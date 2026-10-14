פלאפון ופרטנר הודיעו כי יחלו למכור את האייפון דואו (iPhone Duo) בהזמנה מוקדמת ביום שישי הקרוב, 16 באוקטובר, בשעה 15:00. בשתי החברות ניתן יהיה להזמין את המכשיר בשלב הראשון דרך אתרי האינטרנט בלבד, עם משלוח חינם עד 23 באוקטובר. המכירה הרשמית תחל ביום שישי הבא, 23 באוקטובר.

פלאפון ופרטנר הודיעו כי יחלו למכור את האייפון דואו (iPhone Duo) בהזמנה מוקדמת ביום שישי הקרוב, 16 באוקטובר, בשעה 15:00. בשתי החברות ניתן יהיה להזמין את המכשיר בשלב הראשון דרך אתרי האינטרנט בלבד, עם משלוח חינם עד 23 באוקטובר. המכירה הרשמית תחל ביום שישי הבא, 23 באוקטובר.

האייפון המתקפל הראשון של אפל מגיע לישראל: פלאפון ופרטנר הודיעו כי יחלו למכור את האייפון דואו (iPhone Duo) בהזמנה מוקדמת ביום שישי הקרוב, 16 באוקטובר, בשעה 15:00. בשתי החברות ניתן יהיה להזמין את המכשיר בשלב הראשון דרך אתרי האינטרנט בלבד, עם משלוח חינם עד 23 באוקטובר. המכירה הרשמית תחל ביום שישי הבא, 23 באוקטובר.

פרטנר מתחייבת להשוות את מחיר המכשיר למחירו ברשת KSP, אם זו תציע אותו ביבוא רשמי במחיר נמוך יותר. עם זאת, ייתכן שרשתות כמו KSP ומחסני חשמל יציעו את המכשיר במחירים נמוכים יותר, ושגם רשתות השיווק אושר עד, יוחננוף, רמי לוי וויקטורי יצטרפו לתחרות באמצעות יבוא מקביל.

פרטנר מתחייבת להשוות את מחיר המכשיר למחירו ברשת KSP, אם זו תציע אותו ביבוא רשמי במחיר נמוך יותר. עם זאת, ייתכן שרשתות כמו KSP ומחסני חשמל יציעו את המכשיר במחירים נמוכים יותר, ושגם רשתות השיווק אושר עד, יוחננוף, רמי לוי וויקטורי יצטרפו לתחרות באמצעות יבוא מקביל.

פרטנר מתחייבת להשוות את מחיר המכשיר למחירו ברשת KSP, אם זו תציע אותו ביבוא רשמי במחיר נמוך יותר. עם זאת, ייתכן שרשתות כמו KSP ומחסני חשמל יציעו את המכשיר במחירים נמוכים יותר, ושגם רשתות השיווק אושר עד, יוחננוף, רמי לוי וויקטורי יצטרפו לתחרות באמצעות יבוא מקביל.

החברה מציעה גם תוכנית טרייד אין, במסגרתה ניתן לקבל עד 3,000 שקל עבור מכשיר ישן בחנויות הרשת, כולל אפשרות לקבל את הזיכוי ישירות לחשבון הבנק באמצעות שירות Pele Cash.

החברה מציעה גם תוכנית טרייד אין, במסגרתה ניתן לקבל עד 3,000 שקל עבור מכשיר ישן בחנויות הרשת, כולל אפשרות לקבל את הזיכוי ישירות לחשבון הבנק באמצעות שירות Pele Cash.

החברה מציעה גם תוכנית טרייד אין, במסגרתה ניתן לקבל עד 3,000 שקל עבור מכשיר ישן בחנויות הרשת, כולל אפשרות לקבל את הזיכוי ישירות לחשבון הבנק באמצעות שירות Pele Cash.

פרטנר, מצדה, מציעה שלוש שנות אחריות, שירות באמצעות 27 מעבדות ברחבי הארץ ומכשיר חלופי במקרה של תיקון ממושך. בנוסף, החברה מעניקה הנחה של 50 שקל בהצטרפות לשירות Private Care Top, הכולל תיקון ראשון של שבר במסך הפנימי או החיצוני ללא השתתפות עצמית.

פרטנר, מצדה, מציעה שלוש שנות אחריות, שירות באמצעות 27 מעבדות ברחבי הארץ ומכשיר חלופי במקרה של תיקון ממושך. בנוסף, החברה מעניקה הנחה של 50 שקל בהצטרפות לשירות Private Care Top, הכולל תיקון ראשון של שבר במסך הפנימי או החיצוני ללא השתתפות עצמית.

פרטנר, מצדה, מציעה שלוש שנות אחריות, שירות באמצעות 27 מעבדות ברחבי הארץ ומכשיר חלופי במקרה של תיקון ממושך. בנוסף, החברה מעניקה הנחה של 50 שקל בהצטרפות לשירות Private Care Top, הכולל תיקון ראשון של שבר במסך הפנימי או החיצוני ללא השתתפות עצמית.