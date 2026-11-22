עם מעלית וחניה: איפה נמכרה דירת 4 חדרים בפחות ממיליון שקל?

וגם: בכמה נמכר פנטהאוז עם 5 חדרים ברחובות, איפה נמכרה דירת 3 חדרים ב-845 אלף שקל וכמה שולם על קוטג' עם 6.5 חדרים בשוהם? סקירת עסקאות יד שנייה