האיש שמזוהה יותר מכל עם מהפכת הבינה המלאכותית - מייסד אנבידיה והמנכ"ל האגדי שלה ג'נסן הואנג (63) - עלול לאבד בקרוב את האימפריה שבנה במו ידיו, ולא בגלל כישלון עסקי. דירקטוריון החברה נערך להדיחו, ייתכן שכבר היום (חמישי), בעקבות חשיפת שני רומנים שניהל מחוץ לנישואים, אחד מהם עם אשת העסקים הסינית אליס הואנג החשודה בריגול עבור סין . כך דיווח הלילה ה"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים המעורים בפרטים.

גלריה ניצב בפני הדחה, אחרי שרומן נוסף שלו נחשף. מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ( צילום: Patrick T. Fallon/AFP )

לפי הדיווח, חברי הדירקטוריון עשויים להתכנס כבר היום כדי להכריע בעתידו של האיש שמנהל את החברה מאז הקמתה לפני 33 שנה. נכון לעכשיו לא התקבלה הודעה רשמית על הדחתו, אך ברשת CBS דווח כי ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מודע לכך שהדירקטוריון נערך להדחתו של הואנג. במקביל, סוכנות "בלומברג" דיווחה כי הדירקטוריון ניהל קשרים עם חברה חיצונית בניסיון לאתר מנכ"לים חלופיים, בזמן שבחברה שוקלים גם למנות מנכ"ל זמני ולהמשיך לחפש מינוי קבוע. ב"וושינגטון פוסט" פרסמו כי הבית הלבן אינו מתערב בהחלטת הדירקטוריון. במקביל, "בלומברג" דיווחה גם כי אליס הואנג, החשודה בריגול, שבה לסין ומתגוררת בבייג'ינג בידיעת גורמי הביטחון בארה"ב.

ההתפתחות הדרמטית מגיעה בעקבות תחקיר חדש של ה"ניו יורק טיימס" שפורסם הלילה, החושף כי מלבד הרומן עם אשת העסקים הסינית , הואנג ניהל לכאורה מערכת יחסים גם עם קימברלי פאוול (48), סגנית נשיא אנבידיה לתחום הבריאות, הכפופה להואנג. חמישה עובדים בחברה סיפרו לעיתון על הקשר, שלדבריהם כבר הפך לנושא שיחה במסדרונות ענקית השבבים. שניהם נשואים לאנשים אחרים.

אלא שהפרט המביך ביותר נוגע למה שהתרחש בחודש מרץ האחרון, במהלך כנס המפתחים השנתי של אנבידיה בסן חוזה שבקליפורניה. לפי הדיווח, הואנג ופאוול נצפו מפגינים חיבה זה כלפי זו במלון שבו שהו בכירי החברה. אחד הנוכחים שלף את הטלפון הסלולרי ותיעד את השניים. אלא שלפי שלושה גורמים המעורים בתקרית, מאבטחיו של הואנג הבחינו במצלם, לקחו אותו הצדה והציעו לו לחתום על הסכם סודיות.

מנכ"ל אנבידיה עם אליס הואנג החשודה בריגול עבור סין ( צילום: לינקדאין )

פאוול אינה עובדת זוטרה. היא הצטרפה לאנבידיה ב-2008, טיפסה בסולם הדרגות ומונתה ב-2017 לסגנית נשיא לתחום הבריאות. כיום היא אחראית על פעילות החברה בתחומים כמו הדמיה רפואית, גילוי תרופות ושימוש בבינה מלאכותית במחקר ביולוגי. בכנס שבו התרחש לכאורה המפגש המצולם, היא אף נשאה הרצאה על עתיד הרפואה והציגה במצגת איורים מצוירים של הבוס שלה. הקשר המתואר מעורר שאלות בנוגע למדיניות האתיקה של אנבידיה, המחייבת עובדים להימנע מניגודי עניינים, לרבות כאלה הנובעים ממערכות יחסים אישיות.

כשכתב ה"ניו יורק טיימס" התקשר להואנג וביקש את תגובתו על הרומן הנוסף, המנכ"ל השיב: "אני לא חושב שאתם צריכים לדבר איתי ישירות", וניתק את השיחה. אנבידיה סירבה להגיב, ופאוול לא מסרה תגובה.

