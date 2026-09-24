במשך שנים חיפש מארק צוקרברג את נקודת המילוט מחוקי האקוסיסטם של אפל וגוגל. חזון המטוורס, שהוביל לשינוי שמה של החברה ב-2021, עלה עשרות מיליארדי דולרים אך התקשה לסחוף את ההמונים עם קסדות ראש כבדות ומסורבלות. מצד שני' הכניסה לתוך עולמות ה-AI בוצעה בהצלחה מרובה והניבה את אפליקציית ה-AI הכי פופולרית בחצי השנה האחרונה.

בכנס Meta Connect 2026 שנערך הלילה (ה') במטה החברה בקליפורניה, הציגה ענקית הטכנולוגיה תפנית אסטרטגית מובהקת: המעבר ממרדף בלעדי אחר מרחבים וירטואליים מקוונים אל מה שמכונה כעת "חומרת בינה מלאכותית אישית". המטרה אינה עוד לנתק את המשתמש מסביבתו, אלא לעטוף אותו בממשק קולי וחזותי בלתי פוסק שאינו תלוי במסך המגע של הסמארטפון.

התליון והמוזה

ההכרזה המפתיעה ביותר באירוע חרגה לחלוטין מתחום המשקפיים. צוקרברג שלף מכיסו התקן קטן בגודל של מארז אוזניות, המכונה Muse Charm. מדובר במכשיר פיזי ייעודי ל סוכן ה-AI החדש של החברה "מיוז" (Muse) , המיועד לתפקד כמחזיק מפתחות או תליון עצמאי. החומרה כוללת מסך מגע זעיר בגודל של כשני אינץ' הניתן לתפעול באגודל, קישוריות דור 5 מובנית, מיקרופונים, רמקול וחיישן טביעת אצבע.

המכשיר אינו מיועד לביצוע שיחות טלפון קוליות קלאסיות, אלא לתקשורת שוטפת ושיחה בזמן אמת עם דמות האווטאר של מיוז לביצוע משימות, ניהול יומן ותיאום שירותים, מבלי לפתוח אפליקציה בסמארטפון. מטא מתכננת להתחיל בשיווק המכשיר בדצמבר הקרוב, כאשר השילוב בין מודם סלולרי עצמאי לעיצוב קומפקטי מסמן ניסיון ברור לייצר קטגוריית מכשירי קצה חדשה המופעלת קולית.

בגזרת המשקפיים החכמים ביצעה מטא פיצול חד באסטרטגיית המוצרים שלה, שמטרתו לתת מענה לאחד החסמים הגדולים ביותר של הטכנולוגיה הלבישה: שאלת הפרטיות והנוחות. מהצד של הפרטיות החברה חשפה את Ray-Ban Meta Audio, דגם שמוותר לחלוטין על מצלמות . מדובר במשקפיים במשקל 43 גרם בלבד, המבוססים על רמקולים פתוחים לאוזן ומערך מיקרופונים מתקדם.

גלריה התליון החכם Muse Charm ( מטא )

המשקפיים מספקים פתרון למשתמשים שנרתעו מנוכחות של עדשת צילום על פניהם במרחבים ציבוריים או שנאסרה עליהם כניסה למקומות עבודה רגישים. המשקפיים, שיימכרו במחיר של 349 דולר החל מאמצע אוקטובר, מציעים חיי סוללה של עד 12 שעות שימוש רציף, כשרק נרתיק הטעינה מספק עוד 48 שעות נוספות. הדגם יושק בעיצובי Clubmaster ו-Burbank קלאסיים של ריי-באן ויתמוך במגוון רחב של עדשות ראייה אופטיות.

עבור המשתמשים המעוניינים ביכולות תיעוד ומולטימדיה מלאות, הציגה מטא את הדור השלישי של משקפי הדגל שלה, Ray-Ban Meta Gen 3, במחיר התחלתי של 449 דולר. הדגם החדש כולל מצלמת 12 מגה-פיקסל משודרגת עם תמיכה בלכידת וידאו באיכות 3K Ultra HD ויכולת לכידת תמונות דינמית.

