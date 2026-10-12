קבוצת מסעדות הסושי הוותיקה זה סושי (ZE SUSHI), הפועלת בתל אביב מאז 2006, הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה דחופה למתן צו עיכוב הליכים זמני לשם גיבוש הסדר חוב, במסגרת הליך הבראה ושיקום. הקבוצה נקלעה לחובות בסך כולל של כ-19 מיליון שקל, לרבות חוב של כ-9.32 מיליון שקל למלווה, המובטח במשכנתה על דירת המגורים של בעלי השליטה. שתי המסעדות של הקבוצה בתל אביב ממשיכות לפעול ופתוחות כרגיל. הבקשה הוגשה על ידי שלוש חברות: זה סושי, יורופ טרמינל וקבוצת זה סושי תל אביב.

חברת זה סושי מפעילה מסעדה ותיקה ומוכרת במתחם בזל, ברחוב אשתורי הפרחי בתל אביב. מדובר בסניף הדגל של הרשת, הפועל זה 20 שנה. החברה מחזיקה בסימן המסחר הרשום ZE SUSHI, שתוקפו עד 2034. חברת יורופ טרמינל מפעילה מסעדה נוספת של הקבוצה, בבניין We שבדרך מנחם בגין 150 בתל אביב.

זה סושי ( צילום: יח"צ )

לצד פעילות המסעדה מפעילה יורופ טרמינל, באמצעות המטבח הקיים, ארבעה מותגים וירטואליים המשווקים בפלטפורמת וולט: Food Terminal, Vong, Ze Sushi ו-Pick a Poke.

על פי הבקשה, מדובר במתכונת של "מטבח רפאים", שבמסגרתה מוצגים בפלטפורמה מותגים ותפריטים שונים, בעוד המנות מיוצרות באותו מטבח ובאמצעות כוח האדם, הציוד והתשתיות הקיימים של יורופ טרמינל. פעילות זו מאפשרת להרחיב את מגוון המוצרים ואת היקף ההזמנות תוך ניצול מערך התפעול הקיים, ללא תוספת תקורות.

במסגרת הבקשה הודגש כי פעילות הליבה של המסעדות רווחית, ומטרת הבקשה היא קבלת שקט תעשייתי והבראה עסקית בפיקוח מנהל הסדר, תוך שמירת מקומות העבודה של יותר מ-50 עובדי הקבוצה.

בבקשה, שהגישה הקבוצה באמצעות עורכי הדין משה תורג'מן ודניאל בניטה ממשרד בר יוסף, נאוי, תורג'מן, גרבובסקי ושות', תוארה פעילותה: "קבוצת המסעדות 'זה סושי' (ZE SUSHI), הפועלת בתל אביב מאז שנת 2006, מפעילה שתי מסעדות פעילות, מעסיקה למעלה מ-50 עובדים ומקיימת פעילות שוטפת ומשמעותית הן באמצעות מסעדותיה ובעיקר באמצעות מערך משלוחים נרחב, שעיקרו דרך פלטפורמת Wolt".

בהמשך הבקשה פורטו הסיבות לקשיים הכלכליים שאליהם נקלעה הקבוצה. "בחודשים האחרונים נקלעו החברות למשבר תזרימי חריף, אשר נבע משילוב של מספר נסיבות", נכתב. "בין היתר, נבע המשבר מצירופו של שותף לאחת החברות שהשתייכו לקבוצה, אשר לא קיים את התחייבויותיו כביכול ולא העמיד את המימון שאותו התחייב להעמיד, וכן מהשקעות משמעותיות שהושקעו בהקמתה ובהפעלתה של מסעדה נוספת, אשר פעילותה לא צלחה והסבה לקבוצה הפסדים ניכרים. לכך נוספו השלכות המלחמה על ענף המסעדנות והכבדה מצטברת של עלויות המימון".

בני הזוג איב גבריאל זרוק וענבר זרוק הם בעלי השליטה בחברות ומנהליהן. על פי הנטען בבקשה, השניים הזרימו לטובת החברות מיליוני שקלים ממקורותיהם האישיים.

"לא נמצאים בקריסה"

הקבוצה ובעלי המניות מדגישים בבקשה כי הקשיים שאליהם נקלעו החברות אינם מעידים על קריסה עסקית. "החברות אינן מצויות בקריסה עסקית. פעילותן נמשכת כסדרה, המותג חזק, והכנסותיהן ממשיכות להתקבל באופן שוטף ובהיקפים ניכרים", נטען. "הקושי שבפניו ניצבות החברות הוא קושי תזרימי ושל מבנה חוב לקוי, שאינו מאפשר להן לעמוד בפירעון החובות השוטפים, בד בבד עם מימון הפעילות השוטפת. המבקשים סבורים כי קיים סיכוי ממשי להבריא את החברות ולהשיב לנושיהן חלק משמעותי מחובותיהן במסגרת הסדר חוב מוסכם ומפוקח".

מהבקשה עולה כי לטענת הקבוצה, שכר העובדים שולם במלואו עד ספטמבר 2026. לצד זאת, לחברות חוב בגין הפרשות לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה. עוד עולה מהבקשה כי חברת "זה סושי" ושותף אחר שלה, שאינו קשור לבקשה, הפעילו מסעדה בראשון לציון, שפעילותה העסקית הופסקה בשלב זה.

עוד עולה מהבקשה כי עיקר הכנסות הקבוצה מתקבל באמצעות פלטפורמת וולט ובאמצעות חברות הסליקה וכרטיסי האשראי. "בחודש עבודה מלא עומד היקף ההזמנות הממוצע של החברות על כ-2.5 מיליון שקל", צוין בבקשה.