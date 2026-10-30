אמש פרסמה אינטל את דוחותיה לרבעון השלישי, ואלה עלו על התחזיות: ההכנסות צמחו ב-21% ל-16.51 מיליארד דולר, והרווח המתואם למניה הגיע ל-52 סנט לעומת 40 סנט שציפו האנליסטים. הכנסות פעילות מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית זינקו ב-78% ל-7.3 מיליארד דולר. את המניה הפילה התחזית לרבעון הרביעי: הכנסות של 15 עד 16 מיליארד דולר, לעומת כ-17.1 מיליארד דולר שציפו בשוק, ורווח מתואם של 25 סנט למניה לעומת 43 סנט שציפו האנליסטים.

אמש פרסמה אינטל את דוחותיה לרבעון השלישי, ואלה עלו על התחזיות: ההכנסות צמחו ב-21% ל-16.51 מיליארד דולר, והרווח המתואם למניה הגיע ל-52 סנט לעומת 40 סנט שציפו האנליסטים. הכנסות פעילות מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית זינקו ב-78% ל-7.3 מיליארד דולר. את המניה הפילה התחזית לרבעון הרביעי: הכנסות של 15 עד 16 מיליארד דולר, לעומת כ-17.1 מיליארד דולר שציפו בשוק, ורווח מתואם של 25 סנט למניה לעומת 43 סנט שציפו האנליסטים.

אמש פרסמה אינטל את דוחותיה לרבעון השלישי, ואלה עלו על התחזיות: ההכנסות צמחו ב-21% ל-16.51 מיליארד דולר, והרווח המתואם למניה הגיע ל-52 סנט לעומת 40 סנט שציפו האנליסטים. הכנסות פעילות מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית זינקו ב-78% ל-7.3 מיליארד דולר. את המניה הפילה התחזית לרבעון הרביעי: הכנסות של 15 עד 16 מיליארד דולר, לעומת כ-17.1 מיליארד דולר שציפו בשוק, ורווח מתואם של 25 סנט למניה לעומת 43 סנט שציפו האנליסטים.