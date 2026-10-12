הקרב על פיתוח שבבי AI עצמאיים, שלא תלויים בשבבים של אנבידיה, הולך ומתחמם: מיקרוסופט חושפת היום (ב') שבב בינה מלאכותית שפיתחה בשם Maia 300, לצד מערכת מחשוב שלמה התומכת בו. החברה הודיעה כי הפריסה תחל מ-2027, ו-Maia 300 תהפוך למערכת העיקרית להרצת מודלי AI במוצריה.

מדובר בשבב ייעודי לחוות שרתים (שנקרא בעגה המקצועית "מאיץ", או Accelerator), שמיקרוסופט תכננה ופיתחה בעצמה, בדיוק כפי שגוגל עושה עם מעבדי ה-TPU שלה ואמזון עם ה-Trainium שלה. השבבים פועלים בחוות השרתים העצומות של ענן Azure של מיקרוסופט, והם אמורים להריץ בינה מלאכותית בצורה המהירה והיעילה ביותר.

גלריה שבב ה-AI החדש של מיקרוסופט Maia 300 ( מיקרוסופט )

טירוף סוכני ה-AI

המערכת נועדה לתמוך במודלי AI מתקדמים ובסוכני AI המבצעים משימות מורכבות, הכוללות שלבים רבים. לפי מיקרוסופט , השבב החדש והמערכת שנבנתה סביבו יגלו יעילות וחיסכון יוצאי-דופן מול שבבים ומערכות של חברות אחרות המבוססים על מעבדים גרפיים: הם יוכלו להפיק 40% יותר טוקנים (יחידות הבסיס שדרכן מודל ה-AI קורא וכותב טקסט) - באותו הספק חשמלי.

Maia 300 אמורה לתת מענה למעבר העולמי לסוכני AI, שמבצעים משימות מורכבות במיוחד, שעבורן נדרשת תשתית מחשוב אשר יכולה לעבד כמויות גדולות במיוחד של מידע, להגיב במהירות ולנצל חשמל ביעילות. היא נועדה להפעיל מודלי AI שכבר אומנו, ולהפיק באמצעותם ביעילות רבה יותר תשובות.

באמצעות הפיתוח והייצור העצמי, החברה מבקשת גם להיערך לצריכת ה-AI ההולכת וגדלה בעולם, לצמצם את צווארי הבקבוק בשרשראות האספקה, ולהבטיח לעצמה מלאי שוטף של שבבים בלי להיות תלויה באחרים.

מערכות Maia מיועדות בעיקר לשלב המתקדם בהתפתחותו של מודל בינה מלאכותית – שלב ההסקה (Inference), להבדיל משלב האימון (Training) הראשוני, שבו שולטים עדיין מעבדי אנבידיה. זהו השלב שבו המשתמש שואל שאלה והמודל צריך לייצר תשובה מהירה.

מימין: מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ומנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה. שיתוף פעולה וגם ניסיון להפסיק את התלות ( קרדיט צילום: אנבידיה ומיקרוסופט )

Maia 300 החדש תוכנן להתמודד עם משימות הדור הבא של הבינה המלאכותית - ניתוח והסקת מסקנות על בסיס מידע והקשר נרחבים ומשימות ממושכות ורבות שלבים שמבצעים סוכני AI.

מיקרוסופט טוענת, כי Maia 300 תצמצם את זמן העברת המידע בין רכיבי המערכת - בין הזיכרון למאיצים ובין המאיצים עצמם – תהליך שמגביל בדרך כלל את הביצועים בהרצת מודלי AI גדולים. היא כוללת רוחב פס גבוה במיוחד של 18 טרה-בייט לשנייה לכל שבב, שמאפשר להזין את המודלים בנתונים בקצב מהיר ולתמוך במשימות שדורשות זיכרון רב.