במקביל, בסוף השבוע, דיווחה רוטשטיין על התקדמות משמעותית נוספת בפרויקט פינוי-בינוי ברחובות האיילה והשליו בשכונת גילה בשותפות עם חברת טרא התחדשות לאחר שהשלימו התקשרות עם יותר מ-67% מבעלי הזכויות במתחם והגיעו לרוב דרוש. במסגרת הפרויקט שנמצא בשלב ראשוני, ייהרסו 166 יחידות דיור קיימות ושתי יחידות מסחר, ובמקומן ייבנו 874 יחידות דיור חדשות וכ-900 מ"ר שטחי מסחר.

במקביל, בסוף השבוע, דיווחה רוטשטיין על התקדמות משמעותית נוספת בפרויקט פינוי-בינוי ברחובות האיילה והשליו בשכונת גילה בשותפות עם חברת טרא התחדשות לאחר שהשלימו התקשרות עם יותר מ-67% מבעלי הזכויות במתחם והגיעו לרוב דרוש. במסגרת הפרויקט שנמצא בשלב ראשוני, ייהרסו 166 יחידות דיור קיימות ושתי יחידות מסחר, ובמקומן ייבנו 874 יחידות דיור חדשות וכ-900 מ"ר שטחי מסחר.

במקביל, בסוף השבוע, דיווחה רוטשטיין על התקדמות משמעותית נוספת בפרויקט פינוי-בינוי ברחובות האיילה והשליו בשכונת גילה בשותפות עם חברת טרא התחדשות לאחר שהשלימו התקשרות עם יותר מ-67% מבעלי הזכויות במתחם והגיעו לרוב דרוש. במסגרת הפרויקט שנמצא בשלב ראשוני, ייהרסו 166 יחידות דיור קיימות ושתי יחידות מסחר, ובמקומן ייבנו 874 יחידות דיור חדשות וכ-900 מ"ר שטחי מסחר.

איתי סמדר, מנכ"ל רוטשטיין התחדשות עירונית: "ירושלים היא אחד ממוקדי הפעילות המרכזיים שלנו בתחום ההתחדשות העירונית, ואנחנו רואים בעיר פוטנציאל משמעותי להמשך קידום של פרויקטים בהיקפים גדולים.

איתי סמדר, מנכ"ל רוטשטיין התחדשות עירונית: "ירושלים היא אחד ממוקדי הפעילות המרכזיים שלנו בתחום ההתחדשות העירונית, ואנחנו רואים בעיר פוטנציאל משמעותי להמשך קידום של פרויקטים בהיקפים גדולים.

איתי סמדר, מנכ"ל רוטשטיין התחדשות עירונית: "ירושלים היא אחד ממוקדי הפעילות המרכזיים שלנו בתחום ההתחדשות העירונית, ואנחנו רואים בעיר פוטנציאל משמעותי להמשך קידום של פרויקטים בהיקפים גדולים.