתם מצפים ממשחק GTA, אבל הפעם באמת אכפת לי גם מה יעלה בגורל הזוגיות של שני העבריינים האלה.

בתור גיימרית שמלווה את הסדרה כבר שנים, אני גם שמחה שסוף סוף קיבלנו אישה כגיבורה ראשית במשחק תלת-מימד של הסדרה. יתרה מכך, לוסיה היא הרבה יותר מסימון וי על דמות נשית - יש לה אישיות משלה, שאיפות, חולשות ומקום מרכזי בסיפור, והיא מעניינת לא פחות מג'ייסון.

ובכלל, אחד החידושים שאהבתי במיוחד הוא האפשרות לעצב את מערכת היחסים בין השניים. הם יכולים לבלות יחד, לצאת לדייטים, לנהל שיחות ולהחליט כמה להשקיע בקשר. למערכת היחסים יש ארבע רמות שונות, כשהגבוהה ביותר נקראת Hot Together.

ג'ייסון ולוסיה מתוך GTA 6 ( Rockstar Games )

לפחות מההתרשמות שלי עד כה, די ברור שזו גם רמת הקשר שרוקסטאר מעדיפה שתגיעו אליה, שכן הדבר משפיע על האינטראקציות בין השניים, פותח סצנות מיוחדות ואף משפיע על התפתחות העלילה בהמשך.

אז כן, במשחק שבו בילינו במשך שנים בעיקר בגניבת מכוניות, במרדפים משטרתיים ובחיסול חשבונות, פתאום אנחנו צריכים גם להשקיע בזוגיות. מי היה מאמין.

נהג/ת חדש/ה

מי ששיחקו הרבה ב-GTA 5 יבחינו בשדרוג שעברה המשחקיות כבר בפעם הראשונה שבה ייכנסו למכונית. מודל הנהיגה נמצא איפשהו באמצע בין הפיזיקה הכבדה שאפיינה את GTA 4, לבין הנהיגה הקלילה והסלחנית יותר של GTA 5. לכלי הרכב יש תחושת משקל משכנעת בהרבה, וההבדל בין נהיגה במכונית ספורט, בטנדר ישן וברכב שטח מורגש היטב.

הפיזיקה המשופרת באה לידי ביטוי גם בתאונות דרכים, בנזק שנגרם לכלי הרכב ובאינטראקציה של הדמויות עם הסביבה. התנגשויות בין אובייקטים בעולם המשחק נראות הרבה פחות כמו אנימציות מוכנות מראש.

גם מערכת הירי, שלא תמיד הייתה הצד החזק של משחקי רוקסטאר, הרבה יותר מוצלחת הפעם. תנועת הדמויות בזמן קרבות, הכיוון והאנימציות שמלוות את הירי טבעיים יותר, ולכלי הנשק יש תחושת משקל משכנעת יותר מבעבר.

גם המשטרה כבר הרבה פחות צפויה. למי שלא מכירים את הסדרה, מספר הכוכבים שמופיעים על המסך במהלך מרדף משטרתי מציין עד כמה השחקן מבוקש ואת עוצמת התגובה המשטרתית. ב-GTA 6 התנהגות השוטרים דינמית יותר, והמרדפים הרבה יותר אמינים ומאתגרים בהשוואה למשחקים הקודמים. אני מודה שהיה חלק שבו המרדף אחריי נעשה כל כך רציני שכבר העדפתי לוותר עליו במקום להמשיך לנסות לברוח.

כל סוג רכב יעניק לכם חווית נהיגה קצת שונה ( צילום מסך )

לכל הריאליזם הזה יש כמובן גם מחיר - רוקסטאר הכניסה למשחק כל כך הרבה אפשרויות, שלפעמים נדמה שיש יותר פעולות לבצע מאשר כפתורים בשלט. חלק מהפעולות היומיומיות דורשות יותר התעסקות מבעבר, והאנימציות המושקעות באות לעיתים על חשבון המהירות שבה אפשר לבצע אותן.

מי שאהבו את הקצב המהיר והאופי הארקיידי של GTA 5, כלומר את העובדה שהמשחק העדיף אקשן ונוחות על פני דיוק וריאליזם, עשויים למצוא חלק מהשינויים האלה מעצבנים. אני דווקא אוהבת את הכיוון שאליו רוקסטאר לקחה את המשחק, אבל בהחלט יכולה להבין גם את מי שמעדיפים את הגישה הקודמת.

אל תשכחו להדליק את הרדיו

אחד הדברים שתמיד אהבתי במשחקי GTA הוא תחנות הרדיו, ויצא לי בתור נערה אפילו להכיר כמה שירים ולהקות שאחרת לא הייתי מכירה. גם בתחום הזה רוקסטאר התעלתה על עצמה הפעם, כאשר הבחירות המוזיקליות ושיתופי הפעולה עם הלהקות והאמנים השונים מוצלחים במיוחד, ולא חסרות סיבות להאריך קצת את הנסיעה רק כדי לסיים להקשיב לשיר שמתנגן ברדיו.

