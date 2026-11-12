מניית אנבידיה צנחה אמש (רביעי) בכ-8.6% במסחר המאוחר בוול סטריט, לרמה של 158.78 דולר, אחרי שבמהלך המסחר הרגיל דווקא עלתה ב-2.9% ונסגרה ב-173.73 דולר. אם הירידה תישמר בפתיחת המסחר היום, החברה תמחק יותר מ-350 מיליארד דולר משווי השוק שלה בתוך שעות ספורות. הירידות גררו גם את מניות אינטל, קוואלקום ו-ARM, וחוזי העתיד על מדד הנאסד"ק נסחרו בירידות.

המסחר המאוחר התהפך אחרי שני דיווחים שהגיעו בזה אחר זה. תחילה דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי המנכ"ל ג'נסן הואנג ניהל רומן עם קימברלי פאוול, סגנית נשיא לתחום הבריאות בחברה, שמדווחת אליו ישירות. שניהם נשואים לאחרים. לפי הדיווח, השניים נראו מתרפקים זה על זה במלון בסן חוזה, קליפורניה, במהלך כנס המפתחים השנתי של החברה במרץ, ועובר אורח תיעד את המפגש. צוות האבטחה של הואנג הציע לצלם לחתום על הסכם סודיות. אנבידיה ופאוול לא הגיבו לפניות לתגובה. הואנג עצמו, לפי הדיווח, אמר לכתב העיתון "אני לא חושב שאתה צריך לדבר איתי ישירות", וניתק.

גלריה מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג ( צילום: Jonathan Drake/Reuters )

דקות לאחר מכן דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי הדירקטוריון נערך להדיח את הואנג. ב-CNBC אישרו כי הדירקטוריון מתכנס כדי להחליט אם להדיח אותו. חלק מהדירקטורים תומכים במינוי סמנכ"לית הכספים קולט קרס למנכ"לית זמנית אם הואנג יודח, ובלומברג דיווחה כי הדירקטוריון עובד עם חברת חיפוש חיצונית לאיתור מחליף. רק ביום שלישי עוד מסרה אנבידיה שהואנג ימשיך להוביל את החברה "ללא הפרעה".

הצניחה בלילה מתווספת לירידות החדות של השבוע. לפני המסחר המאוחר כבר ירדה המניה ב-7% השבוע, והיא בדרך לשבוע שישי ברציפות של ירידות.

בשוק כבר מתמחרים את האפשרות שהואנג יודח. "השוק מתחיל לתמחר את אנבידיה בלי המייסד שלה כתרחיש הסביר, ולא כסיכון שולי", אמרה ארמינה רוזנברג ממינוטאור קפיטל, שמחזיקה במניה. "לאבד את ג'נסן יהיה מכה של ממש". האנליסט סטייסי רסגון כתב כי "אנבידיה אינה חברה רגילה, וג'נסן אינו מנכ"ל רגיל; הוא אנבידיה", והוסיף כי "הנהנית העיקרית מהדחתו כמנכ"ל אנבידיה תהיה בבירור סין".

קימברלי פאוול ( צילום: מתוך האתר הרשמי של אנבידיה )

הואנג, בן 63, מייסד החברה ומנכ"לה מאז 1993, מחזיק בכ-3.6% ממניותיה, ואין לו יורש ברור. לפי תקנון החברה אפשר להדיח אותו ברוב של הדירקטוריון, "עם סיבה או בלעדיה".

גם בוושינגטון הפרשה מתרחבת. הסנאטורים הדמוקרטים אליזבת וורן וכריס קון ביקשו ממשרד המסחר, ממשרד החוץ ומהבית הלבן לשמור את כל המסמכים הקשורים לייצוא שבבים של אנבידיה לסין ולפרשה. יו"ר הוועדה המיוחדת של בית הנבחרים לענייני המפלגה הקומוניסטית הסינית, ג'ון מולנאר, אמר כי אם הואנג לא ייענה לבקשה להופיע לשימוע סגור, "ככל הנראה יהיו זימונים". הנשיא דונלד טראמפ אמר השבוע שהוא מאמין להואנג: "אני חושב שהוא יהיה בסדר". הדוחות הרבעוניים של אנבידיה אמורים להתפרסם ב-17 בנובמבר.

ההשפעה חרגה ממניית אנבידיה עצמה. חוזי העתיד על מדד הנאסד"ק 100 ירדו בלילה בכ-1%, וחוזי העתיד על S&P500 ירדו ב-0.4%. קרן הסל למניות השבבים ירדה בכ-2%. לא כל המניות נעו באותו כיוון: מניות AMD ברודקום, המתחרות של אנבידיה בשבבי בינה מלאכותית, עלו במסחר המאוחר בכ-4% ובכ-3% בהתאמה, על רקע מעבר משקיעים לחלופות. לעומת זאת, מניות קורוויב ונביוס, לקוחות גדולות של אנבידיה שמשכירות כוח מחשוב המבוסס על שבביה, היו בין היורדות החדות במדד הנאסד"ק 100.