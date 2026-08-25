ל מיקרוסופט יש בעיה קצת משונה: יש לה דפדפן לא רע סך הכל, אבל היא עדיין לא מצליחה לשכנע מספיק משתמשים לבחור בו מרצונם. אחרי שנים של חלונות קופצים, המלצות בתוך ווינדוס ושלל ניסיונות לגרום למשתמשי כרום לתת לאדג' (Edge) הזדמנות, החברה מנסה כעת גישה ישירה הרבה יותר: אם תגרמו לחברים שלכם לעבור לדפדפן, היא תתגמל אתכם.

לפי דיווח של Windows Latest, מיקרוסופט החלה להפעיל תוכנית "חבר מביא חבר" עבור גרסת המובייל של אדג', שבמסגרתה משתמשים מקבלים 500 נקודות של Microsoft Rewards על כל אדם חדש שהם מצליחים לצרף לדפדפן. גם המצטרף החדש מקבל 500 נקודות, ובסך הכל ניתן לצבור באמצעות התוכנית עד 7,500 נקודות בחודש.

גלריה אירוע ההשקה של בינג החדש, אי שם ב-2023 ( צילום: AP )

חבר מביא חבר, גרסת מיקרוסופט

Microsoft Rewards היא תוכנית התגמולים של החברה, שבמסגרתה משתמשים יכולים לצבור נקודות באמצעות פעולות שונות בשירותי החברה, כמו חיפושים ב-Bing, שימוש באדג', רכישות וביצוע משימות וכו'. את הנקודות שנצברו ניתן להמיר, בהתאם למדינה ולהטבות הזמינות, בכרטיסי מתנה, פרסים וכל מיני הטבות נוספות.

כמובן, מיקרוסופט לא מחלקת את הנקודות רק תמורת לחיצה על קישור. המשתמש החדש צריך להיות באמת חדש: מי שכבר השתמש בעבר באדג' במובייל לא נחשב. לאחר ההצטרפות הוא נדרש להתחבר לחשבון שלו בדפדפן ולהשתמש בו במשך יומיים לפחות במהלך השבועיים הראשונים.

ויש עוד תנאי קטן, אבל משמעותי: השימוש צריך לכלול גם חיפושים באמצעות בינג (Bing) - מנוע החיפוש של מיקרוסופט, שגם אותו היא מנסה לדחוף למשתמשים כבר שנים. כלומר, במהלך אחד החברה מנסה לקדם שניים מהמוצרים שהיא מתקשה כבר שנים לגרום למשתמשים לאמץ.

רגע לפני שאתם ממהרים להצטרף לחגיגה שימו לב - לפי הדיווח, אין כרגע כפתור או עמוד שמאפשרים להצטרף לתוכנית באופן יזום. ההצעה מופיעה אצל משתמשים נבחרים בתוך גרסת המובייל של הדפדפן, ולא ברור מתי או למי בדיוק היא מוצגת.

מנכ" מיקרוסופט, סאטיה נאדלה ( צילום: AP )

אפליקציה עם מטרה אחת: להעביר אתכם ל-Bing

אלא שבמקביל לתוכנית התגמולים, נחשף מהלך נוסף של מיקרוסופט סביב בינג, והפעם מדובר באירוע מעט יותר חריג. החוקר והמדליף XenoPanther חשף בפוסט שפרסם ב-X כלי של מיקרוסופט בשם Microsoft Recommended Search, שמטרתו פשוטה למדי: לגרום למשתמשים להגדיר את בינג כמנוע החיפוש שלהם.

לאחר הפעלת האפליקציה מוצג למשתמש כפתור שמאפשר להגדיר את בינג כמנוע החיפוש הראשי. אם המשתמש מאשר, הכלי מסוגל לבצע את השינוי בכמה דפדפנים המותקנים במחשב, בהם Chrome ו-Firefox, ולפי הדיווח גם Brave ודפדפנים נוספים.

הדבר המעניין הוא שהשינוי אינו מוגבל לאדג'. האפליקציה משתמשת בתוספים שמותקנים בדפדפנים המתחרים כדי להעביר גם בהם את החיפוש לבינג. בסיום התהליך היא אף מפנה את המשתמש לעמוד Microsoft Rewards, מערכת התגמולים של החברה.

לפני שמתחילים לחפש את האפליקציה במחשב, חשוב להדגיש: נכון לעכשיו אין עדות לכך שמיקרוסופט מפיצה אותה למשתמשי ווינדוס 11, והיא אינה חלק מעדכון של מערכת ההפעלה. מדובר בתוכנה עצמאית שנמצאה על שרתי ההורדות הרשמיים של החברה.

ובכל זאת, עצם קיומה מעורר שאלה מעניינת. אם מדובר רק בניסוי פנימי, מדוע נבנה כלי ייעודי שכל תפקידו הוא להעביר את מנוע החיפוש בדפדפנים שונים לבינג? נכון לעכשיו אין תשובה ברורה. בהחלט ייתכן שמדובר בכלי בדיקה שלא יגיע לעולם למחשבים של הציבור, אבל מבחינה טכנית אין מניעה שמיקרוסופט תשתמש בעתיד באפליקציה הזו, או בגרסה אחרת שלה, כחלק ממאמצי הקידום של מנוע החיפוש שלה.

TIL there is a "MicrosoftSettings.exe" that all it does, is asks if you want to change your default search to Bing. One setup completes, it opens https://t.co/LALviKASd2https://t.co/Vje6UhpeRh pic.twitter.com/pDcA0jmhiC — Xeno (@XenoPanther) August 21, 2026

המשתמשים כבר חושדים

הגילוי הספיק כדי להצית דיון ב"רדיט", שם חלק מהמשתמשים מיהרו לפרש אותו כעוד סימן לכך שמיקרוסופט אינה מתכוונת לוותר על הניסיון להעביר משתמשים לשירותים שלה. אחרים טענו שמהלכים כאלה הם אחת הסיבות שבגללן נטשו את מערכת ההפעלה ווינדוס לטובת לינוקס ו-MacOS.

יש לציין שמיקרוסופט ספגה במשך שנים ביקורת על הדרך שבה היא מקדמת את אדג' בתוך ווינדוס. החברה הציגה הודעות והמלצות למשתמשי דפדפנים מתחרים, שילבה קידום של שירותיה בחלקים שונים של מערכת ההפעלה וניסתה שוב ושוב להפוך את המעבר לאדג' לאטרקטיבי יותר.

גם חלוקת פרסים אינה רעיון חדש מבחינתה. מיקרוסופט כבר השתמשה ב-Microsoft Rewards ובמבצעים שונים כדי לעודד שימוש בבינג ובאדג', ובתקופה האחרונה אף הציעה במסגרת קמפיינים מסוימים פרסים שהגיעו לשווי של מיליון דולר.

באופן מעט אירוני, כל זה קורה בזמן שאדג' כבר מזמן אינו אותו דפדפן בעייתי שמיקרוסופט ניסתה לדחוף בתחילת דרכו. מאז המעבר למנוע Chromium שעליו מבוסס גם כרום של גוגל, הוא הפך לדפדפן מהיר, עשיר בפיצ'רים ותחרותי למדי.