אחד מבעלי המקצוע החשובים בתחום ההתחדשות העירונית הוא מפקח הפרויקט מטעם בעלי הדירות. בימים שבהם היזמים והקבלנים מתקשים למכור, והענף נקלע למשבר, מתחדדת החשיבות של בחירת בעלי מקצוע נכונים במיזמי ההתחדשות שיוצאים לדרך. רו"ח חגית קודמן, מנכ"לית חברת קובי אורון ומנכ"לית לשכת המפקחים מטעם בעלי הדירות, מסבירה על מה חשוב לשים דגש כשמתקדמים לקראת בחירה של מפקח: "תחילה חשוב לבחור מפקח שחבר בלשכת המפקחים", מדגישה קודמן, "החברות בלשכה מחייבת עמידה בקריטריונים נוקשים של ידע, כפיפות לכללי אתיקה מקצועיים ומחויבות לסטנדרטים המחמירים ביותר בענף". להלן טיפים נוספים:

בניינים ישנים המיועדים להתחדשות עירונית ( צילום: אורי חודי )

הגודל כן קובע: בפרויקטים המערבים עשרות או מאות בעלי דירות, חברת פיקוח של איש אחד או חברה קטנה שסיימה לעבוד בחברת פיקוח גדולה לפני שנתיים יקרסו תחת עומס העבודה. הגודל בהחלט קובע, כשמדובר ביכולת להעניק שירות רציף. עליכם לבחור חברה בעלת תשתית ארגונית רחבה ומערך שירות מוסדר, שמסוגלת לספק זמינות, שקיפות ודיווח שוטף, כדי שלא תמצאו את עצמכם רודפים אחרי מפקח שקורס תחת הנטל.

המפרט הטכני הוא התמורות שלכם: מפרט טכני אינו מסמך של העתק-הדבק, שחברות לקחו מפרויקטים אחרים. הוא זה שמתרגם את הבטחות היזם לתמורות ממשיות בשטח. מפרט מקצועי שומר על ערך הדירה שלכם, מותאם לסביבה, לאוכלוסייה ולחלוקה נכונה מול שטחי מסחר ומוסדות ציבור.

ניסיון מעשי בביצוע: הבטחות שווא מסתיימות כשהטרקטור עולה לקרקע, כי תוכניות יפות לא בונות בניין. אל תתפשרו על מפקח ללא רקורד מוכח של פיקוח הנדסי בשטח. חברות ללא ניסיון ביצועי אמיתי לא יידעו לאתר ליקויים בזמן אמת, וישאירו אתכם עם כשלים מורכבים. מי שלא עמד באתר בנייה וניהל משברים מול קבלנים, לא יידע לשמור עליכם.

היזהרו ממצגות שיווקיות נוצצות: אל תסתנוורו מהבטחות של חברות חדשות שלומדות את התחום על חשבונכם. בחנו את היקף ומגוון הפרויקטים שהחברה ליוותה בפועל. רק ניסיון מצטבר מעניק למפקח יכולת לזהות מוקשים מראש ולפתור אותם לפני שהם מעכבים את העבודות.

ניסיון מוכח באכלוס, מסירה ושנת בדק: חברות חסרות ניסיון נעלמות בדיוק בשלב הקריטי מכול – קבלת המפתח. אכלוס אינו טקס גזירת סרט, אלא תהליך הנדסי ומשפטי מורכב. נדרש מפקח שיודע לנהל פרוטוקולי מסירה, לבדוק את מוכנות הרכוש המשותף, ולנהל מעקב קשוח מול היזם לתיקון ליקויים לאורך כל שנת הבדק.

מוניטין והמלצות: אל תסתפקו בפרויקטים שעדיין על הנייר, כי מוניטין לא בונים דרך קמפיינים, אלא דרך לקוחות מרוצים. דרשו לשוחח עם נציגויות של פרויקטים שכבר הגיעו לשלבי ביצוע מתקדמים ואכלוס. בדקו איך החברה תפקדה ברגעי משבר, והאם עמדה בהתחייבויותיה כשהדברים הסתבכו.

נאמנות מוחלטת לאינטרס בעלי הדירות: המפקח הוא העיניים שלכם. חובתו לפעול בעצמאות מקצועית, לא לחשוש מעימותים מול היזם כשנדרש, ולהילחם על זכויותיכם ועל איכות הנכס שלכם ללא פשרות.