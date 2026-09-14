אחרי כמה שעות ב תערוכת IFA השנה היה קשה שלא להגיע למסקנה שהיצרניות החליטו פה אחד שנמאס להן שננהל את הבית בעצמנו. השואב כבר לא אמור רק לשאוב, המקרר לא מסתפק בלשמור על האוכל קר, ואפילו ארגז החול של החתול והאקווריום קיבלו פתאום שאיפות להפוך לחלק ממערכת AI אחת גדולה.

וכמובן, כמעט על כל מוצר שני התנוססו שתי האותיות שאי אפשר לברוח מהן בשנים האחרונות – AI. בחלק מהמקרים באמת מדובר בשימוש מעניין בבינה מלאכותית, ובאחרים נדמה שמישהו במחלקת השיווק פשוט החליט ש"חכם" כבר לא מספיק חכם ב-2026. אבל אחרי שמסננים את הרעש, קשה להתעלם מהכיוון שאליו התעשיה הולכת.

גלריה בביתן של שיאומי ב-IFA 2026 ( דניאלה גינזבורג )

על הנייר, כמובן, אנחנו חיים ב"בית חכם" כבר שנים. בפועל, החוכמה הזאת הסתכמה עד כה לא פעם בכך שבמקום ללחוץ על מתג בקיר אנחנו פותחים אפליקציה, מחכים שהיא תתחבר לענן ואז לוחצים על אותו מתג בדיוק. ככל שהבית נעשה "חכם" יותר, כך גם התרבו האפליקציות, החשבונות, הסיסמאות וההתראות שאנחנו צריכים לנהל.

עכשיו התעשייה מנסה לשנות את המשוואה. לא באמצעות עוד מכשיר עם Wi-Fi או מסך מגע, אלא באמצעות AI שאמור לשבת מעל כל המכשירים האלה, להבין מה קורה בבית ולנהל אותם במקומנו. במילים אחרות, אחרי שנים שבהן הבטיחו לנו בית חכם, עכשיו רוצים לתת לו אשכרה גם מוח.

סופו של הבית החכם

הרעיון של בית שמנהל את עצמו ממש לא חדש. חברות הטכנולוגיה מבטיחות לנו אותו כבר כמעט שני עשורים: נורות שנדלקות כשאנחנו נכנסים, מזגן שיודע מתי אנחנו בדרך הביתה, תריסים שמגיבים לשמש ומכונת כביסה שמסיימת בדיוק כשאנחנו חוזרים מהעבודה.

חלק מהדברים האלה באמת אפשריים היום. הבעיה היא שכדי לגרום להם לעבוד יחד, מישהו עדיין צריך להסביר לבית בדיוק מה לעשות. רוצים שהאורות יכבו בכל ערב בשעה מסוימת? הגדירו אוטומציה. רוצים שהמזגן יידלק כשאתם מתקרבים הביתה? צרו תרחיש. ואם קניתם מוצר של יצרנית אחרת? ברכות, יש סיכוי טוב שעכשיו תצטרכו להוריד עוד אפליקציה.

גם העוזרות הקוליות שהיו אמורות לפתור את הבעיה לא ממש עשו את זה עד כה. אלכסה, סירי ו Google Assistant-אפשרו לנו להחליף את האצבע בקול, אבל במשך שנים הן היו בעיקר שלט רחוק שאפשר לדבר אליו.

"תדליקי את האור בסלון" הן הבינו מצוין. "אני הולכת לישון, תטפלי בבית" כבר היה מבחן הרבה יותר מסובך. וזה בדיוק הפער שהדור הנוכחי של הבית החכם שמונע על ידי בינה מלאכותית אמור לסגור.

כולם רוצים לנהל לנו את הבית ( באדיבות IFA )

הכול התחיל מהרובוט שמסתובב על הרצפה

אם יש מוצר אחד שממחיש היטב את האבולוציה שעבר הבית החכם, זה השואב הרובוטי. הרובוטים הראשונים היו, במונחים של היום, די טיפשים. הם נסעו בבית, התנגשו ברהיטים, הסתובבו לכיוון אחר וקיוו שבסופו של דבר יעברו על רוב הרצפה.

