זינוק של עד פי תשעה בגילוי חולשות אבטחה, כלי תקיפה מותאמים אישית לכל יעד ומערכי סוכנים אוטונומיים שמחליפים את משמרות הניטור מסביב לשעון: עולם אבטחת המידע נמצא בעיצומה של נ קודת מפנה היסטורית . כניסתם של מודלי שפה מתקדמים וכלי בינה מלאכותית לזירת הסייבר אינה מייצרת בהכרח טכנולוגיות תקיפה קסומות שלא הכרנו, אך היא משמשת כמכפיל כוח חסר תקדים עבור קבוצות תקיפה - ומאפשרת להן להקים "מפעלי תקיפה" אוטומטיים הפועלים בקצב מסחרר.

בראיון מיוחד ל-ynet מסביר דיוויד ווסטון, סגן נשיא תאגידי לאבטחת AI ב מיקרוסופט , מדוע הגנה תגובתית כבר אינה רלוונטית, כיצד הבינה המלאכותית מאפשרת לסגור את הפער ההיסטורי מול התוקפים, ולמה בני האדם עדיין הכרחיים בתוך הלולאה.

גלריה מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה. בחברה מתמודדים עם כמות דיווחים חסרת תקדים ( רויטרס )

אילו שינויים מרכזיים אתם מזהים כיום בשטח בעקבות שילוב ה-AI בעולם הסייבר?

"השינוי המשמעותי ביותר שאנו רואים כיום הוא האופן שבו גורמים עוינים ותוקפים מאמצים את קפיצת הפרודוקטיביות שמביאה איתה הבינה המלאכותית. הטכנולוגיה הזו עושה עבור התוקפים בדיוק את מה שהיא עשתה עבור מפתחי תוכנה: היא מאפשרת להם להרחיב את המיומנויות שלהם, לפעול מהר הרבה יותר, ולמעשה לייצר מפעלים של ממש להוצאה לפועל של מתקפות.

"יש לנו נתונים מובהקים שתומכים בכך. מאז חודש מרץ, המועד שבו יכולות סייבר מתקדמות החלו להופיע במודלי החזית (Frontier Models - כל מודל שפה שדוחף את המעטפת יכולות של בינה מלאכותית כגון המודלים המתקדמים ביותר של OpenAI, אנת'רופיק וגוגל, ר"ק), ראינו בממוצע זינוק של פי תשעה במספר הדיווחים המגיעים למרכז האבטחה של מיקרוסופט (MSRC) בנוגע לחולשות בתוכנות שלנו.

"מגמות דומות נרשמו גם אצל חברות כמו אפל וגוגל. המשמעות היא שהיקף חולשות האבטחה שמתגלות כיום גדל פי חמישה עד פי תשעה בהשוואה לתחילת השנה, ואנחנו לא צופים שהמגמה הזו תשתנה בטווח הקצר.

"אנחנו רואים לכך הקבלה ברורה גם במאמצים הפנימיים שלנו. פיתחנו כלי פנימי לגילוי חולשות בשם MDASH (אשר פותח בשיתוף צוותים במרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בישראל, ר''ק), המשתמש במעטפת AI כדי לתאם מאות סוכנים המחפשים פרצות אבטחה.

"בתוך חודש או חודשיים בלבד מצאנו באמצעותו כמות חולשות השווה לכ-66% מכלל החולשות שמצאנו בשנה שעברה כולה. ולא מדובר בחולשות שוליות, אלא בפרצות בליבת מערך הרשת של ווינדוס - מסוג החולשות שהיינו משלמים עבורן מאות אלפי דולרים בתוכניות תגמול (Bug Bounty). הנתונים הללו מראים שחצינו נקודת מפנה, והתוקפים נעים כעת מהר הרבה יותר בעזרת טכנולוגיות AI".

מיקרוסופט אאוטלוק ( עיבוד תמונה. צילום: shutterstock )

כיצד מיקרוסופט מגיבה למציאות הזו בצד ההגנתי?

"המטרה שלנו היא לקזז את היתרון הזה באמצעות הענקת יכולות דומות למגינים, כדי שיקבלו את אותה עלייה בתפוקה שמקבלים התוקפים. לצד פלטפורמת MDASH לגילוי חולשות, בנינו פלטפורמה מבוססת סוכנים (Agentic) לזיהוי איומים בשם Perception. המערכות הללו משלבות מספר מודלי סייבר ומתממשקות עם מערכות האבטחה הקיימות שלנו, כמו Entra, Defender ו-Purview.

