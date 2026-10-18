מדובר במתחם המצוי ברחוב טשרניחובסקי 31-33 פינת רחוב דב קמחי בבירה, המתפרש על פני שטח של כ-3.5 דונם. כיום נמצאים בו 3 בניינים בני 4 קומות עם 42 דירות ישנות. על פי התב"ע, מוצע לבנות במקום 3 בניינים בני 8 עד 11 קומות עם כ-130 יח"ד ושטח מסחרי בהיקף של כ-300 מ"ר. בנוסף, הפרויקט יכלול גם מבני ציבור בהיקף של כ-440 מ"ר וגינה אורבנית בשטח של כ-300 מ"ר. על תכנון הפרויקט אמון משרד יגאל לוי אדריכלים.