המכירה הרשמית בישראל של שני דגמי האייפון 18 שהוכרזו תחל אומנם רק ב-18 בספטמבר, אבל כמו אחרי כל השקה של קו סמארטפונים פופולרי חדש, עוד לפני שמכשיר חדש אחת נוחת בישראל - רשתות הגאד'טים, הסלולר והחשמל פוצחות במלחמת מחירים והטבות לרוכשים בהזמנה מוקדמת.
מכירות האייפון דואו המתקפל, שהוכרז גם הוא אתמול (ד'), יחלו רשמית רק ביום שישי 23 באוקטובר והמכירה המוקדמת תתחיל ב-16 באוקטובר.
רשת מחסני חשמל, למשל, פתחה כבר הבוקר את ההרשמה בכל חנויות הרשת ובאתר שלה. התשלום יתבצע רק לאחר החג. ההטבה למקדימים לרכוש: עסקת טרייד-אין – קבלת החזר כספי עבור מכשיר קודם.
iDigital, פלאפון, פרטנר ודינמיקה יפתחו את ההזמנה המוקדמת לדגמי הפרו והפרו-מקס כבר במהלך ראש השנה, 12 בספטמבר, באתרי האינטרנט שלהן. iDigital תאפשר הרשמה גם בשלושת סניפיה בנצרת, בראשון לציון ובטיילת אילת, וגם היא תציע עסקת טרייד-אין.
פלאפון, בנוסף לאופציית הטרייד-אין, תפתה את הרוכשים המוקדמים באחריות לכל החיים, בסוללת גיבוי במתנה, ובהנחות ברכישת אביזרי אפל. פרטנר תציע הטבת טרייד-אין "מוגדלת" והנחה משמעותית לרוכשי שעוני אפל.
חלק מהרשתות כבר פרסמו גם את מחירי המכשירים הצפויים: מחירי אייפון 18 פרו יתחילו ברשת מחסני חשמל ב-5,300 שקל ובפלאפון ב-5,400 שקל (לדגם 256 גיגה-בייט), ויגיעו ל-9,500 שקל בפלאפון ול-10,600 שקל במחסני חשמל (לדגם 2 טרה-בייט).
מחירי אייפון 18 פרו-מקס ינועו במחסני חשמל בין 5,800 שקל ל-10,900 שקל, ובפלאפון בין 6,000 ל-10,000 שקל. מחיר האייפון דואו המתקפל צפוי להתחיל ב-8,200 שקל והוא יגיע עד ל-12,200 שקל (תלוי בנפח).