המכירה הרשמית בישראל של שני דגמי האייפון 18 שהוכרזו תחל אומנם רק ב-18 בספטמבר, אבל כמו אחרי כל השקה של קו סמארטפונים פופולרי חדש, עוד לפני שמכשיר חדש אחת נוחת בישראל - רשתות הגאד'טים, הסלולר והחשמל פוצחות במלחמת מחירים והטבות לרוכשים בהזמנה מוקדמת.
מכירות האייפון דואו המתקפל, שהוכרז גם הוא אתמול (ד'), יחלו רשמית רק ביום שישי 23 באוקטובר והמכירה המוקדמת תתחיל ב-16 באוקטובר.
גלריה
אייפון דואו - המתקפל הראשון של אפלאייפון דואו - המתקפל הראשון של אפל
אייפון דואו - המתקפל הראשון של אפל
(אפל)
אייפון 18 פרו מקסאייפון 18 פרו מקס
אייפון 18 פרו מקס
(אפל)
רשת מחסני חשמל, למשל, פתחה כבר הבוקר את ההרשמה בכל חנויות הרשת ובאתר שלה. התשלום יתבצע רק לאחר החג. ההטבה למקדימים לרכוש: עסקת טרייד-אין – קבלת החזר כספי עבור מכשיר קודם.
iDigital, פלאפון, פרטנר ודינמיקה יפתחו את ההזמנה המוקדמת לדגמי הפרו והפרו-מקס כבר במהלך ראש השנה, 12 בספטמבר, באתרי האינטרנט שלהן. iDigital תאפשר הרשמה גם בשלושת סניפיה בנצרת, בראשון לציון ובטיילת אילת, וגם היא תציע עסקת טרייד-אין.
פלאפון, בנוסף לאופציית הטרייד-אין, תפתה את הרוכשים המוקדמים באחריות לכל החיים, בסוללת גיבוי במתנה, ובהנחות ברכישת אביזרי אפל. פרטנר תציע הטבת טרייד-אין "מוגדלת" והנחה משמעותית לרוכשי שעוני אפל.
חלק מהרשתות כבר פרסמו גם את מחירי המכשירים הצפויים: מחירי אייפון 18 פרו יתחילו ברשת מחסני חשמל ב-5,300 שקל ובפלאפון ב-5,400 שקל (לדגם 256 גיגה-בייט), ויגיעו ל-9,500 שקל בפלאפון ול-10,600 שקל במחסני חשמל (לדגם 2 טרה-בייט).
מחירי אייפון 18 פרו-מקס ינועו במחסני חשמל בין 5,800 שקל ל-10,900 שקל, ובפלאפון בין 6,000 ל-10,000 שקל. מחיר האייפון דואו המתקפל צפוי להתחיל ב-8,200 שקל והוא יגיע עד ל-12,200 שקל (תלוי בנפח).