אחר כך הגיעו חיישנים מתקדמים יותר, מפות וניווט מבוסס לייזר. בהמשך נוספו מצלמות, זיהוי עצמים ותחנות שיודעות לרוקן את האבק, לשטוף את המטליות, לייבש אותן ולמלא מים כמעט בלי שנצטרך להתערב.

ב- IFA 2026 היה ברור שהמרוץ הזה עבר לשלב הבא. במקום רק לדעת איפה הם נמצאים בבית, הרובוטים החדשים אמורים להבין את מה שהם רואים, ולנתח את המידע הזה. Narwal למשל, הציגה מערכות מתקדמות שמשתמשות במצלמות וב-AI כדי לזהות מאות סוגים של עצמים ומכשולים ולנווט בהתאם.

רובורוק הציגה גם השנה את ה- Saros Z70, הרובוט שואב-שוטף שמגיע עם זרוע מכנית שיוצאת מקרבי המכשיר ומאפשרת לו להרים ולהזיז חפצים קטנים שנשארו על הרצפה, ובמקביל הרחיבה את הפעילות שלה לרובוטים חכמים שמיועדים גם לבריכה ולגינה.

גם ECOVACS , אחת מהחלוצות בתחום שהפכה את השואבים הרובוטיים לעסק עצום, כבר לא רוצה שנחשוב עליה רק כחברת שואבים. לצד סדרת DEEBOT שלה היא פועלת היום גם בתחום ניקוי החלונות, כיסוח הדשא וניקוי הבריכות, ובתערוכה דיברה לא מעט על שילוב AI במערכות שאמורות לקבל החלטות בעצמן.

מתוך התצוגה של ECOVACS בתערוכת IFA 2026 ( דניאלה גינזבורג )

דרימי לקחה את אותו רעיון לכיוון אפילו רחב יותר. לצד הרובוטים והשואבים שלה אפשר היה למצוא בתערוכה גם ארגז חול אוטומטי לחתולים ואקווריום חכם, בנוסף למוצרים לקטגוריות נוספות בבית ובחצר.

וזה אולי אחד הדברים הבולטים ביותר שקרו השנה בברלין: הרובוט הביתי פשוט התרומם מהרצפה. החברות שהתרגלנו לזהות עם רובוט-דיסק עגול שמסתובב לנו בסלון, רוצות עכשיו לנקות לנו את החלונות והבריכה, לטפל בגינה, לעזור בכביסה ולקחת על עצמן עוד ועוד משימות ביתיות.

ואז הרובוט קיבל ידיים ורגליים

IFA עצמה שמה השנה דגש גדול על Physical AI, או בינה מלאכותית שפועלת בעולם הפיזי. אחרי כמה שנים שבהן הכרנו את מהפכת ה-AI בעיקר דרך חלון צ'אט במחשב או בסמארטפון, היא מתחילה לקבל גלגלים, זרועות, מצלמות ומנועים.

מעל כל אלה מרחפת גם ההבטחה הגדולה הרבה יותר של הרובוטים ההומנואידים. אחרי שנים שבהן רובוט ביתי היה מכשיר שנבנה למשימה אחת מאוד מסוימת, חברות רבות מפתחות היום רובוטים דמויי אדם שאמורים בעתיד לבצע מגוון משימות באותו בית: להרים ולסדר חפצים, להביא דברים מחדר לחדר, להעמיס ולפרוק מכשירי חשמל ולבצע מטלות שעד היום דרשו זוג ידיים אנושיות.

גם ב-IFA השנה היה אפשר לראות רובוטים כאלה, אם כי לפחות כרגע רובם עדיין רחוקים מאוד מלהפוך לעוזר הביתי שמקפל כביסה בזמן שאנחנו בעבודה. האתגר כאן גדול בהרבה מללמד שואב לזהות גרב: רובוט כזה צריך להבין סביבה ביתית שמשתנה כל הזמן, לתפעל חפצים שמעולם לא ראה ולעשות את כל זה בבטחה ליד ילדים, חיות מחמד ובני אדם.

רובוטים זה נחמד, אבל יש עוד דרך עד שהם באמת ישתלבו אצלנו בבית ( באדיבות IFA )

אז מי יהיה המוח של הבית?

