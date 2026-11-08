התחדשות עירונית בירושלים: חברת רוטשטיין מתקדמת עם מיזם התחדשות עירונית בבירה. החברה הרסה שני בניינים הכוללים 32 דירות ישנות ברחוב מקסיקו 6 בשכונת קריית מנחם. במסגרת הפרויקט החדש שייבנה, תקים החברה שני מבני מגורים בני 15 קומות, הכוללים 138 יחידות דיור חדשות בנות 2–6 חדרים, מיני-פנטהאוזים ופנטהאוזים. בקומת הקרקע מתוכננים שטחי מסחר, גני ילדים, חדר כושר, חדר חוויות לילדים, טרקלין הכולל אזור עבודה ולובי.
במקביל, בסוף השבוע, דיווחה רוטשטיין על התקדמות משמעותית נוספת בפרויקט פינוי-בינוי ברחובות האיילה והשליו בשכונת גילה בשותפות עם חברת טרא התחדשות לאחר שהשלימו התקשרות עם יותר מ-67% מבעלי הזכויות במתחם והגיעו לרוב דרוש. במסגרת הפרויקט שנמצא בשלב ראשוני, ייהרסו 166 יחידות דיור קיימות ושתי יחידות מסחר, ובמקומן ייבנו 874 יחידות דיור חדשות וכ-900 מ"ר שטחי מסחר.
איתי סמדר, מנכ"ל רוטשטיין התחדשות עירונית: "ירושלים היא אחד ממוקדי הפעילות המרכזיים שלנו בתחום ההתחדשות העירונית, ואנחנו רואים בעיר פוטנציאל משמעותי להמשך קידום של פרויקטים בהיקפים גדולים.
ההתקדמות בשני הפרויקטים, כל אחד בשלב אחר של התהליך, משקפת את העבודה המתמשכת מול בעלי הדירות, הרשויות והשותפים, ואת היכולת שלנו לקדם פרויקטים מורכבים משלב ההתארגנות ועד ליציאה לביצוע. מבחינתנו, מדובר בשני פרויקטים משמעותיים שמוסיפים היצע מגורים חדש ומייצרים התחדשות של מתחמים ותיקים בשכונות ירושלים".