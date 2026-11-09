טלטלה חסרת תקדים פוקדת בימים אלו את אנבידיה, החברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם. מייסד ומנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, שיגר מכתב התנצלות נדיר לעובדיו שבו הודה בבגידה ברעייתו לורי, שלה הוא נשוי יותר מארבעים שנה, ופנה ישירות למשפחתו בבקשה לשקם את האמון שנפגע.

אלא שמה שנראה תחילה כמשבר אישי הפך במהרה לדרמה ביטחונית וגיאופוליטית, לאחר שממשל ארצות הברית העלה חשד כי בת זוגו של הואנג לרומן, אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת מרכזי נתונים מסינגפור שעובדת בצמוד לאנבידיה, העבירה מידע רגיש לשירותי המודיעין של סין.

גלריה מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ואליס הואנג ( צילום: לינקדאין )

בעקבות החשיפה הודיע דירקטוריון אנבידיה על פתיחת חקירה רשמית לבדיקת החשדות שלפיהם המנכ"ל הוותיק והפופולרי הפך יעד למבצע ריגול זר.

הפרשה מעלה שאלות קשות בוושינגטון סביב הלחצים שהפעיל הואנג נגד הגבלות הייצוא האמריקאיות המונעות מכירת שבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין, ועל רקע הדיווחים על הברחת מעבדים של החברה לידי מעצמת המזרח דרך מדינות שלישיות באסיה, ובהן סינגפור.

עם זאת ולמרות חומרת החשדות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מיהר להעניק ביממה האחרונה גיבוי להואנג וציין כי הוא "איש הגון" וכי עליו להישאר בתפקידו.

מבנה ארגוני יוצא דופן

המשבר הנוכחי מאיר בזרקור חזק את המבנה הארגוני יוצא הדופן של אנבידיה. בניגוד לענקיות טכנולוגיה אמריקאיות כמו אפל, מיקרוסופט וגוגל, שבהן קיימת הפרדה תאגידית נוקשה, דירקטוריון דומיננטי ותוכניות ירושה סדורות, אנבידיה מתנהלת במבנה שטוח שבו כמעט שישים סגני נשיא וסמנכ"לים מדווחים ישירות להואנג, ללא מספר שתיים מובהק או יורש מסומן. בוואקום הניהולי הזה, בחר הואנג להפוך את מעצמת השבבים מסנטה קלרה למעין עסק משפחתי.

על פי הפרסום של ה"וול סטריט ג'ורנל" היום (ב') שני ילדיהם של ג'נסן ולורי הואנג, לצד חתנם הטרי, מכהנים כיום בתפקידי מפתח בחטיבות האסטרטגיות ביותר של אנבידיה. הבת, מדיסון הואנג, שלמדה קולינריה במוסד לה קורדון בלו ועבדה בעברה בתאגיד LVMH, מובילה כיום מהלכים בחטיבת התוכנה והסימולציה אומניוורס, הנחשבת למנוע הצמיחה המרכזי של החברה מעבר לעולם החומרה.

היא נמנית עם קבוצה מצומצמת של בכירים המכונה בחברה "הלהקה", שמלווה את אביה במסעותיו בעולם ומנהלת את הופעותיו הפומביות, ושכרה השנתי אשתקד עמד על 1.2 מיליון דולר.

מדיסון הואנג בעת לימודי הקולינריה שלה ( אקדמיית "קורדון בלו" )

ספנסר הואנג ( אנבידיה )

אחיה, ספנסר הואנג, שניהל בעבר בר קוקטיילים בטאיפיי בטרם השלים תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת ניו יורק, מכהן בתפקיד בכיר בחטיבת הרובוטיקה של אנבידיה עם חבילת תגמול של 1.3 מיליון דולר.

אל השניים הצטרף גם בעלה הטרי של מדיסון, ניקו קאפרז, גולש סקי אלפיני לשעבר שהכיר אותה בלימודים בלונדון. קאפרז הוצנח לחברה ב-2024 וכבר בינואר האחרון קודם לתפקיד סגן נשיא האחראי על הקשרים האסטרטגיים עם ספקיות ענן חדשות ועל מתן ערבויות פיננסיות ללקוחות.

העירוב בין המשפחה לתאגיד בלט במיוחד בשבוע שעבר בערב גאלה יוקרתי שארגן הואנג באופרה של סן פרנסיסקו בהשתתפות בכירי תעשיית הבינה המלאכותית, שבו שיבח פומבית את בתו על עיצוב האירוע. כעת, כאשר רעייתו לורי, שמנהלת את קרן הפילנתרופיה המשפחתית בסך תשעה מיליארד דולר ואת כלל הנכסים הפיננסיים של בני הזוג, ניצבת מול משבר אמון חריף.

בעמק הסיליקון לא מערבים עסקים ומשפחה

מאז לידת תעשיית השבבים בקליפורניה בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת, נבנה האתוס של עמק הסיליקון על מרד ישיר במודל השושלות התעשייתיות של החוף המזרחי בארצות הברית. כאשר רוברט נויס וגילברט מור עזבו את מעבדות שוקלי והקימו את פיירצ'יילד סמיקונדקטור ובהמשך את אינטל יחד עם אנדי גרוב, הם קבעו עיקרון ברזל של מריטוקרטיה טהורה.

