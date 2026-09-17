המלחמה על שבבי הבינה המלאכותית עולה שלב: חברת וואווי (Huawei) צפויה לחשוף השבוע בשנגחאי את Ascend 960, הדור הבא של מעבדי ה-AI שלה, ולצדו מפת דרכים שאפתנית במיוחד: שבב חדש מדי שנה, הכפלה של כוח המחשוב בכל דור ומערכות ענק שיוכלו לחבר עד מיליון מעבדים יחד.

המטרה של וואוי היא לבנות אלטרנטיבה לאנבידיה, תחילה עבור תעשיית ה-AI הסינית ובהמשך גם עבור השוק העולמי, זאת כאשר ארצות הברית ממשיכה להגביל את הגישה של סין לשבבים ולטכנולוגיות המתקדמות ביותר.

גלריה וואווי ( רויטרס )

לפי רויטרס, היו"ר התורן של וואווי, דיוויד וואנג, המוכר בסין גם בשם וואנג טאו, צפוי להציג את Ascend 960 במסגרת הכנס השנתי של החברה בשנגחאי. ההשקה המסחרית מתוכננת ל-2027, כאשר גרסת 960DT אמורה להגיע כבר ברבעון הראשון וגרסת 960PR ברבעון השלישי.

אבל וואווי לא מסתפקת בשבב אחד. לפי מפת הדרכים שלה, Ascend 970 יגיע ב-2028 ו-Ascend 980 שנה לאחר מכן, ב-2029. כלומר, החברה מתכננת לעבור לקצב של דור חדש מדי שנה, כאשר כל דור אמור לספק פי שניים כוח מחשוב מקודמו.

המטרה: להריץ כל מודל AI

מאחורי המספרים מסתתרת שאיפה גדולה בהרבה. וואווי רוצה להפוך את משפחת Ascend לתשתית שעליה ניתן יהיה להריץ למעשה כל מודל בינה מלאכותית, בסין ובהמשך גם מחוצה לה.

עבור בייג'ינג מדובר גם בעניין אסטרטגי. מגבלות היצוא האמריקניות מקשות על חברות סיניות להשיג את שבבי ה-AI המתקדמים ביותר של אנבידיה, ולכן סין משקיעה בשנים האחרונות משאבים עצומים בניסיון לבנות שרשרת אספקה טכנולוגית עצמאית ככל האפשר.

אלא שהגישה של וואווי אינה מסתכמת בניסיון לייצר שבב בודד שיהיה מהיר יותר. החברה מנסה לפצות על פערים ברמת המעבד באמצעות בניית מערכות שמחברות מספר עצום של שבבים וגורמות להם לעבוד יחד כמחשב אחד ענק.

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ( צילום: בלומברג )

לפי החברה, סביבת הפיתוח של Ascend כבר מונה כ-5,270 מפתחים פעילים מדי חודש. במקביל, וואווי מסרה יותר מ-1,000 מערכות מחשוב AI המכונות Supernodes ליותר מ-370 לקוחות.

Supernode מחבר מספר מעבדי AI כך שיוכלו לבצע יחד את אותה משימה. הרעיון הוא לאפשר לחברות לאמן ולהריץ מודלים גדולים באמצעות כוח המחשוב המצטבר של מספר רב של שבבים, במקום להסתמך רק על הביצועים של מעבד בודד.

עד מיליון מעבדים במערכת אחת

כאן נכנסת לתמונה אחת הטכנולוגיות החשובות ביותר באסטרטגיה החדשה של וואווי: Ascend 960 SuperPoD. החברה הציגה לאחרונה גרסה משודרגת של UnifiedBus, טכנולוגיית התקשורת שלה שנועדה לקשר בין שבבים. בשילוב מערכת אופטית בשם Hi-ONE, מערכת SuperPoD אחת יכולה לחבר עד 4,000 מעבדים באמצעות קישורים אופטיים מהירים.

זה אולי נשמע כמו פרט טכני, אבל מדובר באחד האתגרים הגדולים ביותר כיום בתעשיית ה-AI. ככל שמודלים הופכים גדולים ומורכבים יותר, כבר לא מספיק לייצר שבב מהיר במיוחד. אלפי ולעיתים עשרות אלפי מעבדים צריכים להעביר ביניהם כמויות עצומות של מידע ולהישאר מסונכרנים בזמן שהם עובדים יחד.

במילים אחרות, צוואר הבקבוק עובר בהדרגה מהשבב עצמו ליכולת לחבר אלפי שבבים למערכת אחת יעילה. וזה בדיוק המקום שבו וואווי מנסה לצמצם את הפער מול אנבידיה. לפי החברה, היא כבר פיתחה 11 שבבים המבוססים על UnifiedBus, והשאיפה שלה גדולה הרבה יותר מ-SuperPoD בודד.

וואווי טוענת כי ארכיטקטורת המחשוב שלה יכולה להתרחב עד ל-"Superclusters", אשכולות-על המסוגלים לכלול עד מיליון מעבדי AI, כאשר החברה אומרת כי ניתן לגרום למערכים עצומים של שבבים לפעול יחד כמשאב מחשוב אחד. בין היתר היא מתארת תצורות שבהן עד 100 אלף שבבי Ascend מחוברים למערכת אחת.

רן ג'נגפיי נשיא ומייסד וואווי ( צילום: Huawei )

המספרים האלה ממחישים גם כיצד וואווי מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות שלה: גם אם כל שבב Ascend בפני עצמו עדיין אינו בהכרח משתווה למעבדים המתקדמים ביותר של אנבידיה, חיבור של מספר עצום של שבבים יכול לאפשר לה לספק את כוח המחשוב הדרוש לאימון ולהרצת מודלי AI מתקדמים.

לפי The Business Times, חברת "דיפסיק" (DeepSeek) כבר מתכננת לפרוס לפחות 160 אלף שבבי Ascend 950DT במרכז נתונים חדש במונגוליה, שישמש להרצת המודלים שלה. במקביל, לפי הדיווחים וואווי כבר מסתכלת מעבר לגבולות סין ובוחנת שווקים כמו מלזיה ומצרים עבור טכנולוגיות ה-AI שלה.

עבור אנבידיה, מדובר בהתפתחות משמעותית. מגבלות היצוא האמריקניות נועדו בין היתר לצמצם את הגישה הסינית לטכנולוגיות המחשוב המתקדמות ביותר, אבל הן גם האיצו את המאמצים של בייג'ינג לבנות חלופות מקומיות. וואווי, שנמצאת כבר שנים במוקד הסנקציות האמריקניות, מנסה כעת להפוך את Ascend לחלופה מקומית לפלטפורמת AI מלאה.