בתור חובבת מטאל, התחנה האהובה עליי במשחק היא כמובן The Chamber 106.6, שאותה מגישים לא פחות מטום אראיה וקרי קינג, הסולן והגיטריסט של להקת סלייר. התחנה מציעה מבחר משובח של מטאל על שלל גווניו, עם שירים של מטאליקה, פנטרה, מגאדת', איירון מיידן, Tool, ספולטורה וסיסטם אוף אה דאון, בין היתר.

רוקסטאר אפילו הצליחה להשיג שיר חדש של להקת הת'ראש מטאל Power Trip, שיצא בלעדית במסגרת המשחק. במילים אחרות, מרגישים שמישהו ברוקסטאר עשה שיעורי בית, ולא סתם הרכיב פלייליסט של להיטי מטאל מוכרים כדי לסמן וי על הז'אנר.

גם בנהיגה על אופנוע - אל תשכחו להפעיל את הרדיו ( Rockstar )

ומה שקורה בין השירים מעניין לא פחות - הקריינים בתחנות הרדיו השונות מתייחסים לאירועים ולמקומות מוכרים מהיקום של GTA, כולל אזכורים למשחקים קודמים בסדרה. באחד משידורי הרדיו, למשל, שמעתי שדרנית מדברת על נתוני הפשיעה ומזכירה שעד לא מזמן סן אנדראס, המדינה הבדיונית שבה מתרחשת בין היתר עלילת GTA 5 וזו של GTA: San Andreas המיתולוגי, הובילה את דירוג הפשיעה, בעוד שכעת נרשמת עלייה בפשיעה דווקא בווייס סיטי (מעניין למה באמת).

אלה אמנם כמה משפטים בתשדיר רדיו שאפשר בקלות לפספס, אבל בתור מעריצה ותיקה של הסדרה, התלהבתי ממש מהאזכורים האלה. יש משהו כיפי במיוחד בלשמוע על מקומות שבהם בילינו שעות במשחקים הקודמים, ולגלות מה קורה בהם היום.

גם הפסקול המקורי שנכתב במיוחד למשחק מוצלח מאוד, והמוזיקה שמלווה את המשימות ואת הרגעים השונים בעלילה מצליחה להכניס לאווירה בלי להשתלט על המתרחש. עבודת הסאונד עצמה מרשימה מאוד, החל מרעשי הרחוב והמנועים, דרך הדיבוב ועד למוזיקה שבוקעת ממקומות הבילוי ולשיחות של האנשים מסביבכם.

30 פריימים לשנייה? ב-2026?

אי אפשר לדבר על GTA 6, שיצא עם השקתו רק לקונסולות הפלייסטיישן 5 והאקסבוקס, מבלי לדבר על האכזבה הכנראה הגדולה ביותר ממנו, והיא ההחלטה של רוקסטאר להגביל את המשחק ל-30 פריימים לשנייה (כן, גם לפלייסטיישן 5 פרו).

למי שלא בקיאים במונחים הטכניים, מדובר במספר התמונות שהמשחק מייצר בכל שנייה. ככל שהמספר הזה גבוה יותר, התנועה על המסך נראית חלקה יותר, ובדרך כלל גם התגובה לפעולות השחקן מהירה יותר. ההבדל בין 30 ל-60 פריימים בשנייה מורגש במיוחד כשמסובבים במהירות את המצלמה במשחק, במהלך נהיגה או בקרבות.

כיום לא מעט משחקי קונסולות מאפשרים לבחור בין מצב איכות, שמתעדף את הגרפיקה, לבין מצב ביצועים, שמאפשר לשחק בקצב פריימים גבוה יותר במחיר של פשרה מסוימת באיכות התמונה. רוקסטאר החליטה שלא לתת לנו אפילו את האפשרות לבחור, וזה בהחלט מעצבן.

למרות שזה מעצבן, מתרגלים מהר ל-30 פריימים לשנייה ( צילום מסך, Rockstar )

ג'ונתן אשקרופט, סמנכ"ל הטכנולוגיה הבכיר של רוקסטאר, הסביר בריאיון לאתר TechRadar כי המורכבות של העולם במשחק חייבה את המפתחים לנצל בקפידה את משאבי המעבד המרכזי והמעבד הגרפי של הקונסולות. זו גם הסיבה לכך שהחברה לא מציעה כרגע אפילו מצב ביניים של 40 פריימים בשנייה.

במילים אחרות, הורדת הרזולוציה לבדה לא בהכרח תפתור את הבעיה, שכן הקונסולה עדיין צריכה לחשב בזמן אמת את כל מה שמתרחש בעולם העצום של המשחק. נכון, מתרגלים מהר ל-30 פריימים לשנייה כשמשחקים עם שלט, אבל בתור שחקנית PC שכבר שנים משחקת בקצב פריימים גבוה, זה עדיין מציק.

