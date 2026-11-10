כשנפתחת חקירה נגד צוות פעוטון, הורים רוצים לדעת אם הילד נפגע ומה אפשר לעשות עבורו. במקביל, עשויה להגיע ממפעיל הגן דרישה לשלם על חודש נוסף או על יתרת השנה, גם אחרי שהוציאו את הילד מהמסגרת. כתב האישום החמור

בפרשת מעון "לוצ'יק" באריאל