מערך השמע כולל שישה מיקרופונים המסוגלים לסנן מעל תשעים אחוז מרעשי הרקע, וצפוי לתמוך בהקלטת שמע מרחבי בתקן Dolby Atmos. חיי הסוללה בדגם זה הוארכו לתשע שעות עבודה, ולמסגרת נוסף כפתור פעולה ייעודי המאפשר גישה מיידית לפקודות AI.

במסגרת ההכרזה הרחיבה מטא גם את שיתופי הפעולה האופנתיים סביב המותג, עם גרסאות מיוחדות בעיצוב הזמרת ליסה וקיילי ג'נר, לצד דגם ספורטיבי מוזל בשם Meta Adventurer שמחירו 249 דולר.

הדור השלישי של משקפי מטא רייבאן ( מטא )

עוזר ה-AI מיוז הוצב כמוח המקשר בין כלל המכשירים הללו. מטא שילבה בסוכן יכולות מעורבות צד שלישי המאפשרות לו לבצע רכישות ישירות מחברות קמעונאות ותיירות, בהן וולמארט, בסט ביי, אקספדיה ואינסטאקרט. באמצעות שילוב המצלמות במשקפי הדור השלישי או המיקרופונים במשקפי האודיו ובמכשיר התליון החכם, הסוכן מסוגל לנתח נתונים סביבתיים, לסייע בניהול משימות שוטפות ולהציג אינטראקציה ויזואלית על גבי מסכים ומחשבים אישיים.

צוקרברג לא מוותר על VR

לצד הרחבת קווי המשקפיים וה-AI, סיפקה מטא הצצה גם לקצה העליון של תחום המחשוב המרחבי עם חשיפת ה-Meta VR Glasses. המכשיר מציע פתרון הנדסי לבעיית המשקל של קסדות הראש המסורתיות, כשהוא מציג משקל של כ-100 גרם בלבד על הפנים.

ההפחתה הושגה על ידי הוצאת המעבד והסוללה למארז חיצוני קומפקטי הנישא בכיס ומחובר בכבל, כמו הפתרון של אפל. המערך האופטי מבוסס על מסכי Micro-OLED ברזולוציית 5K וצפיפות של 37 פיקסלים למעלה, שנועדו להבטיח קריאות טקסט חדה ללא עיוותי רשת. המכשיר, שמחירו יעמוד על 1,299 דולר ומועד השקתו מתוכנן לאביב 2027, מיועד לשמש כמסך עבודה מרובה חלונות וכקולנוע אישי, תוך הסתמכות על מעקב עיניים ומחוות ידיים ללא צורך בבקרים פיזיים.

תמונת המצב הכוללת של כנס החומרה של מטא ממחישה כי מרכז הכובד עבר מהבטחות מופשטות על יקומים וירטואליים אל כלים שימושיים יומיומיים. על ידי שילוב של משקפי אודיו נטולי מצלמה, חומרת צילום מתקדמת יותר והתקן כיס עצמאי, מטא בונה מערך מכשירים רב-שכבתי שמטרתו לצמצם את התלות של המשתמש בסמארטפון ולבסס את סוכן ה-AI שלה בתוך שגרת החיים הפיזית.

משקפי ה-VR החדשים של מטא ( מטא )

המוצרים שהציגה מטא הלילה מציגים אולי את אחת ההכרזות החשובות בהיסטוריה של החברה. הם ממקמים אותה בראש המחנה בכל התחומים החמים כיום בעולם הטכנולוגיה עם פתרונות שמתאימים לכל סוגי המשתמשים. החל מהתקן ה-AI האישי - תצורה שגם OpenAI וגם אפל וחברות נוספות עובדות עליה - עבור דרך משקפי מציאות מעורבת שמצליחים לפתור את רוב הבעיות של משקפי הוויז'ן פרו של אפל וכלה במשקפי המטא שמיועדים בעיקר לאלה שמתעדים ומשתפים את התוכן האישי שלהם ברשתות החברתיות של מטא.

המחירים של רוב ההתקנים גם מפתיעים לטובה למרות הזינוק בעלויות החומרה השנה עקב המחסור בשבבי זיכרון ומעבדים. הבעיה העיקרית היא הפלטפורמה של מטא שסוחבת מאחוריה תיבת פנדורה של הפרות פרטיות, העדפות עסקיות על פני מוסריות ובעיקר זלזול בשמירה על זכויות המשתמשים.