את המשחק בדקתי על גבי Xbox Series X, והוא עובד בצורה מצוינת וחלקה בהתחשב במגבלה הזאת. מעניין לציין שלפי בדיקות הביצועים של Digital Foundry, הקונסולה של מיקרוסופט מצליחה לשמור על קצב פריימים יציב יותר מפלייסטיישן 5, כאשר הפלייסטיישן 5 פרו מציעה את החוויה הטכנית הטובה ביותר מבין השלוש.

חשוב לציין שזה ממש לא מובן מאליו שמשחק כזה נראה כל כך טוב על קונסולה שיצאה לפני שש שנים. מצד שני, שחקנית המחשב שבי רואה כאן פוטנציאל גרפי אדיר שעוד מחכה למימוש. אם ככה נראה המשחק על האקסבוקס שלי, אני רק יכולה לדמיין איך הוא ייראה על מחשב הגיימינג שלי עם RTX 4080 Super.

נכון לכתיבת שורות אלה, רוקסטאר עדיין לא הכריזה רשמית על גרסה למחשב האישי. עד כמה שאני מחכה לגרסה הזאת, לא הייתי מוותרת על המשחק כרגע רק בגלל מגבלת קצב הפריימים. המשחק כל כך מדהים מבחינה גרפית, שהמגבלה הזאת לא הצליחה לקלקל לי את חוויית המשחק.

לכל דמות יש אופי ( Rockstar )

הדבר הקטן שבגללו GTA 6 לא מקבל ממני 10

למרות שרוקסטאר טרחה ועמלה על כך שאפילו המים בבקבוק של הדמויות הראשיות ייגמרו כשהם שותים מהם, דווקא עם אחד הדברים הבסיסיים ביותר במשחקי וידאו יש לי בעיה: מנגנון השמירה.

במהלך המשחק נתקלתי במשימה שכללה התגנבות עם לוסיה לתוך מלון ישן שהיה מלא בחברי כנופייה, במטרה לגנוב משם כמה דברים. רגע לפני שהתחלתי את המשימה, כשג'ייסון ולוסיה עמדו מול המלון, שמרתי את המשחק. ההנחה שלי הייתה די בסיסית: אם הדמות שלי תיהרג, אוכל לטעון מחדש את השמירה ולחזור בדיוק לנקודה שבה הייתי.

אלא שלרוקסטאר היו תוכניות אחרות - אחרי שהדמות שלי נהרגה וטענתי מחדש את השמירה, מצאתי את עצמי בתחנת דלק סמוכה, בלי לוסיה. נאלצתי להתקשר אליה, להזמין אותה להצטרף אליי שוב ולעשות מחדש את הדרך למלון הזה.

משום מה החליטו ברוקסטאר שגם אם שמרתם את המשחק באופן ידני בנקודה מסוימת בעולם הפתוח, לא בהכרח תוכלו לחזור אליה. המשחק עשוי לבחור עבורכם נקודה סמוכה שממנה תמשיכו לשחק, מבלי לשחזר את המצב שבו השארתם את הדמויות.

זה אולי נשמע כמו עניין שולי, ובמקרה הזה באמת מדובר בעוד כמה מטרים שהייתי צריכה לנסוע אותם, אבל כשאני שומרת משחק באופן ידני, אני עושה זאת מסיבה מסוימת. למה המשחק צריך להחליט בשבילי מאיפה אני רוצה להמשיך? במיוחד כשמדובר במשחק שמעניק לשחקנים כל כך הרבה חופש בכל תחום אחר. ועל זה, מבחינתי, יורדת חצי נקודה.

לוסיה. ממש לא סתם דמות נשית ( Rockstar )

עכשיו נראה את המתחרות

אחרי עשרות שעות משחק, GTA 6 עדיין מצליח להפתיע אותי. בתור מי שמשחקת במשחקי וידאו כבר שנים, זו תחושה שהולכת ונעשית נדירה יותר, ורק על זה מגיע לרוקסטאר שאפו ענק. קשה לי להיזכר מתי בפעם האחרונה התלהבתי ככה ממשחק, או מצאתי את עצמי מחכה לסוף יום העבודה רק כדי לחזור ולחקור את העולם שלו.

האם GTA 6 הוא המשחק הטוב ביותר בהיסטוריה? מבחינתי עוד מוקדם לקבוע, בעיקר כי עוד לא סיימתי את העלילה שלו. אבל בכל הנוגע למשחקי עולם פתוח, בעיניי רוקסטאר נמצאת כרגע בליגה משל עצמה. היא הצליחה להצדיק 13 שנות המתנה, לעמוד בציפיות שהיו כמעט לא הגיוניות, ולהזכיר לנו עד כמה רחוק אפשר לקחת את המדיום הזה כשלא מסתפקים במה שכבר עובד.

ואם הגעתם עד לכאן, קחו ממני טיפ - לכו לשחייה אל תוך האוקיינוס במשחק ושחו הכי רחוק שאפשר, עד שתשמעו צליל מאוד מסוים. תאמינו לי שלא תתחרטו.

עכשיו תסלחו לי, יש לי עוד שלושה פרקים לסיים, בהנחה שלא אמצא עוד משהו מעניין לעשות בדרך.