"ארגנו את הטכנולוגיה כך שבני אדם יוכלו לנהל צוותים של סוכני AI, המחולקים לשלוש קבוצות, בהן 'סוכנים אדומים', שהם סוכני סימולציה התקפית שתפקידם לבחון את הרשת הארגונית ולאתר בה פערי אבטחה לפני שהתוקפים יעשו זאת באמצעות המודלים שלהם.

"יש גם 'סוכנים כחולים', שנועדו להפחית את העבודה השחורה והשוחקת. כיום, רוב המאמץ האנושי בהגנת סייבר מושקע בבדיקת התראות וחקירת אירועים שזוהו בארגון. מנתונים שאנו רואים אצל לקוחותינו, פחות ממחציתם מסוגלים לעבור על כל ההתרעות הללו מדי יום, אפילו כשהם מחזיקים צוותים גדולים. הסוכנים הכחולים מסוגלים לבחון את ההתראות הללו ברמת דיוק של מומחה אנושי ולקדם את הטיפול בהן.

"הקבוצה השלישית היא 'סוכנים ירוקים', שהם אולי השינוי הגדול ביותר בעולם ה-AI. לקוחות לא רוצים שיציפו להם רק עוד בעיות - הם רוצים פתרונות ותיקונים. הסוכנים הירוקים לוקחים את התוצרים של הסוכנים האדומים והכחולים, ומבצעים שינויים בפועל בסביבת הענן, בתוכנה עצמה או בכתיבת חוקי זיהוי חדשים כדי לבלום את המתקפות".

אם יש סוכן שמגלה את הבעיה וסוכן שמתקן אותה, זה נשמע כאילו פיצחתם את תעשיית הסייבר. מי בכלל צריך מומחי סייבר אנושיים במצב כזה?

"אנחנו לא מדברים על טכנולוגיה שמחליפה בני אדם, אלא על טכנולוגיה שמרחיבה ומעצימה את היכולות שלהם (Human Augmentation). עדיין חייבים לשמור על האדם במרכז תהליך קבלת ההחלטות, ועדיין נדרשת מומחיות אנושית.

"מבחינת תפוקה, הדבר תלוי באנליסט וסוג הפעילות, אך מומחים יכולים להאציל לסוכנים בביטחון את רוב המשימות הטקטיות שהם מבצעים כיום, כמו מעבר על התרעות וביצוע חקירות בסיסיות. כבר בשלבי התצוגה המוקדמת שלנו ראינו מספר לקוחות שהעבירו את כל מערך האנליזה ברמות הבסיסיות והבינוניות שלהם (Tier 1 עד Tier 3 ב-SOC) לטיפול מלא של סוכנים.

"זה דומה למיקור חוץ שחברות עושות כיום מול חברות חיצוניות המתמחות ביעילות תפעולית – רק שכאן מיקור החוץ נעשה מול סוכני AI. זה לא אומר שכל הבעיות נפתרו, אלא שהצוותים האנושיים יכולים להפנות את הקשב שלהם לפעולות הגנה יזומות ואסטרטגיות, שזה בדיוק מה שנדרש בעידן ה-AI".

למרות סוכני ה-AI, העולם כנראה עדיין יצטרך מומחים אנושיים ( צילום: Shutterstock )

מהי רמת הדיוק של סוכן AI כזה בהשוואה לאנליסט אנושי מנוסה, ומה לגבי שיעור התרעות השווא?

"זה תלוי מאוד בתרחיש, אבל אנחנו משתמשים במנגנוני הערכה (Evals) שבהם משווים את ביצועי המודל מול ציונים שנתנו מומחים אנושיים ניטרליים. בחקירות המבוססות על מקרים היסטוריים, ריאלי להגיע לרמת דיוק של 95% עד 99% ביחס למה שאדם היה עושה. כמובן שאם מדובר במתקפה חדשה לחלוטין שה-AI מעולם לא נתקל בה בעבר, זה עלול להיות מאתגר יותר.

"לכן, סוכן AI יכול להיות שקול לאנליסט מנוסה בתוצאות של סוגי חקירות ספציפיים, אבל אנליסט ותיק עשוי להבחין בדברים אחרים, להבין הקשר רחב יותר ולקחת את החקירה לכיוון שונה. זו הסיבה שלא אטען בעד החלפת המומחים הללו. זה דומה למכונית אוטונומית שיכולה לנהוג בעצמה כיום, אך עדיין מחייבת נהג שישגיח ויוודא שהנסיעה בטוחה. אנחנו נמצאים במקום דומה מאוד עם סוכני AI באבטחת מידע".

כיצד ייראו איומי ה-AI בעתיד הקרוב?

