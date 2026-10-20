הוועדה המוניטארית של בנק ישראל תודיע מחר אחר הצהריים (רביעי) על הריבית לחמשת השבועות הבאים. על פי ההערכות, הפעם הריבית הבסיסית במשק לא תופחת ותישאר ברמה של 3.25%, כאשר ריבית הפריים תמשיך לעמוד על 4.75% לשנה.

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל תודיע מחר אחר הצהריים (רביעי) על הריבית לחמשת השבועות הבאים. על פי ההערכות, הפעם הריבית הבסיסית במשק לא תופחת ותישאר ברמה של 3.25%, כאשר ריבית הפריים תמשיך לעמוד על 4.75% לשנה.

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל תודיע מחר אחר הצהריים (רביעי) על הריבית לחמשת השבועות הבאים. על פי ההערכות, הפעם הריבית הבסיסית במשק לא תופחת ותישאר ברמה של 3.25%, כאשר ריבית הפריים תמשיך לעמוד על 4.75% לשנה.

שירד בחודש ספטמבר בחצי אחוז, האינפלציה השנתית עלתה בעשירית האחוז בחישוב לאחור של 12 חודשים - ועומדת כעת על 1.6%. כמו כן, מדד אוקטובר צפוי להיות גבוה כמדי שנה (בשנה שעברה עלה בחצי אחוז).

שירד בחודש ספטמבר בחצי אחוז, האינפלציה השנתית עלתה בעשירית האחוז בחישוב לאחור של 12 חודשים - ועומדת כעת על 1.6%. כמו כן, מדד אוקטובר צפוי להיות גבוה כמדי שנה (בשנה שעברה עלה בחצי אחוז).

הסיבות לכך רבות: חוסר יציבות פוליטית בעת הקרובה בשל הבחירות בשבוע הבא, עד שתוקם ממשלה חדשה; הוצאות גבוהות של מערכת הביטחון שגורמות להפחתת תקציבי המשרדים האזרחיים - דבר שעלול לפגוע בצמיחה; המתיחות הביטחונית המתחדשת מול איראן; והתחזקות הדולר, מגמה שהפחתת ריבית נוספת עלולה להגביר. הנתונים הכלכליים שפורסמו לאחרונה מעידים על חזרת המשק לפעילות מלאה ולכן אין רואים בבנק ישראל דחיפות להפחית עוד את הריבית בפעם הרביעית ברציפות.

הסיבות לכך רבות: חוסר יציבות פוליטית בעת הקרובה בשל הבחירות בשבוע הבא, עד שתוקם ממשלה חדשה; הוצאות גבוהות של מערכת הביטחון שגורמות להפחתת תקציבי המשרדים האזרחיים - דבר שעלול לפגוע בצמיחה; המתיחות הביטחונית המתחדשת מול איראן; והתחזקות הדולר, מגמה שהפחתת ריבית נוספת עלולה להגביר. הנתונים הכלכליים שפורסמו לאחרונה מעידים על חזרת המשק לפעילות מלאה ולכן אין רואים בבנק ישראל דחיפות להפחית עוד את הריבית בפעם הרביעית ברציפות.

הסיבות לכך רבות: חוסר יציבות פוליטית בעת הקרובה בשל הבחירות בשבוע הבא, עד שתוקם ממשלה חדשה; הוצאות גבוהות של מערכת הביטחון שגורמות להפחתת תקציבי המשרדים האזרחיים - דבר שעלול לפגוע בצמיחה; המתיחות הביטחונית המתחדשת מול איראן; והתחזקות הדולר, מגמה שהפחתת ריבית נוספת עלולה להגביר. הנתונים הכלכליים שפורסמו לאחרונה מעידים על חזרת המשק לפעילות מלאה ולכן אין רואים בבנק ישראל דחיפות להפחית עוד את הריבית בפעם הרביעית ברציפות.

בתוך כך, גורמים אחדים במשק דרשו מבנק ישראל להפחית את הריבית שוב. נשיא ארגוני העצמאים עו"ד רועי כהן אף שיגר מכתב לנגיד בנק ישראל ודרש להפחית את הריבית, וכתב כי המשק זקוק לעוד הפחתת ריבית עכשיו וכי ההחלטה של בנק ישראל צריכה להיות מקצועית בלא כל התחשבות בכך שיהיו בשבוע הבא בחירות: "העצמאים אינם דורשים הטבות לקראת הבחירות. הם דורשים את היכולת להתפרנס בכבוד בימים הקשים האלה".

בתוך כך, גורמים אחדים במשק דרשו מבנק ישראל להפחית את הריבית שוב. נשיא ארגוני העצמאים עו"ד רועי כהן אף שיגר מכתב לנגיד בנק ישראל ודרש להפחית את הריבית, וכתב כי המשק זקוק לעוד הפחתת ריבית עכשיו וכי ההחלטה של בנק ישראל צריכה להיות מקצועית בלא כל התחשבות בכך שיהיו בשבוע הבא בחירות: "העצמאים אינם דורשים הטבות לקראת הבחירות. הם דורשים את היכולת להתפרנס בכבוד בימים הקשים האלה".

בתוך כך, גורמים אחדים במשק דרשו מבנק ישראל להפחית את הריבית שוב. נשיא ארגוני העצמאים עו"ד רועי כהן אף שיגר מכתב לנגיד בנק ישראל ודרש להפחית את הריבית, וכתב כי המשק זקוק לעוד הפחתת ריבית עכשיו וכי ההחלטה של בנק ישראל צריכה להיות מקצועית בלא כל התחשבות בכך שיהיו בשבוע הבא בחירות: "העצמאים אינם דורשים הטבות לקראת הבחירות. הם דורשים את היכולת להתפרנס בכבוד בימים הקשים האלה".