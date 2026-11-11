כ-240 אלף שבבי בינה מלאכותית, עסקאות בשווי של לפחות 7.5 מיליארד דולר ורשת חברות שהתפרסה מסין ועד איי הבתולה הבריטיים: אליס הואנג, אשת העסקים הסינית שניהלה רומן עם מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, עומדת במרכזה של אחת מפרשות עקיפת מגבלות הייצוא החמורות שנחקרו בתעשיית השבבים בשנים האחרונות.

תחקיר חדש שפורסם אתמול (ג') באתר The Information, ושעליו דיווח גם "רויטרס", טוען כי הואנג ניצלה את קשריה האישיים עם מנכ"ל ענקית השבבים כדי לסייע בהשגת כמויות עצומות של מעבדי בינה מלאכותית מתקדמים, בעיקר מדגמי H100 ו-H200, שמכירתם לסין כפופה למגבלות אמריקאיות מחמירות.

גלריה מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ואליס הואנג במסעדה בטאיפיי ( צילום: AFP )

לפי שני מקורות פנימיים, אליס הואנג נהגה להציג בפני לקוחות פוטנציאליים תמונות משותפות עם המנכ"ל ג'נסן, להתפאר בקרבתה אליו ולהתערב כאשר משלוחים נתקעו בשרשרת האספקה. היא גם הייתה קשורה, על פי התחקיר, לרשת חברות שהצליחה להשיג שבבים בשווי מיליארדי דולרים, שחלקם הגיעו בהמשך למרכזי נתונים בסין.

אלא שהחשדות חמורים בהרבה מניצול קשרים אישיים לצורך קידום עסקאות. לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית, גורמי מודיעין בארצות הברית, בהם גם ה-FBI, חושדים כי אליס הואנג פעלה בשירות המשרד לביטחון המדינה של סין (MSS), וכי מערכת היחסים שלה עם ג'נסן עשויה הייתה להיות חלק ממבצע מודיעיני שנועד להשיג גישה למידע ולטכנולוגיות רגישות.

מי זאת בכלל אליס הואנג?

אליס הואנג, או בשמה הסיני הואנג לה (Huang Le), היא אשת עסקים סינית בשנות ה-40 לחייה, ילידת מחוז הונאן, המחזיקה לפי הדיווחים גם בתושבות קבע בהונג קונג. במעגלים חברתיים מסוימים היא מוכרת בכינוי "לה-לה", ומכרים תיארו אותה כאישה כריזמטית, נדיבה, בעלת אנגלית רהוטה וכישרון ביצירת קשרים עם האנשים הנכונים.

לפי קורות החיים שיוחסו לה בתקשורת הסינית, היא השלימה תואר שני בניהול מדיה באוניברסיטת הונג קונג הבפטיסטית (HKBU), ובהמשך עבדה במשך כארבע שנים כעיתונאית ברשת הטלוויזיה של הונאן וברשת השידור הממלכתית CCTV.

אלא שחלק מהפרטים הללו נותרו בגדר סימן שאלה. בדיקות שערכו עיתונאים בארצות הברית ובאסיה לא הצליחו לאמת את עבודתה ברשתות הטלוויזיה, ובכיר ברשת הונאן אף טען כי אינו מכיר אותה. גם חלק מהתפקידים הבכירים שיוחסו לה בעולם הבנקאות לא אומתו באופן עצמאי.

על פי הביוגרפיה שהציגה, לאחר שעזבה את תחום התקשורת עברה הואנג לעולם הפיננסים, ועבדה בין היתר בבנק HSBC ובחברת ניירות הערך הסינית CITIC Securities. בשנת 2015 הצטרפה לחברת ההשקעות הפרטיות Hexi Investment בשנחאי, שבה פעלה לצד איש העסקים קאנג וויי (Kang Wei), המתואר בדיווחים כבעלה.

אליס הואנג ( רשתות חברתיות )

באותה תקופה החלה הואנג לבנות לעצמה רשת קשרים ענפה בקרב אנשי עסקים ומשקיעים בסין. היא נהגה להשתתף בכנסים, להופיע בארוחות ערב סגורות ולטפח קשרים עם בכירים בתעשיית הטכנולוגיה. מי שפגשו אותה תיארו אשת עסקים חברותית ובעלת נוכחות בולטת, שידעה כיצד ליצור רושם ולפתוח דלתות.

