על רקע התייקרות הדלק, חברת דלק מחלקת דלק חינם, לחצי שנה, ל-30 חברי מועדון דלק ג'ו במסגרת יום הולדת 75 לחברה: במסגרת הפעילות, שתתקיים בין 8 באוקטובר ועד 6 בנובמבר, יוכלו חברי מועדון ג'ו דלק להשתתף בהגרלה יומית באמצעות תדלוק של 30 ליטר ומעלה, או ברכישה של 39 שקל ומעלה בחנויות הנוחות. בכל יום ייבחר זוכה אחד, שיקבל כרטיס תדלוק של 600 ליטר בנזין 95, בתוקף לחצי שנה. כלומר 100 ליטר בחודש בממוצע.

הנחות על דלק נדירות בישראל, ולכן המבצע הזה מעניין. הוא מגיע לצד מבצע סופר פאואר ו-GEELY על חשמל לרכב חשמלי, ולצד מבצעי נקניקייה בלחמנייה ב-5 שקלים שמטרתם לעודד לקוחות לתדלק ברשתות תדלוק מסוימות. נראה שחברות הדלק חוששות מזהירות צרכנית בתדלוק בעקבות שרשרת ההתייקרויות בדלק שהחלה במאי, ומנסות לעודד מכירות.

תדלוק ( צילום: עמית שעל )

מחיר בנזין 95 בשירות עצמי עומד כיום על 7.77 שקל לליטר בכל הארץ (7.20 שקלים עם הנחות) ו-6.58 שקלים באילת. המחיר בתדלוק בשירות מלא הוא 8.03 שקלים לליטר. באילת מחיר שירות מלא הוא 6.80 שקלים לליטר.

כמה שווה הפרס?

שווי הפרס הכולל עומד על כ-4,662 שקל, חיסכון כספי של כ-777 שקל בחודש. עבור רוב נהגי הרכבים המשפחתיים והיברידיים, שצולחים קילומטראז' של 1,800-1,300 ק"מ בחודש, 600 ליטר יכסו באופן מלא או כמעט מלא את כל הוצאות הדלק למשך חצי שנה. גם עבור ג'יפון 100 ליטר יספקו כ-1,000 ק"מ בחודש.

ההשתתפות היא למי שמוריד את אפליקציית דלק אבל לא חובה לשלם באמצעותה. ניתן להשתתף בהגרלה באמצעות תשלום על דלק או קנייה בחנות הנוחות בכרטיס אשראי, מזומן או האפליקציה. תשלום במזומן או בכרטיס אשראי יתבצע כנגד זיהוי טלפוני של חבר המועדון בקופה.

גם רכישה שבוצעה, כולה או חלקה, באמצעות מטבעות מועדון ג'ו-דלק (נקודות שנצברות בקנייה באפליקציה), תיחשב כרכישה מזכה להשתתפות בהגרלה.

שימו לב זה לא בכל התחנות: תחנות המוגדרות כתחנות שאינן צוברות בחברת "דלק" ו/או שאינן מכבדות את האפליקציה, אינן משתתפות במבצע ההגרלות. ניתן לבדוק אילו תחנות מכבדות את האפליקציה באמצעות לחיצה על הקישור בשם "איתור תחנה" המופיע באתר האינטרנט של דלק (תחנה שלצידה מופיע המלל "אפליקציה" מכבדת את האפליקציה).

עוד באותיות הקטנות: יש מגבלה על זכייה בעקבות תדלוק. עבור ביצוע פעולת תדלוק אחת מזכה, יהיה המשתתף זכאי לכרטיס זכאות אחד בלבד להשתתפות בהגרלה יומית, גם אם ערך מספר עסקאות תדלוק נפרדות באותו יום.

לעומת זאת, עבור כל פעולת רכישה בחנות ג'ו דלק בסך 39 שקל, יהיה המשתתף זכאי לכרטיס זכאות אחד להשתתפות בהגרלה, ללא הגבלה על מספר כרטיסי הזכאות שניתן לצבור באמצעות רכישות כאמור באותו יום. כך, לדוגמה, משתתף שרכש ב-78 שקל יהיה זכאי לשני כרטיסי זכאות, וכן משתתף שערך שתי עסקאות רכישה נפרדות בסך 39 שקל כל אחת יהיה זכאי אף הוא לשני כרטיסי זכאות. שימו לב: חנויות הנוחות הן פורמט של מינימרקטים שמציע מוצרים במחירים גבוהים מאוד בדרך כלל.

הזכאות לפרס היא אישית, אך ניתנת להעברה על ידי הזוכה. הזוכה יאותר באמצעות מייל או מספר טלפון או באמצעות דואר רשום לכתובת שמסר בעת רישום למועדון.

לפי התקנון, לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בדרך כלשהי את הפרס ו/או את אופן מימושו, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר ולא יוחזר בגין פרס שלא מומש כל סכום שהוא. במקרה של אובדן כרטיס התדלוק ע"י הזוכה, לא יונפק כרטיס חלופי ולא יינתן כל פיצוי בגינו.

אין לזוכים מגבלה חודשית/שבועית על ניצול הליטרים. ניתן לתדלק לפי הצורך עד לגמר 600 הליטרים. אם לא מספיקים לנצל את כל 600 הליטרים בתוך חצי שנה, הזוכים לא יוכלו להשתמש בשארית שנותרה.