המכירה הרשמית בישראל של שני דגמי האייפון 18 שהוכרזו תחל אומנם רק ב-18 בספטמבר, אבל כמו אחרי כל השקה של קו סמארטפונים פופולרי חדש, עוד לפני שמכשיר חדש אחת נוחת בישראל - רשתות הגאד'טים, הסלולר והחשמל פוצחות במלחמת מחירים והטבות לרוכשים בהזמנה מוקדמת.