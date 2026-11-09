החדש, ג'ון טרנוס, בשיחת המשקיעים הראשונה שלו בוול סטריט בסוף השבוע האחרון, מבעבעת דאגה עמוקה בצמרת ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו. בעוד שכלפי חוץ הצהיר טרנוס כי החברה הגיעה סוף סוף אל סירי שתמיד רצתה והדגיש את יתרונות הפרטיות שלה, בחדרים הסגורים המסר שונה לחלוטין.

החדש, ג'ון טרנוס, בשיחת המשקיעים הראשונה שלו בוול סטריט בסוף השבוע האחרון, מבעבעת דאגה עמוקה בצמרת ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו. בעוד שכלפי חוץ הצהיר טרנוס כי החברה הגיעה סוף סוף אל סירי שתמיד רצתה והדגיש את יתרונות הפרטיות שלה, בחדרים הסגורים המסר שונה לחלוטין.

אחרי מתחרותיה, קיים לאחרונה פגישה מתוחה בדלתיים סגורות עם סגן הנשיא להנדסת תוכנה, קרייג פדריגי, והציב בפניו דרישה חד משמעית להאיץ את מפת הדרכים של החברה ולהפוך את העוזרת הקולית לסוכן בינה מלאכותית אוטונומי אמיתי.

אחרי מתחרותיה, קיים לאחרונה פגישה מתוחה בדלתיים סגורות עם סגן הנשיא להנדסת תוכנה, קרייג פדריגי, והציב בפניו דרישה חד משמעית להאיץ את מפת הדרכים של החברה ולהפוך את העוזרת הקולית לסוכן בינה מלאכותית אוטונומי אמיתי.

על פי הדיווח של סוכנות "בלומברג", פדריגי, שקיבל לידיו את סמכויות ה-AI של אפל לאחר הדחתו של ג'ון ג'יאננדראה אשתקד, נושא עמו מוניטין של ספקן בינה מלאכותית המודאג מהשלכות הטכנולוגיה על תחומי הפרטיות והאבטחה.

על פי הדיווח של סוכנות "בלומברג", פדריגי, שקיבל לידיו את סמכויות ה-AI של אפל לאחר הדחתו של ג'ון ג'יאננדראה אשתקד, נושא עמו מוניטין של ספקן בינה מלאכותית המודאג מהשלכות הטכנולוגיה על תחומי הפרטיות והאבטחה.

על פי הדיווח של סוכנות "בלומברג", פדריגי, שקיבל לידיו את סמכויות ה-AI של אפל לאחר הדחתו של ג'ון ג'יאננדראה אשתקד, נושא עמו מוניטין של ספקן בינה מלאכותית המודאג מהשלכות הטכנולוגיה על תחומי הפרטיות והאבטחה.