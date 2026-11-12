מאהבת אחת יותר מדי: אם אחרי הרומן שניהל מנכ"ל אנבידיה הכל-יכול, ג'נסן הואנג, 63, עם אשת העסקים הסינית אליס הואנג החשודה בריגול עבור סין, עוד נראו סיכוייו להמשיך ולהוביל את החברה הענקית סבירים - עם חשיפתו אתמול (ד') של רומן נוסף שניהל עם קימברלי פאוול (48), סגנית נשיא אנבידיה לתחום הבריאות, נראה כי הואנג בדרכו החוצה ממפעל חייו.

פאוול כפופה להואנג ישירות בארגון, ומערכת יחסים כזו אסורה באיסור חמור על-פי כללי האתיקה והממשל התאגידי של אנבידיה. חשיפתה לא מותירה לדירקטוריון ברירה, אלא להתחיל בצעדים להדחת המנכ"ל-מייסד. לפי "וול סטריט ג'ורנל" אתמול, הדירקטוריון אכן נערך לכינוס חירום. בעקבות הפרסום, ביטלה אמש פאוול מיידית את השתתפותה המתוכננת בכנס בריאות ענק של מכון "מילקן" בארה"ב.

גלריה מימין: קימברלי פאוול, ג'נסן הואנג ואליס הואנג ( צילומים: Jonathan Drake/Reuters, רשתות חברתיות, האתר הרשמי של אנבידיה )

מי זאת קימברלי פאוול?

פאוול, מבכירי אנבידיה, היא אם לשתי בנות, ונשואה לגרהאם ג'רייד, 54. ג'רייד מקפיד לשמור על פרופיל ציבורי נמוך, אך ידוע כי הוא אחד ממפתחי אפליקציה לצפייה בדימות רפואי - תחום המשיק לרקע המקצועי של רעייתו. המשפחה מתגוררת בסנטה קלרה, קליפורניה, לא הרחק ממטה החברה. על פי הערכות בתקשורת, שווי הבית מוערך בכ-4.7 מיליון דולר.

בראיונות שנתנה פאוול בעבר היא סיפרה כי אמה נפטרה באופן פתאומי ממפרצת באבי העורקים הבטני, מצב רפואי שניתן היה לזהות מראש בסריקת CT שגרתית באמצעות מערכות בינה מלאכותית, מה שמחזק את משיכתה לתחום הרפואי.

לאנבידיה הצטרפה ב-2008 כאחראית להסבת המעבדים הגרפיים של החברה לצורך האצת מכשירי הדמיה רפואית. תשע שנים אחר כך כבר מונתה לסגנית הנשיא לתחום הבריאות. היא מופקדת על עסקי הבריאות העולמיים של החברה, כולל פלטפורמות חומרה ותוכנה למחשוב מואץ, שימוש בבינה מלאכותית לצורך דימות רפואי, מחקר ביולוגי ועוד.

בעבר הובילה את תחום המחקר של החברה, ופיתחה תוכניות אסטרטגיות ואת תוכנית Inception לטיפוח אלפי חברות סטארט-אפ בתחומי ה-AI. ב-2016 מונתה לדירקטורית בכירה, ובשלהי 2017 קודמה לתפקידה הבכיר הנוכחי, שבו היא מדווחת ישירות למנכ"ל הואנג.

באתר החברה אפשר למצוא רשימה ארוכה של פוסטים מקצועיים שפירסמה הנוגעים לממשק שבין בינה מלאכותית לרפואה; בין השאר - הפעלת סוכני AI לצרכי בריאות, גילוי תרופות, חקר ריצוף דנ"א ועוד.

פאוול היא מן הדמויות היותר-מוכרות של אנבידיה. מתוקף תפקידה היא פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ענקיות התרופות הבינלאומיות, מכוני מחקר ובתי-חולים ברחבי העולם. בראיונות ובהרצאות שלה היא מרבה במיוחד לציין לטובה את האקוסיסטם הרפואי-טכנולוגי בישראל, ובמיוחד חברות כמו Aidoc הישראלית, שמפתחת כלים לזיהוי מוקדם של ממצאים קריטיים בסריקות CT.

קימברלי פאוול ( צילום: מתוך האתר הרשמי של אנבידיה )

פאוול היא בעלת תואר ראשון בהנדסת חשמל עם התמחות בהנדסת מחשבים מאוניברסיטת נורת'איסטרן שבמסצ'וסטס. לפני הצטרפותה לאנבידיה למדה גם במשך כשנה בתוכנית ללימודי מנהלים בבית הספר לניהול של MIT, שם התמקדה בעיצוב, פיתוח וניהול מוצרים.

את הקריירה המקצועית שלה החלה כמהנדסת חומרה בחברת סטארט אפ בשם DOME שעסקה במערכות דימות רפואי. בראיון עיתונאי העידה בעבר, כי ההתמחות הזו חשפה אותה לחיבור שבין טכנולוגיה להצלת חיים ו"הגדירה את הקריירה שלה". בהמשך עבדה בחטיבה הרפואית של חברת Planar כמהנדסת מערכות תצוגה רפואיות לאבחון.

רק אתמול התברר, כי הקשר בינה לבין הואנג הפך מזמן לנושא מדובר בחברה, אך רק עם חשיפת פרשת המרגלת הסינית דלף החוצה. "ניו יורק טיימס" ציטט הלילה חמישה עובדים שונים באנבידיה שסיפרו על הרומן.

העיתון מספר גם על אירוע מביך שהתרחש בכנס המפתחים השנתי (GTC) של אנבידיה בסן-חוזה בחודש מרץ האחרון, שבו נצפו הואנג ופאוול בחיבוק שלא משתמע לשתי פנים. אחד הנוכחים שניסה לצלם את השניים נלקח הצידה על-ידי מאבטחו האישי של הואנג, ש"הציע" לו לחתום על הסכם סודיות. כאשר כתבי העיתון פנו להואנג בטלפון בבקשה לתגובה, הוא השיב: "אני לא חושב שאתם צריכים לדבר איתי ישירות", וניתק את השיחה. פאוול והחברה נמנעו מלהגיב רשמית.