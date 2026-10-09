"הצמרת הכלכלית": ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.
סירב להשתתף בהשתוללות מחירי הדלק והרוויח מיליארדים לחברה
פטריק פויאנה, מנכ"ל טוטאל אנרג'י הצרפתית, החליט עם פרוץ המלחמה והזינוק במחירי האנרגיה להגביל את מחיר הדלק בתחנות החברה בצרפת ל-1.99 אירו לליטר, גם כשהמתחרות גבו 2.20 אירו ויותר. המהלך עלה לחברה לפי ההערכות 300-250 מיליון אירו, אך הנהגים נהרו לתחנות טוטאל ונתח השוק שלה צמח ל-25%. במחצית הראשונה של 2026 זינק הרווח הנקי של החברה ל-11.2 מיליארד דולר, עלייה של 72% לעומת התקופה המקבילה.
פויאנה, שמוביל את החברה מ-2014, התנה את הגבלת המחיר בכך שהממשלה לא תטיל מס רווח – והממשלה נענתה. יריביו משמאל כינו אותו "מרוויחן מלחמה", אך בקרב נהגים רבים הפך לגיבור, והחברה התחייבה להשאיר את המחיר המוגבל עד סיום המלחמה במפרץ. המודל כבר זוכה לחיקוי: חברת האנרגיה האיטלקית Eni הגבילה גם היא את מחיר הדלק ל-1.99 אירו לליטר.
דוכן צ'יפס הפך ללהיט בזכות טיקטוק – והשכונה קורסת ממבקרים
סרטוני טיקטוק הפכו את דוכן הצ'יפס פאבל פריט ברובע התעלות באמסטרדם לאטרקציה שמושכת מדי יום אלפי מבקרים, אבל השכנים כבר לא מתלהבים. 19 דיירים הגישו ערעור נגד רישיון העסק וטוענים כי התורים חוסמים מדרכות וגשר סמוך, בעוד אשפה, שאריות מזון וכתמי מיונז מצטברים ברחובות ההיסטוריים ומושכים שחפים וחולדות.
בעלי העסק טוענים כי הם מפעילים שירות ניקיון שבעה ימים בשבוע, ארבע פעמים ביום, וכי פתיחת ארבעה סניפים נוספים כבר הפחיתה ב-23% את מספר המבקרים בסניף המקורי באוגוסט. אלא שהדוכן עדיין מושך קהל גדול בזכות הרשתות החברתיות. כעת נדרש בית המשפט להכריע בשאלה רחבה יותר: עד כמה עסק אחראי לעומס שהוא יוצר במרחב הציבורי, ומתי הפופולריות שלו הופכת לפגיעה באיכות חיי התושבים.
המשרד שהתפרק בעקבות ויכוח על 7 באוקטובר
משרד הייעוץ D2 קאונסלינג באזור דאלאס, שבו עבדו כעשרה מטפלים, התפרק בעקבות ויכוח פנימי סביב 7 באוקטובר והמלחמה בעזה. המחלוקת החריפה בנובמבר 2024, כשהמטפלת קארי נוט ביקשה בישיבת צוות הכוונה בעבודה עם לקוח יהודי שהיה במצוקה, ושתי המטפלות היהודיות ג'קי יונגר וג'קלין כץ הציעו חומרים שיעזרו להבין טוב יותר את הטראומה שלו. בעלת המשרד דינה חיג'אזי ביקשה להשאיר נושאים פוליטיים ודתיים מחוץ לישיבות, חילופי המיילים החריפו, ולבסוף יונגר וכץ פוטרו.
יונגר וכץ תבעו את הבעלים בטענות לאפליה ולנקמה, ואילו D2 הגישה תביעה נגדית בטענה להוצאת דיבה ולהפרת הסכמי אי-תחרות. גם נוט, שהשאלה שלה הציתה את העימות, עזבה בהמשך את המשרד וכתבה שהמעבר יאפשר לה להניח את הפרשה מאחוריה. בדרך איבד D2 מטפלים ולקוחות, וחיג'אזי אף הגיעה לחדר המיון עם בעיות לב שייחסה לסכסוך. ביולי האחרון הסתיים המאבק בפשרה חסויה, אבל המשרד נותר קטן יותר והיחסים בין כץ לגואן, שהיו בני משפחה, נותקו לחלוטין.
הבוננזה של בבו קובו: אושר פרויקט של 19 מיליארד דולר ליד דיסני
איש העסקים הישראלי בבו קובו, בן זוגה של מירי בוהדנה, קיבל אישור ממועצת מחוז אורנג' בפלורידה לקדם את פרויקט "טוסקנה" בסמוך לדיסני וורלד ואינטרנשיונל דרייב. המתחם, ששוויו העתידי מוערך בידי היזמים בכ-19.1 מיליארד דולר, ישתרע על כ-920 דונם ויכלול 4,814 דירות, 1,291 חדרי מלון וכ-60,700 מ"ר של מסחר, הסעדה ובילוי. קובו מחזיק ב-90% מחברת Geyer Development, בעלת הקרקע.
האישור התקבל ברוב דחוק של ארבעה מול שלושה, אחרי שהתוכנית נדחתה פה אחד במאי 2025 בעקבות התנגדויות סביבתיות וחשש מהצפות ועומסי תנועה. היזמים איימו בתביעת נזיקין של יותר מ-112 מיליון דולר, ובהמשך גובשה פשרה הכוללת הגנה על שטחים רטובים ובדיקות נוספות של אזורי הצפה. קובו מבקש למשוך למתחם מותגי יוקרה בינלאומיים ולשלב בו לדבריו את "הברק של דובאי, היוקרה של בוורלי הילס והסטייל של מיאמי".
אחרי סכסוך שכנים: בניין מגוריו של יהודה פוליקר ייהרס לטובת תמ"א 38
אחרי שש שנות מאבק משפטי, פרויקט תמ"א 38 בבניין שבו מתגורר יהודה פוליקר ברחוב בילטמור 7 בתל אביב קיבל אור ירוק. הבניין הישן, שבו 13 דירות, ייהרס ובמקומו יוקם בניין בן 7 קומות ו-27 דירות. 11 מבעלי הדירות תמכו בפרויקט, אך שתי דיירות התנגדו וטענו בין היתר כי פוליקר, שמחזיק בחמש דירות בבניין, קיבל מהיזם תמורה עדיפה.
המפקחת הבכירה על רישום המקרקעין דחתה את הטענה וקבעה במרץ כי התמורה שקיבל פוליקר דווקא נמוכה מזו של בעלי דירות אחרים. אחת המתנגדות ערערה לבית המשפט המחוזי וביקשה לעצור את הפרויקט, אך השופטת לימור ביבי דחתה את הבקשה בסוף ספטמבר וקבעה כי סיכויי הערעור נמוכים וכי עיכוב נוסף עלול לפגוע בדיירים, בין היתר בשל מצבו של הבניין הישן והעובדה שאינו ממוגן או מחוזק מפני רעידות אדמה.