באינטל, ילדי המייסדים מעולם לא הוצנחו לתפקידי הנהלה, והמעבר הבין-דורי התבצע אך ורק בין מהנדסים ומנהלים שצמחו מלמטה (כמו לדוגמה פט גלסינגר) או גויסו מבחוץ (כמו המנכ"ל הנוכחי ליפ בו-טאן).

אין זה אומר שבאינטל ההנהלה השכילה בכל עת להוביל את החברה לפסגות חדשות יותר מאשר בחברות עם מורשת משפחתית עתיקה, אבל לפחות החלפה של מנכ"ל בעייתי הייתה בעיקר בעיה של למצוא מישהו שהדירקטוריון יאהב ולא תוצאה של דינמיקה של יחסים בין-אישיים בין בני משפחה.

ברנאר ארנו עם אשתו וחמשת ילדיו ( צילום: AFP )

אותה הפרדה מוחלטת נשמרה בקנאות גם בדור הבא של ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות. סטיב ג'ובס באפל, ביל גייטס במיקרוסופט, לארי פייג' וסרגיי ברין בגוגל, ואפילו ג'ף בזוס באמזון, נמנעו לחלוטין משילוב ילדיהם או קרובי משפחתם בשדרת הניהול של התאגידים שהקימו. במקרים הנדירים שבהם ניסו חברות טכנולוגיה אמריקאיות הנסחרות בבורסה לשמר שליטה משפחתית, התוצאה הסתיימה לרוב במשבר.

בניגוד למסורת האמריקאית, המודל שבונה הואנג באנבידיה שואב השראה מתרבויות ארגוניות אחרות לחלוטין, מאירופה וממזרח אסיה בעיקר. באירופה, קונצרן מוצרי היוקרה הצרפתי LVMH של ברנאר ארנו הפך לחברה הגדולה ביבשת תוך הצבת חמשת ילדיו בראשות מותגי הקבוצה.

באסיה, תאגידי הצ'אבול (Chaebol) בדרום קוריאה ובראשם סמסונג, נשלטים כבר שלושה דורות על ידי משפחת לי, למרות שערוריות משפטיות ומאבקי ירושה פנימיים.

אלא שדווקא בטייוואן, ארץ הולדתו של הואנג ומוקד ייצור השבבים העולמי, בחרו המתחרים והשותפים הקרובים ביותר של אנבידיה בדרך הפוכה. מוריס צ'אנג, מייסד TSMC שמייצרת את מעבדי הבינה המלאכותית של אנבידיה, הקפיד על ממשל תאגידי מערבי למהדרין והעביר את השליטה למנהלים מקצועיים ללא קשר משפחתי.

במקביל, יריבתה המרכזית של אנבידיה, חברת AMD, מנוהלת על ידי ד"ר ליסה סו, שבמקרה היא קרובת משפחה רחוקה של הואנג עצמו, אך הגיעה לתפקידה במסלול תאגידי והנדסי עצמאי לחלוטין וללא מעורבות משפחתית בניהול החברה.

גם בסין, מייסד וואווי רן ז'נגפיי נתקל בביקורת פנימית ובינלאומית עזה כאשר קידם את בתו, מנג וואנז'ו, לתפקיד סמנכ"לית הכספים, צעד שהפך אותה ליעד ישיר במלחמת הסחר מול ארצות הברית עם מעצרה המתוקשר בקנדה לפני כמה שנים.

ליסה סו, מנכ"לית ויו"ר ענקית השבבים AMD ( צילום: Noam Galai, GettyImages, AFP )

שאלת היום שאחרי הואנג

הסכנה המרכזית שמזהים כעת אנליסטים ורגולטורים בארצות הברית טמונה בשילוב שבין היעדר סמנכ"ל תפעול או יורש מסומן באנבידיה, לבין המשבר האישי בחיי הנישואים של המנכ"ל.

כאשר חברה ציבורית החולשת על תשתית הבינה המלאכותית העולמית מנוהלת ללא בלמים ואיזונים של דירקטוריון חזק, כל טלטלה משפחתית או הליך גירושין פוטנציאלי עלולים להוביל למאבקי כוח בחדר הישיבות, לחלוקת מניות שתשנה את מאזן השליטה, ולפגיעה ביציבות התאגידית ברגע הקריטי ביותר של מרוץ החימוש הטכנולוגי.

האם זה אומר שהפרשה הנוכחית תיאלץ אותו לבצע שינויים ארגוניים בהנהלה בלחץ של מחזיקי מניות חזקים? לא בטוח, להואנג יש עדיין כוח מוחלט בכל הנוגע להתנהלות החברה והמעמד האסטרטגי שהשיגה בכל הנוגע לתפקידה המשמעותי בהנעת תעשיית ה-AI אומר שבכל מוקדי הכוח כיום מחפשים לשמור על שקט תעשייתי ככל שניתן.