אבל לצד הדימוי החברתי, מקורות ששוחחו עם The Information תיארו גם צד אחר באישיותה. לדבריהם, הואנג נהגה לשמור על עמימות בנוגע לתפקידיה המדויקים בחברות שבהן פעלה, ונזהרה מחתימה על מסמכים שהיו עלולים לקשור אותה ישירות לעסקאות מסוימות.

בשנת 2023 נכנסה הואנג לתחום מרכזי הנתונים. באותה תקופה הביקוש לשבבי הבינה המלאכותית של אנבידיה החל לזנק בעקבות ההצלחה של ChatGPT, וחברות ברחבי העולם מיהרו להצטייד בכוח מחשוב כדי להשתתף במרוץ ה-AI.

במרץ אותה שנה מונתה הואנג למנכ"לית ולדירקטורית בחברת Megaspeed International הסינגפורית, שהייתה קשורה בעבר למפתחת משחקי הווידאו הסינית 7Road. החברה שינתה את פעילותה והחלה להתמקד בתשתיות ענן ובמרכזי נתונים המצוידים במעבדים של אנבידיה.

לפי מסמכי הרישום התאגידיים, הבעלות על החברה הועברה לישות בשם Huang Le Limited, הרשומה באיי הבתולה הבריטיים ונושאת את שמה הסיני של אליס. בנובמבר 2023 עזבה הואנג את הדירקטוריון, והבעלות הועברה לחברה סינגפורית אחרת בשם Swiftdata.

מעניין לציין שבסמוך לשינוי הבעלות, קיבלה Megaspeed מעמד של שותפת ענן רשמית של אנבידיה, שהעניק לה יתרון משמעותי בהשגת שבבי AI מתקדמים, בתקופה שבה הביקוש להם עלה בהרבה על ההיצע. למרות עזיבתה הרשמית, גורמים בתעשייה טענו כי הואנג המשיכה להיות מעורבת בפעילות Megaspeed גם בשנים שלאחר מכן.

פלטפורמת "רובין" של אנבידיה. כולם רוצים את השבבים של החברה, גם הסינים ( אנבידיה )

חברות קש, שבבים במיליארדים והקשר למנכ"ל

התחקיר החדש חושף כי Megaspeed לא הייתה החברה היחידה הקשורה לכאורה לאליס הואנג. לפי The Information, היא, בעלה ואחותה היו מעורבים ברשת חברות שפעלה בסין ובדרום-מזרח אסיה, והשיגה כמויות גדולות של שבבי בינה מלאכותית בתקופה שבה ארצות הברית הידקה את מגבלות הייצוא על הטכנולוגיה.

אחת החברות המרכזיות ברשת היא Shanghai Century Litong, מפעילת מרכזי נתונים סינית שהוקמה ביוני 2023. על פי מסמכי הרישום שנבדקו בתחקיר, החברה הייתה בשליטתה העקיפה של הואנג יו, אחותה של אליס. באוקטובר אותה שנה קיבלה גם Century Litong מעמד של שותפת ענן מועדפת של אנבידיה, שהעניק לה גישה משופרת למלאי המעבדים של החברה.

העיתוי לא היה מקרי - באותו חודש הרחיבה ארצות הברית את מגבלות הייצוא לסין, וכללה בהן גם שבבים כמו A800 ו-H800, שאנבידיה פיתחה במיוחד עבור השוק הסיני. ההגבלות החדשות הקשו על עסקאות נוספות, אך לא העלימו את המלאים שכבר נמצאו בידי מפיצים.

לפי התחקיר, רשת החברות הקשורה להואנג הצליחה לנצל את המצב כדי להשיג שבבים בהיקפים חריגים. בין השנים 2023 ל-2025 יובאו באמצעות Megaspeed שבבים בשווי מוערך של כ-4.6 מיליארד דולר, ועוד כ-2 מיליארד דולר באמצעות Speedmatrix, חברה קשורה הפועלת במלזיה. בצירוף רכישות נוספות שיוחסו ל-Century Litong, הגיע שווי החומרה הכולל לכ-7.5 מיליארד דולר.

