האייפון המתקפל הראשון של אפל מגיע לישראל: פלאפון ופרטנר הודיעו כי יחלו למכור את האייפון דואו (iPhone Duo) בהזמנה מוקדמת ביום שישי הקרוב, 16 באוקטובר, בשעה 15:00. בשתי החברות ניתן יהיה להזמין את המכשיר בשלב הראשון דרך אתרי האינטרנט בלבד, עם משלוח חינם עד 23 באוקטובר. המכירה הרשמית תחל ביום שישי הבא, 23 באוקטובר.
האייפון דואו הוא הסמארטפון המתקפל הראשון של אפל, והוא מגיע בעיצוב שנפתח כמו ספר, בדומה למכשירי ה-Galaxy Z Fold של סמסונג. המחירים בשתי החברות זהים, וגבוהים למדי: 8,199 שקל לגרסת 256 גיגה-בייט, 8,799 שקל ל-512 גיגה-בייט, 9,999 שקל ל-1 טרה-בייט ו-12,199 שקל לגרסת 2 טרה-בייט.
לשם השוואה, בארה"ב נמכר המכשיר במחיר התחלתי של 1,999 דולר לגרסת 256 גיגה-בייט, 2,199 דולר ל-512 גיגה-בייט, 2,599 דולר ל-1 טרה-בייט ו-3,199 דולר ל-2 טרה-בייט, לפני מסים מקומיים.
פרטנר מתחייבת להשוות את מחיר המכשיר למחירו ברשת KSP, אם זו תציע אותו ביבוא רשמי במחיר נמוך יותר. עם זאת, ייתכן שרשתות כמו KSP ומחסני חשמל יציעו את המכשיר במחירים נמוכים יותר, ושגם רשתות השיווק אושר עד, יוחננוף, רמי לוי וויקטורי יצטרפו לתחרות באמצעות יבוא מקביל.
ומה לגבי הטבות?
פלאפון מציעה לרוכשים במכירה המוקדמת אחריות לכל החיים ושירות תיקונים בפריסה ארצית. בנוסף, הרוכשים יקבלו סוללת גיבוי במתנה, יוכלו לרכוש אוזניות AirPods 5 ב-599 שקל וייהנו מהנחה של 15% על שעוני Apple Watch.
החברה מציעה גם תוכנית טרייד אין, במסגרתה ניתן לקבל עד 3,000 שקל עבור מכשיר ישן בחנויות הרשת, כולל אפשרות לקבל את הזיכוי ישירות לחשבון הבנק באמצעות שירות Pele Cash.
פרטנר, מצדה, מציעה שלוש שנות אחריות, שירות באמצעות 27 מעבדות ברחבי הארץ ומכשיר חלופי במקרה של תיקון ממושך. בנוסף, החברה מעניקה הנחה של 50 שקל בהצטרפות לשירות Private Care Top, הכולל תיקון ראשון של שבר במסך הפנימי או החיצוני ללא השתתפות עצמית.
הטבות נוספות כוללות הנחה של עד 400 שקל על שעוני Apple Watch ועד 250 שקל על דגמי AirPods נבחרים. תוכנית הטרייד אין של פרטנר עשויה להיות משתלמת יותר מזו של פלאפון, שכן היא מציעה זיכוי של עד 4,300 שקל, לעומת 3,000 שקל בפלאפון. הזיכוי ניתן במעמד הרכישה בחנויות הרשת, עבור מכשירי אייפון 11 ומעלה בלבד, בהתאם לדגם ולמצב המכשיר.
מה מקבלים תמורת המחיר הגבוה?
האייפון דואו מצויד בשני מסכי Super Retina XDR OLED, שתומכים בקצב רענון משתנה של עד 120 הרץ בטכנולוגיית ProMotion. המסך החיצוני בגודל 5.4 אינץ' מאפשר להשתמש בו כסמארטפון קומפקטי כשהוא סגור, ואילו פתיחת המכשיר חושפת מסך פנימי מתקפל בגודל 7.6 אינץ', המיועד בין היתר לעבודה עם כמה אפליקציות במקביל, לצפייה בסרטונים ולמשחקים.
המכשיר מבוסס על שבב ה-A20 Pro של אפל וכולל חיישן טביעת אצבע Touch ID המשולב בכפתור הצד, תמיכה ב-eSIM ותאימות לעט Apple Pencil בגרסת USB-C. בנוסף, הוא כולל גוף מטיטניום ועמידות למים ולאבק בתקן IP68.
לשם השוואה, סמסונג מציעה שתי סדרות עיקריות של סמארטפונים מתקפלים במשפחת Galaxy Z: סדרת Fold, שנפתחת כמו ספר ונמכרת בטווח מחירים של 2,950 עד 6,000 שקל, וסדרת Flip, שמתקפלת לאורך ונמכרת במחירים של 2,500 עד 3,800 שקל.
לפי מידע מהענף, המכשירים המתקפלים תופסים נתח הולך וגדל ממכירות סמארטפוני הפרימיום של סמסונג בישראל. סדרת ה-Z Flip מובילה בהיקף המכירות המקומי, בעיקר בזכות המחיר הנגיש יותר והעיצוב הקומפקטי. דגמי ה-Fold, לעומת זאת, יקרים יותר ונחשבים למכשירי יוקרה שמושכים בין היתר מנהלים ובכירים.