אבל הרומן שמטריד במיוחד את הרשויות האמריקניות הוא זה שנחשף בחודש שעבר עם אליס הואנג, אשת עסקים סינית שהייתה בכירה בחברת Megaspeed מסינגפור, לקוחה גדולה של אנבידיה. למרות שם המשפחה המשותף, אין קשר משפחתי בין השניים. לפי דיווח של ה"ניו יורק טיימס", גורמי מודיעין אמריקנים הגיעו למסקנה שאליס גויסה בידי המשרד לביטחון המדינה של סין כדי לאסוף מידע על אנבידיה ולהשפיע על מדיניות יצוא השבבים האמריקנית. לפי הדיווח, במהלך מעקב אחריה התברר שהיא מקיימת מערכת יחסים רומנטית עם המנכ"ל עצמו.

החשדות מקבלים משמעות מיוחדת לנוכח עסקיה של Megaspeed. לפי דיווחים בארה"ב, החברה רכשה שבבים של אנבידיה בשווי של יותר מ-4.8 מיליארד דולר בתוך כשנתיים, ונחקרה בחשד שסייעה לחברות סיניות לעקוף את מגבלות היצוא האמריקניות. קשריה של אליס עם הואנג סייעו לכאורה להעברת שבבים בשווי של לפחות 7.5 מיליארד דולר לחברות בסין. רשת חברות שהקימה יחד עם בעלה ואחותה סייעה להעברת כ-240 אלף שבבים מתקדמים. החשדות טרם הוכחו, ו-Megaspeed הכחישה בעבר פעילות בלתי חוקית.

הגיבוי מטראמפ כנראה לא עזר. הואנג והנשיא לוחצים ידיים ( רויטרס )

בינתיים, הפרשה שעוררה סערה ו עלתה לחברה בחצי טריליון דולר , כבר הגיעה לבית הלבן. לפי דיווחים, מזכיר המדינה מרקו רוביו היה מעורב ב הכנת מזכר מודיעיני מסווג על הקשר בין הואנג לאשת העסקים הסינית , ואף הזהיר את הנשיא טראמפ. הנשיא, המקיים קשרים קרובים עם מנכ"ל אנבידיה, אמר שוב ושוב כי הוא מאמין שהואנג לא ידע שהאישה חשודה בריגול, ולמרות שהזהירו אותו, הוא צירף אותו לנסיעה הממלכתית לסין. גם ה-FBI בודק את הפרשה, ושלושה ראשי ועדות בבית הנבחרים דרשו מהמנכ"ל למסור תדרוך סגור על קשריו עמה. סין דחתה את ההאשמות והגדירה אותן השמצות חסרות בסיס.

ביום ראשון האחרון, לאחר שבועות של דיווחים והכחשות, הואנג נשבר. במכתב יוצא דופן ששלח לעשרות אלפי עובדי אנבידיה הודה כי בגד באשתו והתנצל בפני משפחתו. "פגעתי באשתי ובילדינו. אין שום תירוץ למה שעשיתי", כתב. "אני אוהב את המשפחה שלי. אני יודע שהתנצלות לא יכולה לבטל את מה שעשיתי". הוא הבטיח לשתף פעולה עם החקירה והצהיר שהוא מחויב להמשיך להוביל את החברה.

הואנג הכיר את אשתו לורי כשהיה סטודנט בן 17 להנדסת חשמל באוניברסיטת אורגון סטייט, והיא הייתה בת 19. לדבריו, כדי להרשים אותה הציע שילמדו יחד בכל יום ראשון ואף הבטיח שיהפוך למנכ"ל עד גיל 30. הם נישאו ב-1985, הרבה לפני שהפך למיליארדר, וגידלו שני ילדים, ש עובדים כיום באנבידיה . הואנג סיפר בעבר שאשתו ובתו אפילו סייעו לעצב את סימן ההיכר שלו, מעיל העור השחור שאיתו הוא מופיע כמעט בכל אירוע.

הפרשה מאיימת כעת גם על עתידה של החברה עצמה. הדירקטוריון שכר את משרד עורכי הדין היוקרתי Wachtell, Lipton, Rosen & Katz כדי לחקור את החשדות, והודיע כי אין בידיו ראיות לכך שסודות מסחריים או הביטחון הלאומי נפגעו. עם זאת, בשני ימי מסחר בלבד נמחקו כ-430 מיליארד דולר משווי אנבידיה, ולאחר הדיווחים החדשים הלילה צנחה המניה בכ-8% במסחר המאוחר.