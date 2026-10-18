התקדמות במתחם פינוי בינוי בירושלים: הוועדה המחוזית ירושלים אישרה תב"ע לפרויקט פינוי בינוי במתחם טשרניחובסקי קמחי. את התב"ע מקדמת בעבור הדיירים קבוצת לוינשטין שלפני קצת למעלה משנה זכתה במכרז שניהלו הדיירים במתחם.
מדובר במתחם המצוי ברחוב טשרניחובסקי 31-33 פינת רחוב דב קמחי בבירה, המתפרש על פני שטח של כ-3.5 דונם. כיום נמצאים בו 3 בניינים בני 4 קומות עם 42 דירות ישנות. על פי התב"ע, מוצע לבנות במקום 3 בניינים בני 8 עד 11 קומות עם כ-130 יח"ד ושטח מסחרי בהיקף של כ-300 מ"ר. בנוסף, הפרויקט יכלול גם מבני ציבור בהיקף של כ-440 מ"ר וגינה אורבנית בשטח של כ-300 מ"ר. על תכנון הפרויקט אמון משרד יגאל לוי אדריכלים.
על פי ההסכם מול קבוצת לוינשטין, הדיירים הוותיקים במתחם יקבלו דירה חדשה עם תוספת בנייה רחבה הכוללת ממ"ד, מרפסת שמש בשטח 12 מ"ר, מחסן פרטי בשטח 6 מ"ר וחניה. את הדיירים במתחם מייצג עו"ד ניסן מגיורא ממשרד פולמן מגיורא ושות'. את היזם מייצגים אורן ארדמן וחן גרינס ממשרד שטיינמץ, גורמן ארדמן.
אמיר לוטן, סמנכ"ל התחדשות עירונית בקבוצת לוינשטין אמר "אנו מברכים על אישור התכנית ונפעל בהקדם להביא לרישומה ברשומות. לחברה יש כבר את הרוב הדרוש לקידום הפרויקט. במקביל לסיום העבודה על התב"ע אנו מטפלים בתכנית הבקשה להיתר, ומצפים כי הוא יינתן בתוך כשנתיים. מדובר בלוחות זמנים מהירים ואנו שמחים שהפרויקט זוכה לסיוע של עיריית ירושלים ומקודם בהתאם".