"הנתונים מראים לנו שני דברים מרכזיים שמבהירים מדוע יקר מדי להישאר במצב תגובתי: השינוי המהותי הראשון הוא אובדן היכולת להסתמך על שימוש חוזר בכלי תקיפה. באופן מסורתי, קבוצות תקיפה - ובמיוחד תוקפים בחסות מדינות - התנהלו כמו צוותי תוכנה רגילים.

"הם הגיעו למשרד כל יום, כתבו קוד וניהלו משימות. לכן, ברגע שהם השקיעו ובנו תשתית תוכנה (Framework) לתקיפה, ניתן היה לצפות שהם ישתמשו בה שוב ושוב. חלק עצום מהנחות העבודה של עולם ההגנה נשען על זיהוי הדפוסים המוכרים הללו.

"כיום, כשמודלים של AI הופכים את כתיבת התוכנה לגמישה ומהירה הרבה יותר, תוקפים יכולים לייצר תשתית תקיפה ייעודית ומותאמת אישית (Bespoke) עבור כל יעד ולקוח. המשמעות היא שמערכות זיהוי כבר לא יכולות להסתמך רק על חתימות ונתונים היסטוריים.

"השינוי השני נוגע לעלות של חולשות האבטחה. בעבר הנחנו שחולשות הן משאב נדיר: היה יקר מאוד למצוא אותן כי הדברדרש מומחים אנושיים רבים, והיה יקר להפוך אותן לנשק פעיל (Weaponize). כיום הנתונים מראים שקל וזול משמעותית לייצר כלי תקיפה ולאתר חולשות. החולשות הללו כבר אינן נדירות, וההנחה של המגינים שלפיה חדירה לארגון היא אירוע נדיר בעל חתימה ברורה - כבר אינה תקפה".

"כיום, כשמודלים הופכים את כתיבת התוכנה לגמישה ומהירה הרבה יותר, תוקפים יכולים לייצר תשתית תקיפה ייעודית ומותאמת אישית עבור כל יעד"

במשך שנים הפרדיגמה הקבועה בעולם הסייבר הייתה שהמגן נמצא תמיד צעד אחד מאחורי התוקף. האם אתה טוען שכעת זה התאזן?

"אני לא אומר שהאיזון כבר הושג, אלא שיש לנו הזדמנות ליצור איזון כזה. באופן מסורתי, לחברות יש עיסוקים מרכזיים שאינם סייבר - בין אם זה פיננסים, רפואה או כל תחום אחר. לכן הן שיחקו במשחק של 'עין תחת עין': שמעו על איום והגיבו אליו. בעולם החדש אנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו לשחק באותו משחק כמו התוקפים, משום שיש להם גמישות גבוהה יותר ויתרון א-סימטרי.

"אבל הטכנולוגיה הקיימת מעניקה לנו הזדמנות לשנות את 'הפיזיקה של המשחק'. אם מנהלי אבטחה וארגונים ינצלו את קפיצת הפרודוקטיביות של ה-AI כדי לעבור לתוכנה ולתשתיות בטוחות יותר מבחינה מבנית, נוכל לבלום את התוקפים".

ומה המשמעות עבור משתמש הקצה? האם נצטרך לשנות את האופן שבו אנו צורכים שירותים דיגיטליים, והיכן נפגוש את ההגנה הזו ביומיום?

"פתרון אבטחת ה-AI הטוב ביותר הוא כזה שנותר שקוף לחלוטין למשתמש. העובדה שלא קורה כלום והמשתמש אינו צריך לדאוג, מעידה על כך שהיישום עובד היטב מאחורי הקלעים.

"בפועל, ה-AI כבר מאיץ את האבטחה כמעט בכל שכבה. בסמארטפונים ובמחשבים אישיים, כל היצרניות הגדולות – בהן אפל, גוגל, סמסונג ומיקרוסופט – כבר נעזרות במודלי סייבר מתקדמים (כמו Mythos, MDASH או Daybreak Red של OpenAI) כדי לאבטח את ליבת התוכנה עוד לפני שהיא מגיעה למכשיר.

"השלב הבא שאנו רואים הוא פתרונות אבטחה הפועלים על גבי המכשיר עצמו, כמו אנטי-וירוס ופיירוול, המנצלים מעבדים גרפיים או שבבי NPU ייעודיים כדי להריץ מודלים מקומיים המאיצים את תהליכי ההסקה והזיהוי. משתמש הקצה לא אמור להרגיש בשינוי באופן השימוש, אלא פשוט ליהנות מהגנה שמשתפרת בקצב שבו מתפתחים האיומים".

