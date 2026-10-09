המפקחת הבכירה על רישום המקרקעין דחתה את הטענה וקבעה במרץ כי התמורה שקיבל פוליקר דווקא נמוכה מזו של בעלי דירות אחרים. אחת המתנגדות ערערה לבית המשפט המחוזי וביקשה לעצור את הפרויקט, אך השופטת לימור ביבי דחתה את הבקשה בסוף ספטמבר וקבעה כי סיכויי הערעור נמוכים וכי עיכוב נוסף עלול לפגוע בדיירים, בין היתר בשל מצבו של הבניין הישן והעובדה שאינו ממוגן או מחוזק מפני רעידות אדמה.