LG סיפקה השנה את אחת הדוגמאות הטובות ביותר לכך עם ThinQ Claw, סוכן AI שהחברה הציגה כחלק מהדור הבא של הבית החכם שלה. הרעיון הוא לא להוסיף עוד צ'אטבוט למקרר, ThinQ Claw אמור להבין את ההקשר שבו המשתמש נמצא, לזכור העדפות ולחבר בין מכשירי החשמל והשירותים השונים בבית.

באחת הדוגמאות שהציגה החברה, המערכת משתמשת במידע על מצרכים שנרכשו כדי להציע מה להכין לארוחה ובהמשך לתאם בין המקרר לתנור. במילים אחרות, במקום שאנחנו ננהל כל מכשיר בנפרד, LG רוצה שמערכת אחת תנהל את כל המכשירים שלנו בבית ותתאם ביניהם.

והיא ממש לא היחידה – גם TCL, הייסנס ו- Haier הגיעו לברלין עם גרסאות משלהן לאותו רעיון: בית שבו מכשירי החשמל כבר לא אמורים לפעול כאוסף של מוצרים נפרדים, אלא כחלק ממערכת שמכירה את המשתמש ומנסה לטפל בדברים ברקע.

אפילו Ugreen, שמוכרת לרובנו בעיקר מתחום המטענים, הכבלים והאביזרים הנלווים, הציגה השנה את HomeAgent, מערכת שמחברת בין אחסון מקומי, בינה מלאכותית ושליטה במכשירי הבית השונים.

אפשר להתווכח כמה מכל זה בשל באמת לשימוש יומיומי וכמה עדיין נמצא בשלב שבו סרטון ההדגמה עובד טוב יותר מהבית האמיתי, אבל העובדה שכל כך הרבה חברות הגיעו לאותה תערוכה עם וריאציה על אותו רעיון היא ממש לא מקרית.

מתוך התצוגה של LG ב-IFA 2026 ( LG )

קודם לגרום להם לדבר

כדי שזה יקרה, צריך לפתור קודם בעיה הרבה פחות נוצצת: המכשירים בבית עדיין לא תמיד יודעים לדבר זה עם זה. במשך שנים כל יצרנית בנתה לעצמה אי קטן: קניתם שואב של חברה אחת, תאורה של חברה אחרת ומצלמה מחברה שלישית, וכל אחת מהן רצתה שתיצרו חשבון, תורידו אפליקציה ותנהלו את המוצר דרכה.

כאן נכנס לתמונה תקן Matter, שנולד כדי להתחיל לפרק את החומות האלה. אפל, גוגל, אמזון, סמסונג ומאות חברות נוספות עומדות מאחוריו, כאשר המטרה היא ליצור שפה משותפת שתאפשר למוצרים של חברות שונות לעבוד ביחד בתוך "מערכות על" שונות שמנהלות אותם.

הדרך לשם עדיין רחוקה ממושלמת. התמיכה ב- Matter התרחבה אמנם משמעותית מאז שהתקן הושק ב-2022, אבל לא כל קטגוריה נתמכת באותה רמה, לא כל יצרנית מיישמת את כל היכולות, וההבטחה הגדולה לפשטות עדיין לא מתממשת ברגע שמתחילים לערבב מוצרים ואקוסיסטמים.

אבל דווקא כאן AI יכול לשנות את הסיפור. Matter מנסה לפתור את בעיית הבית החכם מלמטה: לגרום לכל המכשירים לדבר באותה שפה. בינה מלאכותית מנסה לפתור אותה מלמעלה: לגרום לכך שאנחנו בכלל לא נצטרך לדעת באיזו שפה המוצרים מדברים.

אם השילוב הזה יעבוד, המשתמש כבר לא יצטרך לחשוב האם הנורה החכמה שלו היא של גובי או פיליפס, השואב של רובורוק ומכונת הכביסה של בוש. מבחינתו יהיו בבית נורה, מנעול ושואב, והעוזר שמנהל את הבית אמור להבין כיצד לגרום להם לעבוד יחד.

בית חכם ( Shutterstock )

כולם רוצים להיות העוזר שמנהל לכם את הבית

גם ענקיות הטכנולוגיה מבינות היטב לאן הדברים הולכים. גוגל למשל כבר התחילה להעביר את הבית החכם שלה לעידן ה-AI עם Gemini for Home, כאשר הרעיון הוא להחליף בהדרגה אתGoogle Assistant במערכת שמבינה שפה טבעית והקשר בצורה טובה הרבה יותר.