לפי שני מקורות פנימיים, אליס הואנג סייעה אישית להעביר לסין כ-240 אלף שבבים מתקדמים, בעיקר מדגמי H100 ו-H200, לצד שבבי A100. חלק מהציוד שימש, על פי הדיווחים, להפעלת מרכזי נתונים שסיפקו כוח מחשוב לחברות סיניות, בהן עליבאבא וטנסנט.

וכאן נכנסת לתמונה מערכת היחסים שלה עם ג'נסן הואנג - לפי מקורות ששוחחו עם The Information, הקשרים בין המשפחות החלו ככל הנראה עוד בעשור הקודם, כאשר בעלה של אליס עסק בהשקעות בחברות משחקי מחשב, בתקופה שבה אנבידיה הייתה מזוהה בעיקר עם כרטיסי מסך לגיימינג.

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, עם כרטיס המסך RTX 5090 ( רויטרס )

בשנים שלאחר מכן התהדק הקשר בין אליס למנכ"ל. השניים תועדו יחד בכמה הזדמנויות, בהן במתחם הגולף היוקרתי CordeValle בקליפורניה בספטמבר 2024, ובמסעדה בטאיפיי במאי 2025, במהלך תערוכת הטכנולוגיה Computex. באחד התיעודים נראתה הואנג מנשקת את המנכ"ל על לחיו, והשניים עזבו את המקום באותה מכונית.

על פי התחקיר, אליס נהגה לפרסם תמונות משותפות עם המנכ"ל ברשת החברתית הסינית WeChat, ואף לשלוח אותן ללקוחות פוטנציאליים כדי להמחיש את קרבתה אליו. מכרים סיפרו כי התגאתה בכך שהואנג חוגג איתה את יום הולדתה בארוחות ערב ומעניק לה מתנות.

עובד במערך המכירות של אנבידיה בסין תיאר אותה כדמות מוכרת באירועי החברה לשותפיה המקומיים. אלא שלפי המקורות, הקשרים הללו שימשו אותה גם מבחינה עסקית: כאשר הזמנות של שבבים נתקעו או משלוחים התעכבו, היא נהגה להתערב מול גורמים בשרשרת האספקה כדי לקדם אותם.

אחד ממכריה סיפר כי הואנג התגאתה ביכולתה להשיג שבבי AI מבוקשים בזכות קשריה עם אנבידיה ועם מפיציה. לא ברור אם מנכ"ל החברה עצמו היה מעורב באותן עסקאות, או אם ידע שהשבבים מיועדים להגיע ללקוחות שעליהם חלות מגבלות אמריקאיות.

השבבים במלזיה והחקירה שהסתבכה

פעילות Megaspeed וחברות הקשורות אליה משכה את תשומת לבן של הרשויות האמריקאיות עוד לפני שהרומן נחשף לציבור. לפי דיווחים בארצות הברית, חוקרים מטעם הלשכה לתעשייה וביטחון (BIS) במשרד המסחר האמריקאי בדקו מתקנים של חברת Speedmatrix במלזיה ומצאו בהם חומרה מתקדמת של אנבידיה כשהיא עדיין ארוזה בקופסאות המקוריות.

הממצא עורר חשד כי המתקנים לא שימשו רק להפעלת שירותי מחשוב, אלא גם כתחנות מעבר להעברת שבבים ללקוחות אחרים. בעקבות זאת הורחבה החקירה בנוגע לפעילות החברות ולשאלה אם נעשה שימוש במדינות שלישיות כדי לעקוף את מגבלות הייצוא לסין.

הנשיא טראמפ וג'נסן הואנג. השבבים של החברה הפכו לאינטרס לאומי של ארה"ב ( רויטרס )

לפי דיווח של "בלומברג", היועץ המשפטי של אנבידיה, טים טיטר, פנה בהמשך לבכיר במשרד המסחר האמריקאי כדי לברר אם הרשויות האמריקאיות היו מעורבות בעיכובה של אליס הואנג לחקירה בסינגפור. לאחר מכן הוטלו מגבלות על פעילות חוקרי BIS והטיפול בתיק הועבר למשרד המשפטים האמריקאי.

סמיכות האירועים עוררה שאלות לגבי האפשרות שאנבידיה ניסתה להשפיע על החקירה, אך לא הוכח קשר סיבתי בין פניית החברה לבין ההחלטות שהתקבלו לאחר מכן.

