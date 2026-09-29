בסגנון ה"רק עוד דבר אחד" של סטיב ג'ובס המנוח - שנהג לשלוף את ה"אסים" הגדולים באמת רק לקראת סוף ההשקות שלו, כשהקהל בטוח שהאירוע לפני סיום - הציג מארק צוקרברג בשבוע שעבר בוועידת המפתחים השנתית של מטא את הצעצוע הבא של החברה - ה"מיוז צ'ארם" (Muse Charm).

המכשיר החדש מזכיר מאוד את הטמגוצ'י משנות ה-90: מעין מחזיק מפתחות שמחובר ללולאה קטנה, ובחזיתו מצלמה קטנה ומיקרופונים. צוקרברג קימץ בפרטים על המכשיר, שיושק רשמית בדצמבר, אך הבטיח שאלה יבואו בהמשך.

גלריה מארק צוקרברג עם התליון החכם Muse Charm ( רויטרס )

כשהגיח לאוויר העולם אי שם בשנות ה-90, הטמגוצ'י הפך תוך חודשים ספורים לשיגעון חוצה יבשות, עם מכירות של עשרות מיליוני יחידות. הרעיון שמאחוריו היה גאוני: בעליו קיבל אחריות על גידולו של יצור דיגיטלי וירטואלי קטן ש"חי בתוכו" על מסך LCD זעיר.

גרסת 2026 של מטא שומרת על רעיון הבית הפיזי שבתוכו פועלת חיית מחמד וירטואלית אישית, ונמצא בכיסו של כל אחד. רק שהפעם אנחנו לא נדרשים לגדל אותה: להיפך, היא עומדת לרשותנו על תקן עוזרת אישית.

נוכל לבקש ממנה, בשיחה טבעית, לבצע עבורנו משימות מורכבות כמו חיפוש באינטרנט, מילוי טפסים, רכישות והזמנת נסיעות. בפועל, היא תאפשר גישה ישירה לסוכן הבינה המלאכותית "מיוז" שהושק לפני פחות מחודש, בלי לפתוח סמארטפון או להיכנס לאפליקציה.

לגרום לילדים להתמכר

אף שמטא מתעקשת ש"מיוז צ'ארם" מיועד רק למבוגרים - סוכן ה-AI "מיוז" שעליו הוא מבוסס מוגבל לגיל 18 ומעלה - הקמע החמוד שלו, המזכיר בובת טלטאביס, נראה דווקא כמו צעצוע מעוצב היטב לילדים. בקרב חוקרי אבטחה, פסיכולוגים וארגוני הגנת הילד כבר הביעו השבוע התנגדות לקמע ומחו נגד השימוש בדמות שתמשוך בוודאות ילדים. "זה נראה כמו ניסיון לא הולם של מטא לגרום לילדים קטנים להתמכר ל'מיוז'", אמרו.

במאמר מקיף שפרסם ארגון הבטיחות ברשת, The White Hatter, שכולל מומחי טכנולוגיה ופעילי בריאות הנפש, צויין, כי בניגוד לטמגוצ'י הקלאסי שהגיב בלחיצות כפתור פשוטות, ה"מיוז צ'ארם" אמור לנהל שיחות קוליות משמעותיות, לזכור את ההיסטוריה האישית של בעליו ולהפגין כלפיו אמפתיה מזוייפת.

לפי הארגון, ילדים ובני נוער רגישים במיוחד להאנשה של בינה מלאכותית, ועלולים לפתח קשר רגשי למכשיר שמבטיח "להיות שם בשבילם תמיד", אף שאין מאחוריו שום ישות. מומחים אחרים, שרואיינו במגזין Wired, השוו את הקמע דווקא לדמויות החמודות שבהן נעזרים היפנים לשווק טכנולוגיה להמונים והפכו כבר לחלק מן התרבות היפנית.

התליון החכם Muse Charm ( מטא )

ההערכה בקרב מומחי שיווק היא, כי מטא השקיעה רבות במכוון כדי להציג מוצר שנראה חביב ולא מאיים - דרך ערמומית להתמודד עם העמדות השליליות נגדה אחרי הפרסומים הקשים ופסקי הדין החמורים על ההתמכרויות שגורמות הרשתות החברתיות.

מבקרים חריפים יותר, כמו במאמר שפורסם במגזין הטכנולוגיה Inc., טוענים, כי העובדה שמטא בוחרת לשווק טכנולוגיה מלאת סיכונים במעטפת שנראית ומרגישה כמו צעצוע, מעוררת דאגה עמוקה.

מצלמה לוכדת

במקביל, נכנסים לתמונה גם פעילי פרטיות. ה"מיוז צ'ארם" יכלול מצלמה ומיקרופון שיזינו את מודל ה-AI בזמן אמת, ולפי פרופ' ג'ייתן סדובסקי מאוניברסיטת מונאש באוסטרליה, מדובר במערכת איסוף נתונים אדירה. לדבריו, ככל שהמכשיר נראה תמים, כך משתמשים רבים יותר נוטים לשתף אתו מידע רגיש, כמו סודות אישיים, תמונות אישיות ועוד, מתוך תחושה שהם מדברים עם חבר ולא עם פלטפורמת פרסום ומעקב.

המצלמה הפועלת כל העת לוכדת ללא הסכמה גם אנשים נוספים בסביבה - בני משפחה, חברים לכיתה ומורים - מבלי שהללו מודעים לכך שהמידע מועבר למודלי האימון של מטא.

מטא לא נשארה אדישה לטענות. דובר החברה, דניאל רוברטס, דחה את הטענה שהעיצוב מיועד למשוך ילדים. מטרת האווטארים, לדבריו, היא להפוך את הממשק לאנושי, נגיש ומהנה עבור מבוגרים: "אנשים רוצים ליצור אווטאר משלהם עם אישיות וסגנון ייחודי, כי זה כיף ומביא להם שמחה".