במקום לזכור איך בדיוק קראתם למנורה באפליקציה, אתם אמורים פשוט להסביר לעוזרת החכמה שלכם מה אתם רוצים. גם יצירת אוטומציה יכולה להפוך ממשימה שבה בוחרים ידנית טריגרים ופעולות למשהו שמתארים בשפה רגילה.

אמזון עושה דבר דומה עם +Alexa. במקום העוזרת הקולית המוכרת והוותיקה שלה, החברה רוצה להפוך את אלכסה לסוכנת AI שמסוגלת לא רק לענות על שאלות, אלא לבצע משימות ולנהל מכשירים ושירותים שונים. סמסונג רוצה ליישם את אותו הרעיון באמצעות אפליקציית ה- SmartThings, שמתחברת לכמות העצומה של מכשירי החשמל שהיא כבר מכניסה לבתים. וגם אפל לפי הדיווחים לוקחת לכיוון דומה את Siri AI שלה.

החברות האלה בוודאי יעדיפו שנקנה כמה שיותר מוצרים שלהן, אבל בסופו של דבר כולן רוצות להיות המקום שאליו אנחנו פונים כשאנחנו רוצים לנהל את הבית החכם שלנו. וקל להבין למה.

מי שיהפוך למוח של הבית יקבל גם כוח עסקי שקשה להפריז בחשיבותה. אם עוזר AI הוא זה שיודע מתי חסר חלב במקרר, איזה חומר ניקוי עומד להיגמר, מתי צריך להזמין טכנאי ואילו מכשירים אנחנו מפעילים בכל שעה ביום, הוא יכול להפוך גם לשער שדרכו נרכוש מוצרים ונזמין שירותים.

מי שיהפוך למוח של הבית יקבל גם כוח עסקי שקשה להפריז בחשיבותו: אם עוזר ה-AI יודע מה חסר, הוא גם יהפוך לשער שדרכו נקנה

במקום לפתוח אתר או אפליקציה ולבחור בעצמנו, אנחנו עשויים פשוט לבקש מהבית "תזמין עוד" ולתת למערכת להחליט מאיפה, ממי ובאיזה מחיר, וזו כבר שליטה מסוג אחר לגמרי.

החברה שמחזיקה בעוזר לא רק מנהלת את המכשירים שלנו, אלא יושבת בנקודה שמחברת בין המידע על החיים בבית, לבין החלטות הקנייה שלנו. לכן מאחורי ההבטחה לבית שפשוט עובד מסתתר גם קרב על אחד המקומות היקרים ביותר בעולם הטכנולוגיה: מי יהיה המתווך בינינו לבין כל מה שאנחנו צורכים בתוך הבית.

במקום חמש אפליקציות, משפט אחד

נניח למשל, שאתם יוצאים לסוף שבוע בצפון. בבית החכם של היום אפשר לכבות את האורות, לכבות את המזגנים, להפעיל את השואב, לסגור תריסים ולהעביר את המצלמות למצב אבטחה, גם אחרי שיצאתם מהבית.

הבעיה היא שאנחנו עדיין אלה שצריכים לעשות את זה, או לפחות להגדיר מראש אוטומציה שתעשה את זה עבורנו. בבית החכם שהתעשייה מנסה לבנות עכשיו, אנחנו אמורים פשוט להגיד לעוזרת ה-AI שלנו: "אנחנו יוצאים לסוף שבוע מחוץ לבית, ביי", והיא כבר תדע מה לעשות. ממש מנהלת משק.

זה עדיין חזון יותר מאשר מציאות, אבל הוא כבר לא לגמרי תיאורטי. LG למשל הדגימה עם מערכת ה- ThinQ Claw תרחיש שבו המערכת מזהה נסיעה מתוכננת בלוח השנה ומציעה לכבות אורות וטלוויזיה ולעצור אוטומציה שאינה נחוצה בזמן שהמשתמשים אינם בבית (כי בשביל מה שהמזגן יידלק בשעה 10 בבוקר אם אין אף אחד בבית?).

