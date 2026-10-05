בין היתר, התוקפים התחזו לעובד מוכר בחברת אנת'רופיק ושלחו לאחד היעדים מייל שכותרתו: "בקשה למשוב על שילוב קלוד במערכות צבאיות". לפי חברת אבטחת הסייבר Proofpoint, שפרסמה את המחקר במקור, מאחורי הקמפיין עומדת קבוצת TA419, שאותה היא מייחסת

בין היתר, התוקפים התחזו לעובד מוכר בחברת אנת'רופיק ושלחו לאחד היעדים מייל שכותרתו: "בקשה למשוב על שילוב קלוד במערכות צבאיות". לפי חברת אבטחת הסייבר Proofpoint, שפרסמה את המחקר במקור, מאחורי הקמפיין עומדת קבוצת TA419, שאותה היא מייחסת

מהנתונים עלה כי בגל התקיפות האחרון התמקדו ההאקרים בפחות מעשרה מומחים ממספר מוסדות בארה"ב, שנבחרו בין היתר בשל עיסוקם ברגולציה של בינה מלאכותית, הגבלות יצוא ואסטרטגיית ה-AI הלאומית של הממשל האמריקני.

מהנתונים עלה כי בגל התקיפות האחרון התמקדו ההאקרים בפחות מעשרה מומחים ממספר מוסדות בארה"ב, שנבחרו בין היתר בשל עיסוקם ברגולציה של בינה מלאכותית, הגבלות יצוא ואסטרטגיית ה-AI הלאומית של הממשל האמריקני.

מהנתונים עלה כי בגל התקיפות האחרון התמקדו ההאקרים בפחות מעשרה מומחים ממספר מוסדות בארה"ב, שנבחרו בין היתר בשל עיסוקם ברגולציה של בינה מלאכותית, הגבלות יצוא ואסטרטגיית ה-AI הלאומית של הממשל האמריקני.

שיטת הפעולה הייתה מתוחכמת, אבל התחילה דווקא בצורה פשוטה למדי: במקום לשלוח מיד קישור חשוד, התוקפים פנו לקורבנות בהודעות שנראו לגיטימיות לחלוטין והציעו להם להשתתף במחקרים, יוזמות מדיניות או תהליכי ייעוץ. רק לאחר שנוצר קשר והיעד החל לתת אמון בשולח, הגיע הקישור שנועד לגנוב את פרטי החשבון שלו.

שיטת הפעולה הייתה מתוחכמת, אבל התחילה דווקא בצורה פשוטה למדי: במקום לשלוח מיד קישור חשוד, התוקפים פנו לקורבנות בהודעות שנראו לגיטימיות לחלוטין והציעו להם להשתתף במחקרים, יוזמות מדיניות או תהליכי ייעוץ. רק לאחר שנוצר קשר והיעד החל לתת אמון בשולח, הגיע הקישור שנועד לגנוב את פרטי החשבון שלו.

שיטת הפעולה הייתה מתוחכמת, אבל התחילה דווקא בצורה פשוטה למדי: במקום לשלוח מיד קישור חשוד, התוקפים פנו לקורבנות בהודעות שנראו לגיטימיות לחלוטין והציעו להם להשתתף במחקרים, יוזמות מדיניות או תהליכי ייעוץ. רק לאחר שנוצר קשר והיעד החל לתת אמון בשולח, הגיע הקישור שנועד לגנוב את פרטי החשבון שלו.

אחד היעדים היה אלכס אנגלר, לשעבר בכיר בבית הלבן וכיום ראש מכון מחקר באוניברסיטת פנסילבניה. אנגלר סיפר כי ההודעה שקיבל נראתה כאילו הגיעה מבכיר לשעבר בממשל ולא כללה סימנים מחשידים ברורים. ובכל זאת, משהו בה הרגיש לו לא לגמרי נכון, ולאחר שבדק מול עמיתים התברר כי מדובר בהתחזות.

אחד היעדים היה אלכס אנגלר, לשעבר בכיר בבית הלבן וכיום ראש מכון מחקר באוניברסיטת פנסילבניה. אנגלר סיפר כי ההודעה שקיבל נראתה כאילו הגיעה מבכיר לשעבר בממשל ולא כללה סימנים מחשידים ברורים. ובכל זאת, משהו בה הרגיש לו לא לגמרי נכון, ולאחר שבדק מול עמיתים התברר כי מדובר בהתחזות.

אחד היעדים היה אלכס אנגלר, לשעבר בכיר בבית הלבן וכיום ראש מכון מחקר באוניברסיטת פנסילבניה. אנגלר סיפר כי ההודעה שקיבל נראתה כאילו הגיעה מבכיר לשעבר בממשל ולא כללה סימנים מחשידים ברורים. ובכל זאת, משהו בה הרגיש לו לא לגמרי נכון, ולאחר שבדק מול עמיתים התברר כי מדובר בהתחזות.

אבל גניבת הסיסמה הייתה רק חלק מהסיפור. התשתית שהקימו ההאקרים עקבה בזמן אמת אחר תהליך ההתחברות של הקורבן והעבירה את פרטיו למערכות האמיתיות של מיקרוסופט. מבחינת הקורבן, לעומת זאת, כמעט שום דבר חריג לא התרחש: הוא הזין את פרטיו, התחבר בהצלחה והמשיך הלאה, בזמן שהתוקפים כבר החזיקו במידע שאספו.

אבל גניבת הסיסמה הייתה רק חלק מהסיפור. התשתית שהקימו ההאקרים עקבה בזמן אמת אחר תהליך ההתחברות של הקורבן והעבירה את פרטיו למערכות האמיתיות של מיקרוסופט. מבחינת הקורבן, לעומת זאת, כמעט שום דבר חריג לא התרחש: הוא הזין את פרטיו, התחבר בהצלחה והמשיך הלאה, בזמן שהתוקפים כבר החזיקו במידע שאספו.

אבל גניבת הסיסמה הייתה רק חלק מהסיפור. התשתית שהקימו ההאקרים עקבה בזמן אמת אחר תהליך ההתחברות של הקורבן והעבירה את פרטיו למערכות האמיתיות של מיקרוסופט. מבחינת הקורבן, לעומת זאת, כמעט שום דבר חריג לא התרחש: הוא הזין את פרטיו, התחבר בהצלחה והמשיך הלאה, בזמן שהתוקפים כבר החזיקו במידע שאספו.