במכתב שנשלח היום (רביעי) למנכ"ל בפועל של רכבת ישראל אבשלום אלמליח מבהירים סגן הממונה על התקציבים באוצר עלי בינג, סגנית החשבת הכללית אושרת דוד דקר ומנכ"ל הרשות לתחבורה ציבורית עידן מועלם, כי האוצר והרשות לתחבורה ציבורית אינם מקבלים את הדרישה להאריך את הסכם המסגרת לפיתוח ולהפעלת הרכבת במתכונתו המלאה ובתוספת תקציבית, ומזהירים כי ללא הסכמות יפקע ההסכם בסוף שנת 2026.

המכתב מגיע יממה לאחר מכתב עמדה רשמי ששלחה אתמול (שלישי) הנהלת רכבת ישראל לכל הגורמים הרלוונטיים בממשלה כמענה לדוח רשות החברות הממשלתיות, ובו דוחים ברכבת את הטענות בדבר סיכון נזילות מיידי ובדבר היעדר מתאם בין הגידול בכוח האדם לתפוקות.

תחנת סבידור מרכז של הרכבת ( צילום: אוראל כהן )

המחלוקת התקציבית והתפעולית סביב הסכם המסגרת לפיתוח ולהפעלת רכבת ישראל מתנהלת לקראת פקיעתו המתוכננת בסוף השנה, לאחר שכבר בפברואר הודיעו באוצר וברשות לתחבורה ציבורית כי ייערכו לשנת 2027 תחת מגבלות של תקציב המשכי וממשלת מעבר המחייבים ריסון תקציבי. במכתב של האוצר והרשות לתחבורה ציבורית נטען כי למרות גמישות ניהולית וסובסידיה ממשלתית רחבה, "החברה לא ניצלה גמישות זו לטובת הפעילות הרכבתית כלל וכלל".

עוד נכתב כי "המרווחים התקציביים המשמעותיים שנותרו בידיה לא תורגמו להתייעלות תפעולית, להגדלת התפוקות או לשיפור השירות לנוסעים, אלא להגדלה מתמשכת של הוצאותיה ומצבת עובדיה". ברכבת דוחים את הטענות הללו וטוענים כי "הקביעה של רשות החברות כי הגידול בכוח האדם לא לווה בתפוקות, עם כל הכבוד הראוי, אינה נכונה, וזאת בלשון המעטה, בעוד שעמדת הרכבת היא שישנה משוואה קורלטיבית בין הגידול בכוח האדם לתפוקות".

בסוגיית כוח האדם והתפוקות מציינים בינג, דוד דקר ומועלם כי בשנים 2025-2019 גדלה מצבת העובדים בכ-34%, תוספת של יותר מ-1,300 עובדים, בעוד היקף השירות ומספר הנוסעים נותרו כמעט ללא שינוי לעומת 2019. ברכבת דוחים את הטענות הללו וטוענים כי הנתונים המוצגים במכתב מטים את המציאות וכי "השוואת מצבת כוח האדם והוצאות השכר לשיעורי גידול בתפוקות בין 2019 ל-2025, ללא נטרול השפעות הקורונה, המלחמה, היקף השירות שהוכתב לחברה, השינויים בצי ובטכנולוגיה ועיכובים שמקורם בגורמי ביצוע חיצוניים, אינה מספקת כשלעצמה תשתית לקביעה בדבר עודף עובדים או כשל ארגוני".

לטענת הרכבת בין בשנים 2026-2019 נרשמו עלייה של 23% במספר הנוסעים היומיים הממוצעים ושל 56% בהיצע המושבים ביום תפעול, וכותבת כי "הנתונים מלמדים כי הטענה הגורפת להיעדר גידול בתפוקות אינה מתארת את התפתחות המערכת במלואה", לצד הרחבת הרשת המחושמלת לכ-800 קילומטר.

"תמריץ לרכבת בלבד"

ההיבט התקציבי והתזרימי עומד בלב המחלוקת בין הצדדים, כאשר במסמכים לא מפורסם היקף התקציב הכולל של הסכם ההפעלה עצמו אלא הסכומים סביב ההתאמות והפיצוי על נזקי המלחמה. במכתב של האוצר והרשות לתחבורה ציבורית נטען כי ההתאמות המוצעות במתווה ההארכה לשנה אחת מביאות להפחתה של 200 עד 250 מיליון שקל בלבד, "כמחצית מהסכום שהוצג במכתבכם" שעומד על 400 מיליון שקל, וכי מדובר ב"צמצום מרווחים הקיימים בהסכם, קרי עלות תוספתית שאינה מתורגמת למימון פעילות ההפעלה השוטפת לטובת אזרחי ישראל, אלא מרווח ותמריץ לחברת הרכבת בלבד".

ברכבת לעומת זאת טוענים במכתבם מאתמול כי "לרכבת ישראל אין בטווח המיידי בעיה של נזילות בחברה", וכי נכון ל-30 ביוני 2026 עמד ההון החוזר על יתרה חיובית של כ-250 מיליון שקל. עם זאת, ברכבת מסבירים כי "במהלך תקופת החירום צומצם שירות הרכבות במשך כשלושה חודשים על פי הנחיות גורמי המדינה", מה שגרם לשחיקה של כ-89 מיליון שקל ביתרות המזומנים המיועדות למצבי חירום בעקבות מבצע שאגת הארי.

ברכבת ישקראל מבקשים "לקיים התחשבנות ייעודית עם משרד האוצר ומשרד התחבורה בגין אובדן התקבולים והעלויות הבלתי נמנעות בתקופת החירום", "להגדיר מראש מנגנון תקציבי לאירועי חירום עתידיים" ולחדש את יתרות המזומנים לחירום.

בנושא ניהול המגעים והתוכנית התקציבית כותבים באוצר וברשות לתחבורה ציבורית כי למרות שיחות והתחייבויות טרם הוצגה תוכנית התייעלות, כי הרכבת פנתה בהתכתבויות ובכלל זה מכתב מאוגוסט שביקש להאריך את ההסכם תוך הגדלת תקציב למרווחים ולפרסום, וכי החברה "מבקשת לגרור רגליים ולשמר בכל מחיר את התנאים הקיימים, על אף כשליהם המוכחים". ברכבת טוענים מנגד כי "רכבת ישראל התנהלה ועודנה מתנהלת בצורה אחראית ומקצועית בניהול החברה ובכלל משאביה" וכי היא פועלת במסגרת הסכם ההפעלה והדין, ומבקשים "לקיים דיון מקצועי מבוסס נתונים ולהסדיר עם המדינה את הפגיעה התקציבית, באופן שיבטיח רציפות שירות, יציבות מימונית ושמירה על האינטרס הציבורי".

הוויכוח מתנהל שעה שרכבת ישראל פועלת כבר למעלה משנה ללא מנכ"ל קבוע, והיום הוארכה כהונתו של אלמליח כממלא מקום מנכ"ל בידי רשות החברות הממשלתיות עד ינואר 2027, בין היתר משום שמועמדים ראויים בענף נרתעים מלהיכנס לתפקיד בשל כוחו של ועד העובדים והמורכבות הארגונית. במקביל, צוות בינמשרדי של האוצר והתחבורה בוחן אפשרויות להפרטה חלקית או להכנסת תחרות בפעילות הרכבת, וזאת במקביל לדוח רשות החברות על החריגות שנחשף בשבוע שעבר.