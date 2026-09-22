הפרויקט משתרע על שטח של כ-4.5 דונם, כאשר לצד תוספת יחידות הדיור, התכנית מציעה שינוי במערך התנועה על ידי חיבור רחובות התומר-סמדר, ופתיחת ציר תנועה חדש בשכונה. התכנית משמרת את גן התומר הצמוד לתכנית, ואף מגדילה אותו בצורה ניכרת.

הפרויקט משתרע על שטח של כ-4.5 דונם, כאשר לצד תוספת יחידות הדיור, התכנית מציעה שינוי במערך התנועה על ידי חיבור רחובות התומר-סמדר, ופתיחת ציר תנועה חדש בשכונה. התכנית משמרת את גן התומר הצמוד לתכנית, ואף מגדילה אותו בצורה ניכרת.

הפרויקט משתרע על שטח של כ-4.5 דונם, כאשר לצד תוספת יחידות הדיור, התכנית מציעה שינוי במערך התנועה על ידי חיבור רחובות התומר-סמדר, ופתיחת ציר תנועה חדש בשכונה. התכנית משמרת את גן התומר הצמוד לתכנית, ואף מגדילה אותו בצורה ניכרת.

על התכנון אחראי משרד האדריכלים "פייגין אדריכלים" שלדברי החברה היזמית, "שם דגש על שילוב בין ההתחדשות הבנויה לבין המרחב הציבורי והירוק. במסגרת זו יבוטלו החניות העיליות והן יועברו לחניונים תת-קרקעיים, ובכך יתפנה שטח קרקע לטובת השטחים הירוקים והמרחב הציבורי". עוד כוללת התכנית הפרשה מבונה של כ-440 מ"ר עבור שלוש כיתות מעון יום.

על התכנון אחראי משרד האדריכלים "פייגין אדריכלים" שלדברי החברה היזמית, "שם דגש על שילוב בין ההתחדשות הבנויה לבין המרחב הציבורי והירוק. במסגרת זו יבוטלו החניות העיליות והן יועברו לחניונים תת-קרקעיים, ובכך יתפנה שטח קרקע לטובת השטחים הירוקים והמרחב הציבורי". עוד כוללת התכנית הפרשה מבונה של כ-440 מ"ר עבור שלוש כיתות מעון יום.

על התכנון אחראי משרד האדריכלים "פייגין אדריכלים" שלדברי החברה היזמית, "שם דגש על שילוב בין ההתחדשות הבנויה לבין המרחב הציבורי והירוק. במסגרת זו יבוטלו החניות העיליות והן יועברו לחניונים תת-קרקעיים, ובכך יתפנה שטח קרקע לטובת השטחים הירוקים והמרחב הציבורי". עוד כוללת התכנית הפרשה מבונה של כ-440 מ"ר עבור שלוש כיתות מעון יום.