גם הרשויות בסינגפור נאלצו להתייחס לפרסומים - ב-31 באוקטובר פרסם משרד הפנים המקומי הודעה רשמית שבה הכחיש כי הממשלה חקרה את אליס הואנג בנוגע לקשריה עם מנכ"ל אנבידיה או בחשד לקשרים עם המודיעין הסיני. המשרד אישר כי מתנהלת חקירה בנוגע ל-Megaspeed, אך הדגיש כי אין להסיק מכך שאליס עצמה נחקרה בחשד לריגול.

החשד להעברת השבבים לסין מעלה גם שאלה רחבה יותר לגבי האפקטיביות של הסנקציות האמריקאיות. חברות כמו Megaspeed פועלות במודל המכונה Neocloud, שבמסגרתו הן מקימות מרכזי נתונים המצוידים באלפי מעבדים גרפיים ומשכירות את כוח המחשוב שלהם ללקוחות אחרים.

כך, חברה סינית עשויה לקבל גישה מרחוק למעבדי אנבידיה המותקנים בסינגפור או במלזיה, בלי שהשבבים הפיזיים יגיעו לסין. לא כל שירות כזה מהווה בהכרח הפרה של החוק, אך הוא עשוי לאפשר לחברות סיניות ליהנות מכוח מחשוב מתקדם למרות המאמצים האמריקאיים להגביל את גישתן אליו.

מבחינת וושינגטון, מדובר בסוגיה ביטחונית ולא רק מסחרית. מעבדי אנבידיה משמשים לאימון ולהרצה של מודלי בינה מלאכותית מתקדמים, לרבות מערכות שעשויות לשמש לצרכים צבאיים ומודיעיניים. לכן, כל ניסיון לעקוף את מגבלות הייצוא נתפס כחלק מהמאבק הרחב בין ארצות הברית לסין על עליונות טכנולוגית.

סין עושה כל שביכולתה לשים את ידה על טכנולוגיה אמריקאית. אילוסטרציה ( צילום: גטי )

אשת עסקים ממולחת או סוכנת בשירות בייג'ינג?

למרות שורת החשיפות, השאלה המרכזית נותרה פתוחה: מה באמת הניע את אליס הואנג? ייתכן שמדובר באשת עסקים שניצלה מערכת יחסים אישית עם אחד האנשים החזקים בתעשיית הטכנולוגיה כדי להשיג יתרון בשוק שבו שבבים מתקדמים הפכו למצרך מבוקש במיוחד.

מנגד, גורמי מודיעין אמריקאיים חושדים כאמור כי פעלה בשליחות בייג'ינג כדי להשיג גישה לטכנולוגיות ולמידע רגיש. גם האפשרות ששני האינטרסים השתלבו זה בזה עדיין לא נשללה, אך טרם הוצגו ראיות פומביות המוכיחות זאת.

מה שכן ברור הוא שרשת הקשרים האישיים והעסקיים של הואנג הייתה רחבה בהרבה מכפי שנראה בתחילת הפרשה. מהקריירה המוקדמת והמעורפלת שלה בתקשורת ובפיננסים, דרך חברות אחזקה באיי הבתולה ומרכזי נתונים בדרום-מזרח אסיה, ועד למעגל הקרוב של מנכ"ל אנבידיה, היא הצליחה לבסס לעצמה מעמד בתעשייה שבה גישה לשבבי AI יכולה להיות שווה מיליארדי דולרים.

בינתיים, אליס הואנג כמעט נעלמה מהעין הציבורית מאז התפוצצה הפרשה, ומקום הימצאה הנוכחי אינו ידוע. חלק מחשבונותיה ברשתות החברתיות כבר אינם פעילים,בעוד שחלקים משמעותיים מפעילותה העסקית עדיין נותרו מעורפלים.

מבחינת אנבידיה, החברה נדרשת כעת להסביר כיצד רשת חברות הקשורה לכאורה לאישה ממעגל מקורביו של המנכ"ל הצליחה להשיג כמויות עצומות של שבבים מתקדמים, ומה נעשה כדי למנוע מהטכנולוגיה שלה להגיע ללקוחות שהממשל האמריקאי ביקש לחסום.