ההתחדשות העירונית ממשיכה לייצר התחלות בנייה במרכז והפריפריה שוב מאחור. כך עולה מניתוח נתוני הלמ״ס למחצית הראשונה של 2026. הנתונים נותחו במסגרת סקירה של אתר מגדילים, לקראת כנס "הבמה המרכזית" - כנס הנדל״ן השנתי של האתר שייערך ב-6 באוקטובר בחוות רונית.

מהנתונים עולה כי תל אביב-יפו מובילה את שוק ההתחדשות העירונית בישראל, עם 1,786 התחלות בנייה בפרויקטי פינוי-בינוי ותמ״א 38/2 במחצית הראשונה של 2026. לכך נוספו 201 דירות בתמ״א 38/1, הכוללת תוספת דירות לבניינים קיימים, כך שסך התחלות הבנייה בהתחדשות עירונית בעיר הגיע ל-1,987 דירות, שהן 58.8% מכלל 3,381 התחלות הבנייה בתל אביב-יפו בתקופה זו.

פינוי בינוי במרכז הארץ ( צילום: אורי חודי )

פתח תקווה מדורגת שנייה בהיקף ההתחדשות העירונית, עם 956 התחלות בנייה: 916 בפרויקטי הריסה ובנייה ו-40 בתמ״א 38/1. מדובר ב-78.4% מכלל 1,219 התחלות הבנייה בעיר. בת ים מדורגת שלישית עם 813 התחלות בהתחדשות עירונית, מהן 741 בפינוי-בינוי ותמ״א 38/2 ו-72 בתמ״א 38/1, המהוות 68.8% מכלל 1,181 התחלות הבנייה בעיר.

ירושלים מדורגת במקום הרביעי עם 644 התחלות בהתחדשות עירונית, מהן 600 במסלולי הריסה ובנייה ו-44 בתמ״א 38/1. עם זאת, בשל היקף בנייה כללי של 3,250 דירות, ההתחדשות העירונית היוותה 19.8% בלבד מכלל התחלות הבנייה בעיר. נתניה מדורגת חמישית עם 499 התחלות בהתחדשות עירונית, המהוות 47.5% מכלל 1,050 התחלות הבנייה בעיר.

"פער עצום"

מצד שני, יש מספר ערים שרשמו היקפי בנייה משמעותיים, אך ללא התחדשות עירונית כלל. באלעד נרשמו 831 התחלות בנייה, באופקים 795, בנתיבות 643 ובטבריה 466, אולם באף אחת מהן לא נרשמה התחלת בנייה במסגרת פינוי-בינוי, תמ״א 38/2 או תמ״א 38/1. גם בבית שמש נרשמו 340 התחלות בנייה ללא התחדשות עירונית, בקריית מלאכי 214, באילת 208 ובשוהם 197.