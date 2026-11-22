מדד מחירי הדירות של הלמ"ס שפורסם בשבוע שעבר רשם עוד ירידה: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-0.2%. מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת אוגוסט-ספטמבר 2025, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-1.5%.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 4 חדרים ברחוב עין גדי בשכונה ט', בשטח 127 מ"ר בקומה 3 מתוך 12 עם מעלית וחניה, נמכרה ב-980 אלף שקל.
דירת גן עם 4 חדרים ברחוב אברהם אמיר בשכונת רמות, בשטח 120 מ"ר בקומת קרקע מתוך 2 עם גינה בשטח 80 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.52 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים ברחוב עוזי נרקיס בשכונת רמות, בשטח 103 מ"ר בקומה 1 מתוך 4 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.47 מיליון שקל.
רחובות
דירת 2.5 חדרים ברחוב בנימין, בשטח 70 מ"ר בקומה 3 מתוך 4 עם חניה משותפת, נמכרה ב-1.55 מיליון שקל.
דירת 3.5 חדרים ברחוב סמטת רחל, בשטח 90 מ"ר בקומה 3 מתוך 3 עם חניה משותפת, נמכרה ב-1.6 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב אייזנברג, בשטח 95 מ"ר בקומה 7 מתוך 8 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב-3.15 מיליון שקל.
דירת פנטהאוז עם 5 חדרים ברחוב לוי אשכול, בשטח 151 מ"ר בקומה 8 מתוך 8 עם מרפסת בשטח 50 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב- 4.15 מיליון שקל.
רמלה
דירת 4 חדרים ברחוב חנוך לוין בשכונת קריית האומנים, בשטח 98 מ"ר בקומה 7 מתוך 9 עם מרפסת בשטח 10 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.94 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב אברהם הלל בשכונת ויצמן, בשטח 75 מ"ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב-1.38 מיליון שקל.
לוד
דירת 4 חדרים ברחוב המצביאים בשכונת נאות יצחק, בשטח 81 מ"ר בקומה 2 מתוך 4 עם חניה, נמכרה ב-1.4 מיליון שקל.
שוהם
דירת 4 חדרים ברחוב המצפה, בשטח 100 מ"ר בקומה 3 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 25 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.65 מיליון שקל.
קוטג' תחתון עם 6.5 חדרים ברחוב לכיש, בשטח 140 מ"ר עם גינה בשטח 106 מ"ר, חניה וממ"ד, נמכר ב-4.19 מיליון שקל.
חיפה
דירת 4 חדרים ברחוב הלל, בשטח 114 מ"ר בקומה 8 מתוך 19 עם מעלית וחניה, נמכרה ב-1.565 מיליון שקל.
טבריה
דירת 3 חדרים ברחוב דוד המלך, בשטח 77 מ"ר בקומה 2 מתוך 3 עם מרפסת בשטח 25 מ"ר, נמכרה ב-845 אלף שקל.
כרמיאל
דירת 3 חדרים ברחוב הגליל, בשטח 90 מ"ר בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב-755 אלף שקל.
השתתפו בסקירה: רשתות רי/מקס ודיור פלוס