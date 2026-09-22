אחרי שכבר ראינו רובוטים הומנואידיים רצים, רוקדים, מבצעים תרגילי קונג פו ואפילו נלחמים זה בזה, עכשיו מגיע השלב המתבקש: קרב מול בן אדם. סרטון חדש שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות ביממה האחרונה מציג רובוט בגובה של כ-1.83 מטרים מאגרף עם כוכב הרשת פרנקי לה-פנה, ובסופו של הקרב הקצר גם מעיף אותו בבעיטה לצד השני של הזירה.

מאחורי הרובוט עומדת חברת REK, שמפתחת רובוטים הומנואידיים לקרבות. בסרטון, שאורכו 44 שניות בלבד, נראה לה-פנה כשהוא מצויד במיגון כבד ומנסה להנחית מכות על הרובוט, שצויד גם בראש שנראה כאילו נלקח מסרטי "שליחות קטלנית".

"לראשונה בהיסטוריה, בן אדם מתמודד מול רובוט בגובה שישה רגל", מכריז הקריין בתחילת הסרטון. אלא שהקרב לא ממש מתפתח לטובתו של לה-פנה. הרובוט בועט בו מספר פעמים בחזה ובבטן, עד שהבעיטה האחרונה שולחת אותו כמה מטרים לאחור.

קרב אמיתי, או סרטון מבוים?

אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים לארוז את הבגדים שלנו כדי לעבור לכוכב לכת אחר, לא ברור עד כמה מדובר בקרב אמיתי או בסרטון מבוים שנועד בעיקר לייצר כותרות. לה-פנה כמעט ולא מצליח לפגוע ברובוט, ובחלק מהרגעים נראה שהוא בכלל לא מנסה להכות אותו במלוא הכוח. גם הבעיטה שמעיפה אותו למרחק של כמה מטרים נראית, בלשון המעטה, חשודה.

לה-פנה בן ה-28 הוא בכל מקרה לא לוחם MMA מקצועי, אלא כוכב רשת שמוכר בעיקר בזכות סרטונים ויראליים ופעלולים מוגזמים. בין היתר הוא כבר תיעד את עצמו מתרסק עם אופניים לתוך שולחן, משתתף בקרב רומחים כשהוא עומד על סירה ומשחק קלפים בסמוך לשור משתולל. כך שגם במקרה הזה, בהחלט ייתכן שהמטרה הייתה בידור ולא בדיקת יכולות אמיתית של הרובוט.

ובכל זאת, הסרטון מגיע על רקע התקדמות משמעותית מאוד ביכולות הפיזיות של רובוטים הומנואידיים. רק לפני שנים בודדות רובוט שהצליח ללכת בלי ליפול נחשב להישג מרשים. היום אנחנו כבר רואים דגמים שמסוגלים לרוץ, לקפוץ, לרקוד, לבצע סלטות ותרגילי אמנויות לחימה, ואפילו להתאושש מנפילה ולהמשיך בתנועה.

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במקביל, גם התחום התחרותי מתחיל להתפתח. בשנה האחרונה ראינו יותר ויותר הדגמות ותחרויות שבהן רובוטים הומנואידיים מתאגרפים או מתמודדים זה מול זה בזירה. הקרבות האלה עדיין רחוקים מאוד מקרב אנושי מקצועי: התנועות לעיתים איטיות ומגושמות, הרובוטים מאבדים שיווי משקל והתגובות שלהם עדיין מוגבלות. אבל הפער מצטמצם במהירות, ובעיקר מדגים עד כמה השתפרה היכולת של המכונות לשלוט בגוף מורכב בזמן אמת.

וזו אולי הנקודה המעניינת באמת בסרטון הנוכחי - בעוד שהיכולת של רובוט לבעוט אינה חדשה בפני עצמה, הוא כן הצליח להבין מתי לבעוט, איך לשמור על שיווי משקל, לזהות את מיקומו של היריב ולהגיב לתנועות שלו, וכל זה מבלי להתרסק על הרצפה. ככל שמערכות הראייה, החיישנים, המנועים והתוכנה שמפעילה אותם משתפרים, גם התנועות של הרובוטים הופכות למהירות, מדויקות וטבעיות יותר.

מצד שני, יש הבדל גדול בין הדגמה מתוכננת היטב לבין קרב אמיתי. לוחם אנושי לא עומד במקום ומחכה לבעיטה: הוא מתחמק, תוקף, משנה כיוון ומגיב באופן שקשה לחזות מראש. רובוט שצריך להתמודד עם אדם שנע במהירות ובצורה בלתי צפויה נדרש לרמה אחרת לגמרי של תפיסה, תכנון ושליטה מוטורית.