סוכני בינה מלאכותית. אילוסטרציה ( נוצר על ידי ChatGPT )

באילו תחומים ספציפיים ה-AI צפוי לחולל שינוי, והאם יש מקומות שבהם הוא דווקא לא יוכל לסייע?

"בכל מקום שבו תוכנה מהווה את משטח התקיפה - רכבים אוטונומיים, כלי טיס אוטונומיים, מערכות צבאיות וביטחוניות או מכשור רפואי - AI יכול לחולל מהפכה. רוב בעיות אבטחת התוכנה כיום נובעות ממחסור במומחיות או ממחסור במשאבים, וסוכני AI המופעלים נכון יודעים לגשר על שני הפערים הללו, הן בשלב שרשרת האספקה והפיתוח והן בניטור מתקפות בזמן אמת.

"המקומות שבהם קיים אתגר אינם נובעים מחוסר יעילות של ה-AI, אלא ממגבלות של חומרה, מיקום והקשר. למשל, באתרי כרייה מרוחקים ללא חיבור אינטרנט לווייני או רוחב פס גדול, קשה להריץ את המודלים הגדולים והחזקים ביותר. אנחנו עובדים על פתרונות לכך באמצעות שבבי AI חזקים יותר במחשבים ניידים ושיפור מודלים מקומיים.

"אתגר נוסף הוא תרחישים נישתיים או ארכיטקטורות מערכת חדשות לחלוטין שהמודל מעולם לא ראה בנתוני האימון שלו - שם נדרש תהליך מתמשך של השלמת אימון (Post-training) והזרקת הקשר בזמן אמת".

ומה לגבי אבטחה של מערכות פיזיות, כמו רובוטים ומערכות אוטונומיות מתקדמות?

"מערכות אוטונומיות, ובמיוחד מערכות מולטי-מודאליות הקולטות מידע משמע, מחיישנים וממצלמות, מתפתחות במהירות מסחררת – וכך גם מחקר האבטחה סביבן. הקלט החושי הזה ייצור וקטורים חדשים של מתקפות שנצטרך ללמוד כיצד לבלום.

"החדשות הטובות הן שרבות מהמתקפות הללו יהיו ככל הנראה וריאציות של מתקפות שכבר הכרנו בדור הראשון של מודלי השפה ומודלי העולם (World Models), כך שיש לנו מושג כיצד לגשת לבעיה.

"חוקרים בצוות שלי, כמו גם בתעשיית האבטחה כולה, כבר בוחנים לעומק את מודלי העולם שעומדים בבסיס תחום הרובוטיקה. זהו עדיין תחום מחקר מוקדם מאוד, וכדי שנוכל לייצב פתרונות הגנה מובנים, נצטרך להמתין להתגבשות של סטנדרטים ומוצרים נפוצים מספיק בשוק".

"מערכות אוטונומיות, ובמיוחד מערכות מולטי-מודאליות הקולטות מידע משמע, מחיישנים וממצלמות, מתפתחות במהירות מסחררת - וכך גם האבטחה סביבן"

הפעלת מודלים של בינה מלאכותית כרוכה בעלויות משמעותיות. האם אנו עלולים להגיע למצב שבו הגנת סייבר מבוססת AI תהיה יקרה מדי, ותהפוך לנחלתם של ארגונים עשירים בלבד?

"אחת הדאגות המרכזיות של מיקרוסופט היא לוודא שלא ניצור עולם סייבר של 'בעלי אמצעים' ו'חסרי אמצעים', שבו ארגונים או אנשים מתומחרים החוצה ולא יכולים להרשות לעצמם הגנה. מצב כזה מנוגד לחלוטין לערכים שלנו, ויש סיבות טובות להאמין שהמחירים דווקא יירדו.

"במובנים רבים, מודלי הסייבר הגדולים שראינו עד היום הם כמו מנוע רב עוצמה של מכונית ספורט קיצונית - הם הגדולים והמהירים ביותר, אבל גם היקרים ביותר. אלא שלפעמים, כשרוצים רק לנסוע למכולת, צריך מכונית משפחתית חסכונית ויעילה בדלק.

"בדיוק לשם כך השקנו במיקרוסופט את מודל הסייבר MAI: מודל קטן וממוקד שממנו קיצצנו כל מידע שאינו קשור לסייבר. זו אותה 'מכונית משפחתית' שאפשר להפעיל ביעילות ביומיום, ובמקרים רבים היא עדיין מספקת ביצועים דומים לאלו של מודלי הענק. גם חברות אחרות, כמו גוגל, פועלות בכיוון דומה.