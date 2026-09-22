התחדשות עירונית בירושלים: תכנית ההתחדשות העירונית במתחם התומר (8–10) בשכונת בית הכרם בירושלים קיבלה בשבוע שעבר תוקף. במסגרת התכנית, שמקדמת קבוצת בית ירושלמי BY, ייהרסו שני בנייני רכבת קיימים ובהם 70 דירות ישנות, ובמקומם יוקמו שני מגדלי מגורים בני 28 ו-30 קומות, שיכללו 222 יח"ד חדשות.
הפרויקט משתרע על שטח של כ-4.5 דונם, כאשר לצד תוספת יחידות הדיור, התכנית מציעה שינוי במערך התנועה על ידי חיבור רחובות התומר-סמדר, ופתיחת ציר תנועה חדש בשכונה. התכנית משמרת את גן התומר הצמוד לתכנית, ואף מגדילה אותו בצורה ניכרת.
על התכנון אחראי משרד האדריכלים "פייגין אדריכלים" שלדברי החברה היזמית, "שם דגש על שילוב בין ההתחדשות הבנויה לבין המרחב הציבורי והירוק. במסגרת זו יבוטלו החניות העיליות והן יועברו לחניונים תת-קרקעיים, ובכך יתפנה שטח קרקע לטובת השטחים הירוקים והמרחב הציבורי". עוד כוללת התכנית הפרשה מבונה של כ-440 מ"ר עבור שלוש כיתות מעון יום.
משה רגוביי מנהל מחלקת התחדשות עירונית קבוצת בית ירושלמי BY: "מתן התוקף לתכנית התומר הוא אבן דרך משמעותית בקידום ההתחדשות העירונית בבית הכרם. התכנון משלב בין תוספת משמעותית של יחידות דיור לבין יצירת סביבת מגורים איכותית יותר, עם שטחים ירוקים, מרחב ציבורי, פתרונות חניה תת-קרקעיים ומענה לצרכים הקהילתיים של השכונה. מבחינתנו, ההתחדשות בפרויקט נועדה לייצר שינוי כולל במתחם ובסביבתו, ולא להסתפק רק בהחלפת הבניינים הקיימים".