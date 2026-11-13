פחות מיממה לאחר התפטרותו הדרמטית של ג'נסן הואנג, מייסד ומנכ"ל אנבידיה במשך 33 שנים, מתברר כי חלק מעובדי החברה אינם מוכנים להשלים עם עזיבתו. בזמן שענקית השבבים מנסה להתאושש מפרשת הרומנים והחשדות לריגול סיני שטלטלה את הצמרת שלה, מתארגנת בתוכה מחאה יוצאת דופן בדרישה להחזיר את המנכ"ל המיתולוגי לתפקידו, למרות השערורייה שהובילה לפרישתו.

לפי דיווח חדש שפורסם במגזין Wired, אחד מעובדי אנבידיה פרסם במערכת הפנימית של החברה פנייה לדירקטוריון, שבה ביקש להתחשב בעמדת העובדים לפני קבלת החלטה על עתידו של הואנג. הפנייה עוררה הדים בתוך החברה וצברה כבר יותר מ-1,600 תגובות, רובן מצד עובדים המבקשים לראות את המנכ"ל המיתולוגי חוזר לתפקידו.

גלריה מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, לצד אליס הואנג ( רויטרס )

חלק מהעובדים דורשים לתת לו הזדמנות שנייה, בעוד אחרים תוהים מדוע נאלץ לעזוב עוד לפני שהושלמה החקירה הפנימית בעניינו. "אם אתם מאמינים בחזון של החברה, תחזירו את הבוס", כתב אחד העובדים בעילום שם. עובד אחר ביקש להזכיר כי גם מנהלים נערצים אינם חסינים מטעויות: "כולנו בני אדם וכולנו יכולים לטעות. ג'נסן עשה כל כך הרבה דברים טובים, ומגיעה לו הזדמנות שנייה".

"אנבידיה היא אנבידיה בזכות ג'נסן"

המחאה החלה עוד לפני הודעת ההתפטרות הרשמית של הואנג אתמול (ה'), כאשר מהנדס ותיק באנבידיה פרסם במערכת ההצעות הפנימית של החברה פנייה לדירקטוריון, בדרישה להביא בחשבון את עמדת העובדים לפני קבלת החלטה על עתידו של הואנג.

המהנדס ביקש שהדירקטוריון ישתף את העובדים בממצאי החקירה ויאפשר להם להביע את דעתם על המשך כהונתו של המנכ"ל. אלא שבפועל, הודעת ההתפטרות הגיעה כשהחקירה רק החלה, והותירה עובדים רבים המומים וללא תשובות ברורות.

אחד העובדים אף הגדיל לעשות ושלח הודעת דואר אלקטרוני לכלל עובדי אנבידיה, שבה דרש שקיפות בנוגע לנסיבות עזיבתו של הואנג והצהיר על תמיכתו בו. "אני עומד לצדו של ג'נסן", כתב. "אני תומך בג'נסן לא משום שאני חושב שהוא חסין מטעויות, אלא בגלל שאני לא מאמין שהדבר הנכון לעשות הוא להפנות עורף לאדם שהמנהיגות שלו הייתה כל כך משמעותית עבורנו".

התמיכה בהואנג גלשה גם אל מחוץ למערכת הפנימית של החברה. בשעות שלאחר הודעת ההתפטרות, פרסמו כ-24 עובדי אנבידיה הודעות בלינקדאין שבהן הביעו אמון במייסד ובמנהיגותו. עובד בחברה, שביקש להישאר בעילום שם, סיפר למגזין כי רבים חוששים שאנבידיה תתקשה לשמור על מעמדה ללא האיש שהוביל אותה יותר משלושה עשורים. "אנבידיה היא אנבידיה בזכות ג'נסן", אמר.

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ( צילום: Julia Demaree Nikhinson/AP )

מרומן לרומן למשבר של טריליון דולר

מחאת העובדים מגיעה בסיומו של אחד השבועות הסוערים בתולדות אנבידיה. הפרשה החלה עם חשיפת מערכת היחסים שניהל הואנג, בן 63, עם אשת העסקים הסינית אליס הואנג, שעל פי דיווחים בתקשורת האמריקנית נחשדה בקשרים עם שירותי המודיעין של בייג'ינג.

החשדות הפכו במהירות את הפרשה האישית למשבר בעל השלכות ביטחוניות ופוליטיות. אנבידיה, ששבביה נמצאים בלב מרוץ הבינה המלאכותית העולמי, היא אחת החברות האסטרטגיות החשובות ביותר לארצות הברית, וכל חשש לדליפת מידע רגיש לסין מעורר דאגה בממשל האמריקני.

ביום ראשון האחרון שיגר הואנג מכתב התנצלות לעובדי החברה, שבו הודה כי בגד ברעייתו לורי, שלה הוא נשוי יותר מארבעה עשורים. אלא שבימים שלאחר מכן פורסמו דיווחים על מערכות יחסים נוספות שניהל לכאורה, בהן רומן עם קימברלי פאוול, עובדת בכירה הכפופה לו ישירות וקשר נוסף עם עובדת בחברה ששמה טרם פורסם.

אתמול הודיעה החברה כאמור על התפטרותו המיידית של האונג מתפקידי המנכ"ל, הנשיא וחבר דירקטוריון. בכך הסתיימה כהונה רצופה שהחלה עם הקמת אנבידיה ב-1993, והפכה את הואנג לאחד המנהלים המזוהים ביותר עם החברה שהקים.

גם המחיר הכלכלי של הפרשה עצום. לפי Wired, מאז החלו להיחשף החשדות איבדה אנבידיה כטריליון דולר משווי השוק שלה. במקביל נפתחו חקירות מצד גורמים בממשל האמריקני וה-FBI, וגבר החשש להחמרת מגבלות היצוא על שבבי בינה מלאכותית מתקדמים.

קימברלי פאוול ( צילום: מתוך האתר הרשמי של אנבידיה )

האם העובדים יכולים להחזיר את הואנג?

את מקומו של הואנג תופסת נכון לעכשיו באופן זמני סמנכ"לית הכספים הוותיקה קולט קרס, בעוד הארווי ג'ונס מונה ליו"ר הדירקטוריון. אלא שהשאלה מי יחליף את הואנג באופן קבוע אינה פשוטה. במשך 33 שנים הוא היה הרבה יותר ממנכ"ל: הוא עיצב את התרבות הארגונית של אנבידיה, הוביל את ההימור על המעבדים הגרפיים שהפכו לבסיס מהפכת ה-AI, והיה הפנים של החברה מול משקיעים, ממשלות ולקוחות.

הקשר הזה מסביר גם את עוצמת התמיכה בו. בעיני חלק מהעובדים, הואנג אינו רק מנכ"ל שהסתבך בשערורייה, אלא האיש שבנה את החברה כמעט מאפס והפך אותה לאחת החשובות בעולם. מבחינתם, ההישגים הללו מצדיקים לפחות הזדמנות נוספת, גם אחרי הטעויות שבהן הודה.

אלא שנאמנות העובדים אינה מעניקה להם סמכות להחליף את החלטות הדירקטוריון, בוודאי כאשר ברקע עומדים חשדות הנוגעים לביטחון הלאומי האמריקני וטענות למערכות יחסים עם עובדות הכפופות להואנג. גם העובדה שמדובר במייסד החברה אינה פוטרת את אנבידיה מהצורך לבדוק את הטענות ולפעול בהתאם לממצאים.