המסחר בוול סטריט נפתח היום (שישי) בירידות חדות, ובראשן מניית אינטל, שצונחת בכ-28.5% אחרי תחזית חלשה לרבעון הרביעי. משווי השוק של ענקית הטק נמחק סכום עתק של כ-140 מיליארד דולר תוך זמן קצר. מדד נאסד"ק יורד ב-2.25%, מדד S&P500 נסוג ב-1.19% והדאו ג'ונס מאבד 0.36%.
אמש פרסמה אינטל את דוחותיה לרבעון השלישי, ואלה עלו על התחזיות: ההכנסות צמחו ב-21% ל-16.51 מיליארד דולר, והרווח המתואם למניה הגיע ל-52 סנט לעומת 40 סנט שציפו האנליסטים. הכנסות פעילות מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית זינקו ב-78% ל-7.3 מיליארד דולר. את המניה הפילה התחזית לרבעון הרביעי: הכנסות של 15 עד 16 מיליארד דולר, לעומת כ-17.1 מיליארד דולר שציפו בשוק, ורווח מתואם של 25 סנט למניה לעומת 43 סנט שציפו האנליסטים.
אינטל הסבירה שההאטה בשוק המחשבים האישיים תימשך לפחות עד המחצית הראשונה של 2027, על רקע הזינוק במחירי שבבי הזיכרון. לדבריה, הפיצוץ שאירע בתחילת החודש במפעל שלה בישראל, שבו נהרגו שני עובדים, יקטין את ההכנסות בכ-600 מיליון דולר על פני שני רבעונים. סמנכ"ל הכספים דייוויד זינסנר אמר שהחברה לא צפויה לייצר תזרים מזומנים חיובי השנה. אם הירידה תישמר עד הנעילה, זה עשוי להיות היום הגרוע ביותר במניה מאז 1974.
גם שאר ענקיות הטכנולוגיה נסחרות באדום: ברודקום יורדת ב-3.98%, אנבידיה ב-3.15%, טסלה ב-2.94%, אמזון ב-2.77% ומיקרוסופט ב-2.71%. מטא מאבדת 1.75%, אלפבית 0.85% ואפל 0.83%.
בין המניות הישראליות בניו יורק, טבע עולה בכ-1.5%, ואלביט מערכות יורדת בכ-2%. נייס יורדת ב-1.42%, וויקס ב-1.58%, ומאנדיי וצ'ק פוינט ב-0.7% כל אחת.
בשוק הסחורות, חבית נפט אמריקני מתייקרת ב-1.74% ל-103.77 דולר, ואונקיית זהב יורדת ב-1.95% ל-3,953 דולר. תשואת אגרת החוב האמריקנית ל-10 שנים עומדת על 4.93%, והביטקוין נסחר ב-77 אלף דולר, ירידה של 0.91%.