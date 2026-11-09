מאחורי החזית האופטימית שהציג מנכ"ל אפל החדש, ג'ון טרנוס, בשיחת המשקיעים הראשונה שלו בוול סטריט בסוף השבוע האחרון, מבעבעת דאגה עמוקה בצמרת ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו. בעוד שכלפי חוץ הצהיר טרנוס כי החברה הגיעה סוף סוף אל סירי שתמיד רצתה והדגיש את יתרונות הפרטיות שלה, בחדרים הסגורים המסר שונה לחלוטין.
טרנוס, שמבין היטב כי אפל עדיין מפגרת משמעותית אחרי מתחרותיה, קיים לאחרונה פגישה מתוחה בדלתיים סגורות עם סגן הנשיא להנדסת תוכנה, קרייג פדריגי, והציב בפניו דרישה חד משמעית להאיץ את מפת הדרכים של החברה ולהפוך את העוזרת הקולית לסוכן בינה מלאכותית אוטונומי אמיתי.
מתחים פנימיים ותסכולים גוברים
על פי הדיווח של סוכנות "בלומברג", פדריגי, שקיבל לידיו את סמכויות ה-AI של אפל לאחר הדחתו של ג'ון ג'יאננדראה אשתקד, נושא עמו מוניטין של ספקן בינה מלאכותית המודאג מהשלכות הטכנולוגיה על תחומי הפרטיות והאבטחה.
סגנון הניהול הריכוזי שלו ותכנון לטווחי זמן קצרים של שנה עד שנה וחצי בלבד, לעומת תוכניות החומש של חטיבת החומרה, יצרו חיכוכים פנימיים ועיכובים. להובלת הפרויקט שותף גם מייק רוקוול, אבי משקפי המציאות המעורבת של החברה, ששוקל כעת לפרוש מתפקידו בשנה הבאה (אולי בגלל הכישלון המסחרי של הפרויקט), מה שעשוי להעביר את המושכות לידי סבסטיאן מרינו או עמאר סוברמניה, בכיר לשעבר בגוגל.
התסכול בצמרת אפל נובע מכך שהשוק כבר עבר לשלב הבא. בעוד שסירי החדשה, שהושקה באיחור של שנתיים במסגרת מערכת ההפעלה iOS 27 ונבנתה מחדש על בסיס ג'מיני של גוגל, מסוגלת כעת להבין את ההקשר על המסך ולשלוף מידע ממיילים והודעות, היא עדיין דורשת שהמשתמש יבקש בכל פעם מה הוא מעוניין שהיא תעשה.
בגרסת הבטא הקרובה של iOS 27.3 צפויה אפל לשחרר סוף סוף את היכולת לבצע פעולות מורכבות בתוך אפליקציות של החברה, ולקראת האביב גם באפליקציות חיצוניות כמו הזמנת מקום במסעדה או עריכת תמונות רב-שלבית. כמו כן, החברה עדיין מנסה להשלים פיתוח של כלי אוטונומי לזיהוי והחלפת סיסמאות פרוצות ברחבי הרשת באופן עצמאי.
אלא שבהשוואה למתחרות מארצות הברית ומסין, מדובר בצעדים מדודים מדי. מערכות מתקדמות כמו Dots של OpenAI, מערכת Muse של מטא וגרוק של אילון מאסק כבר פועלות כסוכנים רציפים שמנהלים פרויקטים לאורך זמן, מנטרים שינויים ברקע ויוזמים פעולות ללא התערבות המשתמש בכל שלב.
במקביל, אנת'רופיק ו-OpenAI כבר מציעות כלי שליטה במחשב שמסוגלים להזיז את הסמן, ללחוץ על כפתורים ולהפעיל תוכנות ממש כמו משתמש אנושי. גם בשוק הסיני, יצרניות כמו וואווי ושיאומי כבר הטמיעו סוכנים חכמים ברמת מערכת ההפעלה שמבצעים אוטומציה מלאה בין אפליקציות.
אפל משנה סדרי פיתוח
כדי לגשר על הפער, אפל משנה כעת מן היסוד את שיטת הפיתוח של מערכות ההפעלה הבאות שלה, iOS 28 ו-macOS 28, תחת שמות הקוד Bell ו-Poppy. במקום לחלק את שלב הפיתוח הראשוני לארבעה שבועות של כתיבת קוד וארבעה שבועות של אינטגרציה, העניקה החברה למהנדסים שישה שבועות מלאים של מחקר ופיתוח חופשי, במטרה לעודד רעיונות נועזים יותר לפני נעילת התכונות הסופיות.
באפל מבינים כי השליטה הנוכחית שלה בשבבים ובמכשירים לא תספיק אם מתחרותיה ישיקו חומרה ייעודית שנבנתה מראש סביב סוכנים חכמים שרואים, זוכרים ופועלים. זו גם הסכנה האמיתית שהיא צריכה להתמודד עימה.
אמנם אף אחד לא מזלזל בחומרה של אפל ובעיקר בתדמית המותג שהצליחה לשמר קהל לקוחות נאמן ואדוק, אך הדור הצעיר ובראשו מי שמכונים ה-Gen Z נולדו לתוך מציאות הרבה יותר טכנולוגית. חלקם הגדול לא זקוק לתיווך של אפל כדי לעשות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, בניגוד לדורות לפניהם.
בהתחשב ש-OpenAI משתפת פעולה עם ג'וני אייב, מעצב האייפון (ושאר מוצרי אפל היפים) ושגוגל משלבת את ג'מיני בכל מוצר חומרה שהיא יכולה ממקררים ועד מחשבי גוגלבוק, לאפל צפוי עשור מאתגר שהיא תצטרך להדס בו בזהירות אם היא רוצה עדיין להיות רלוונטית ב-2036.