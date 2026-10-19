אדימר רושה מרטינס, פועל בניין בן 49 מברזיל, היה משוכנע שמצא את אהבת חייו. האישה שהכיר ברשתות החברתיות הייתה יפהפייה, התגוררה בחווה והבטיחה לבן זוגה העתידי חיים משותפים בלי דאגות כלכליות. אלא שאחרי שמכר את רכושו ונסע יותר מ-2,000 קילומטרים כדי לפגוש אותה, הוא גילה פרט אחד שהרס את התוכניות שלו - האישה שבה התאהב כלל לא קיימת. היא נוצרה באמצעות בינה מלאכותית .

הכול התחיל כשמרטינס, תושב העיר אימפרטריס שבברזיל, נתקל ברשתות החברתיות בפרופיל של אישה בשם ג'סיקה אוליביירה, המכונה גם "ג'סיקה החוואית". בסרטונים שהעלתה היא הציגה את עצמה כאישה שמתגוררת בחווה במדינת מינאס ז'ראיס ומחפשת גבר שיחלוק איתה את חייה.

גלריה התאהב באישה, רק לא ידע שהיא AI. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

ג'סיקה אף הבטיחה לבן הזוג העתידי שיוכל לעבור להתגורר איתה בחווה, ושלא יצטרך לעבוד יותר משום שהיא תדאג לפרנס אותו. הפרופיל שלה צבר יותר מ-300 אלף עוקבים, והסרטונים נראו משכנעים מספיק כדי שמרטינס יאמין שמדובר באישה אמיתית.

לדבריו, לאחר מות אמו הוא התקשה להתמודד עם הבדידות וחיפש הזדמנות להתחיל מחדש. הוא עקב אחרי ג'סיקה בפייסבוק וברשת החברתית Kwai, והאמין שהיא מעוניינת בקשר רומנטי איתו. בשלב מסוים החליט לעזוב הכול ולצאת לפגוש אותה.

36 שעות באוטובוס בעקבות האהבה

מרטינס מכר את רכושו, ארז את חפציו ועלה על אוטובוס לבלו הוריזונטה, בירת מדינת מינאס ז'ראיס. אחרי נסיעה של כ-36 שעות, שבמהלכה עבר יותר מ-2,100 קילומטרים, הגיע לעיר ב-11 באוקטובר, בתקווה להתחיל פרק חדש בחייו.

אלא שהוא לא ידע היכן בדיוק מתגוררת ג'סיקה, ולא הצליח ליצור איתה קשר. מרטינס החל להסתובב בעיר, הציג לתושבים תמונות שלה וביקש עזרה באיתורה. כשלא הצליח למצוא אותה, פנה לתחנת רדיו מקומית בתקווה שתסייע לו.

למרבה צערו של מרטינס, אנשי תחנת הרדיו Rádio Itatiaia הסבירו לו שג'סיקה אינה אישה אמיתית, אלא דמות שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית . "יש משהו גרוע יותר מבדידות?", אמר מרטינס בריאיון לתחנה, כשניסה להסביר מה גרם לו לצאת למסע. לדבריו, הבדידות והגעגועים לאמו המנוחה הם שדחפו אותו לחפש אהבה ולהאמין שמצא הזדמנות לחיים חדשים.

רבים מחפשים זוגיות באמצעות בינה מלאכותית ( צילום: Shutterstock )

האמת מאחורי האישה הווירטואלית

בעקבות פרסום הסיפור, האדם שמפעיל את הפרופיל של ג'סיקה פרסם סרטון שבו אישר כי מדובר בדמות שנוצרה באמצעות AI. עם זאת, הוא הכחיש שניהל קשר אישי עם מרטינס או שהזמין אותו להגיע לעיר.

לדבריו, הפרופיל נוצר למטרות מסחריות, במטרה למשוך עוקבים, לצבור צפיות ולקדם מכירת מוצרים באינטרנט. הסרטונים שבהם ג'סיקה מציעה לגברים לעבור לגור איתה בחווה נועדו למשוך תשומת לב, ולא היו הזמנה אישית לאדם מסוים.

זהותו של מפעיל החשבון לא פורסמה, וגם לא ברור אם מרטינס אכן ניהל שיחות אישיות עם מי שעמד מאחורי הפרופיל, או שפירש את הסרטונים והתגובות כהבטחה לקשר רומנטי. לכן, למרות התוצאה הקשה, אין בשלב זה הוכחה שמדובר בהונאה מכוונת נגדו.

בינתיים, מרטינס מצא את עצמו בעיר זרה, ללא האישה שקיווה לפגוש ובלי מספיק כסף לחזור הביתה. שירותי הרווחה המקומיים נחלצו לעזרתו, סיפקו לו סיוע בסיסי ודאגו לכרטיס אוטובוס למדינת טוקנטינס, שבה נולד. במקביל, מתברר שמרטינס אינו היחיד שהגיע לעיר בעקבות דמויות פיקטיביות ברשתות החברתיות. לפי תחנת הרדיו המקומית, שני גברים נוספים הגיעו לבלו הוריזונטה בחודשים האחרונים בעקבות הבטחות הקשורות לדמויות וירטואליות.

הסיפור הזה מצטרף לשורה של מקרים שמעוררים בשנים האחרונות חששות מהקשרים הרגשיים שאנשים מפתחים עם דמויות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית. אחד המקרים הקשים ביותר הוא של סוול סטזר, נער אמריקני בן 14 שהתאבד בשנת 2024 לאחר שניהל במשך חודשים קשר רגשי עם צ'אטבוט בדמות דאינריז טארגאריין מ"משחקי הכס", בפלטפורמת Character.AI .

הבוטים של Character.ai ( Character.ai )

אמו טענה בתביעה שהגישה כי הצ'אטבוט עודד את תלותו הרגשית ותרם למותו. בעקבות המקרה הוגשו תביעות נוספות נגד החברה, בהן תביעות של משפחות שבני המשפחה שלהם התאבדו לאחר קשר ממושך עם דמויות וירטואליות. בינואר השנה הגיעה החברה להסכמות על פשרה בכמה מהתביעות, אך הקשר בין השיחות לבין מקרי ההתאבדות לא הוכרע בבית המשפט.

הפרשה גם תרמה להסתבכותה של Character.AI, שהייתה בעבר אחת ההבטחות הגדולות של תעשיית הבינה המלאכותית. בשבוע שעבר הגישה החברה בקשה להגנה מפני פשיטת רגל בארה"ב על רקע הפסדים כבדים, עלויות תפעול גבוהות ושורה של תביעות והליכים רגולטוריים.