גם ההתראות עצמן מתחילות להשתנות כבר היום. מערכות מבוססות AI יכולות לנתח אירועים ממצלמות ולספק תיאור של מה שהתרחש, במקום להסתפק בהודעה גנרית כמו "זוהתה תנועה בחצר". וזה בעצם השינוי הגדול: לא עוד מכשירים שאנחנו צריכים ללמוד לנהל, אלא בית שאמור להבין לבד מה אנחנו רוצים ממנו.

המחיר של בית שמכיר אותנו

יש כמובן בעיה אחת עם החזון הנוח הזה. כדי שהבית יבין אותנו, הוא צריך להכיר אותנו. בית שיודע שהילדים חזרו מבית הספר, שהחתול נשאר לבד, שמישהו זר נכנס לחצר או שאנחנו כבר ישנים זקוק למידע.

מצלמות, מיקרופונים, חיישני תנועה ונוכחות, המיקום שלנו והרגלי השימוש שלו במכשירים השונים הופכים כולם לחלק מהתמונה שממנה ה-AI מקבל את המידע עלינו. או במילים פשוטות - ככל שהמערכת עצמאית יותר, כך היא צריכה לדעת יותר.

חלק מהיצרניות מנסות להתמודד עם הבעיה באמצעות עיבוד מקומי, כך שלא כל תמונה או פיסת מידע יצטרכו לעבור דרך שרת מרוחק. גם Matter בנוי כך שחלק גדול מהתקשורת בין המכשירים יכול להתבצע בתוך הרשת הביתית.

אבל זה לא פותר הכול - כשצ'אטבוט ממציא תשובה, זה יכול להיות מעצבן. כשמערכת AI מקבלת החלטה שגויה לגבי מנעול, מצלמת אבטחה, תנור או מכשיר חשמלי, המשמעות כבר יכולה להיות אחרת לגמרי.

מערכת אחת שמסוגלת להבין מה קורה בבית וגם לבצע בו פעולות הופכת מטבע הדברים ליעד הרבה יותר מעניין לתוקפים. וכמובן שעולה מכל זה גם שאלת הפרטיות של המשתמשים ועד כמה מידע הם מעוניינים למסור.

בית שמכיר אותנו ומתנהל עצמאית זה מצוין, אבל באיזה מחיר? ( דניאלה גינזבורג )

יש עוד דרך ארוכה

למרות מה שאפשר היה לחשוב מהסתובבות בביתנים בתערוכת IFA 2026, אנחנו עדיין לא חיים בבית שמסוגל לנהל את עצמו. תקן Matter עדיין לא פתר את כל בעיות התאימות, ועוזרי AI עדיין טועים.

מכשירים של יצרניות שונות לא תמיד משתפים פעולה כפי שהיינו רוצים, ובלא מעט מהמוצרים שמתהדרים היום ב-AI מדובר באלגוריתם שמבצע משימה מוגדרת מאוד ולא באיזו אינטליגנציה שיושבת בסלון ומנהלת את העניינים.

וכן, בחלק מהמקרים קשה להשתחרר מהתחושה שבינה מלאכותית הפכה למעין "מדבקה" חדשה שהתעשייה פשוט מדביקה על המוצרים השונים.

אבל אחרי שבוע שבו כמעט כל יצרנית גדולה ניסתה להראות בברלין כיצד המכשירים שלה לומדים לראות, להבין, להחליט ולדבר עם שאר הבית, קשה גם להתייחס לכל זה כעוד מילת באזז שתיעלם בעוד שנתיים.

IFA 2026 הראתה בעיקר שהחלקים השונים בפאזל של הבית החכם גרסת 2026 כבר מתחילים להתחבר: הרובוטים, החיישנים, מכשירי החשמל, התקנים שמאפשרים להם לדבר זה עם זה ובעיקר עוזרי ה-AI שרוצים לשבת מעל כל אלו ולנהל את העניינים.

עכשיו נשאר לראות אם התעשייה באמת תצליח לחבר את כל החלקים האלה, או שפשוט נמצא את עצמנו בעוד כמה שנים עם שבע אפליקציות שונות ושבעה עוזרי AI שרבים ביניהם מי ידליק את האור בסלון.