יש מילה אחת שמפעילה את יזם ואסטרטג הנדל"ן אבי צבאג (37) יותר מכל מילה אחרת: "לא". "ברגע שאומרים לי 'לא', אני הופך להיות חיה אחרת לגמרי", הוא מסביר.

החיה האחרת הזו היא זו שדרבנה אותו לפתח קריירת כדורגל מקצוענית כשאף אחד לא האמין שיש סיכוי שייצא ממנו כדורגלן, היא זו שדחפה אותו לדגמן למרות שהיה ילד שמן והיום היא זו שמנחה אותו בקריירה הנוכחית שלו בעולמות הנדל"ן.

"עד גיל 14 הייתי ילד שמן", הוא נזכר, "התחלתי לשחק כדורגל בשביל לרזות והפכתי את זה לקריירה. לא הייתי כוכב גדול, שיחקתי בליגה הלאומית בעיקר, הפועל רעננה, סקציה נס ציונה, מכבי יפו, הפועל חדרה. עבדתי מאוד קשה כדי לפתח קריירה בכדורגל, כי לא הייתי כל כך מוכשר".

"התחלתי לשחק כדורגל כדי לרזות". צבאג בימיו ככדורגלן ( צילום: וואסים מוואסי )

להתחיל לשחק כדורגל בגיל 14 זה מאוחר. "מאוד מאוחר. היום בגיל 14 יש לשחקנים כבר סוכן וספונסר. אני מבחינתי הלכתי רק בשביל האימונים והריצות – הכול כדי לרזות. קראו לי 'אבי צמיג' לא צבאג. הסתכלו עליי ואמרו לי: 'אתה כדורגלן? יאללה, יאללה'.

"בכל קבוצה שהייתי, היית שונה, אבל ידעתי להסתדר עם אנשים. הייתי היהודי היחיד בהפועל אום אל פאחם וכולם היו חברים שלי. הגעתי לשם כי קיבלתי הצעה מאוד גבוהה שאי אפשר להגיד לה לא.

לא פחדת לשחק שם? "זה מפחיד בהתחלה, אני מודה. אבל כשאתה מכיר את האנשים מבפנים, אתה מבין שזה לא כזה נורא. להפך, אתה מכיר שם אנשים מאוד טובים. זה עולם אחר. כדורגל לימד אותי להכיר אנשים".

ובמקביל גם דגמנת. איך קרה בעצם המעבר מילד שמן לדוגמן? "בגיל 15 טסתי למחנה בארה"ב. רזיתי מאוד ואני זוכר שהרבה בנות התעניינו בי. זכיתי בתואר החיוך הכי יפה במחנה. לא הייתי רגיל לזה, בנות לא היו מסתכלות עליי ופתאום האמריקאיות נדלקו עליי. כשחזרתי לארץ פתאום גם פה התחילו להתעניין. לדוגמנות נכנסתי בגיל 18. אני אומר את זה בלי בושה - הדוגמנות היא נטו תרפיה לילדות שהייתה לי בתור ילד שמן. עבדתי על זה קשה, זה לא הגיע לי במתנה. כילד לא כיוונתי לדוגמנות, גם לא הערכתי את עצמי באותו זמן, אבל כן ידעתי שזה תלוי בי".

"הדוגמנות היא תרפיה לילדות שהייתה לי בתור שמן" ( צילום: אמיר יהל )

מתי הפסקת לשחק כדורגל? "בגיל 31. בגדול, נמאס לי מהאכולוסייה בכדורגל. זו אוכלוסייה קשה. פחות הצלחתי להתאים את עצמי ואז גם הגיעה הקורונה. אתה נוסע בדרכים, יש לך שתי בנות ואתה לא בבית, ואתה אומר לעצמך בשביל מה? בשביל להרוויח כמה גרושים?

"אני מגיע מבית מבוסס. אני יכול לשבת רגל על רגל ולנהל את העסקים המשפחתיים, אבל בחרתי במודע לעשות ולהיות. כסף לא מנהל אותי. המטרה שלי היא להביא ערך לאנשים".

"מכרתי 21 דירות בתקופה שאף אחד לא קנה פה כלום"

היום צבאג הוא אבא לארבעה, שניים מנישואים קודמים ושניים מאשתו הנוכחית השחקנית ספיר בן רובי, עמה הוא מתגורר בשכונת ביצרון בתל אביב. אחרי שתלה את נעלי הכדורגל, צבאג גילה את העולם הקוסם והמורכב של הנדל"ן. "התחלתי להשקיע ביוון ב-2019. אנשים אמרו לי, 'מה אתה הולך ליוון? זו מדינה פושטת רגל', אבל צדקתי. ישראלים קונים שם היום בפי 5 או 6 מהמחיר שאני שילמתי ועוד אומרים תודה.

"הוצאתי תעודת מאמן בווינגייט, אבל העדפתי ללכת למקומות אחרים בגלל שאני לא אוהב את האוכלוסייה. נדל"ן תמיד משך אותי והלכתי לסדנה עם אשתי. בזמן המלחמה, כשאשקלון הופצצה, אמרתי לאשתי 'קונים דירה באשקלון'. היא לא הבינה מה הקשר ועוד דווקא עכשיו. אבל הבנתי שנוצרה הזדמנות. גייסתי חבר'ה מהסדנה וקנינו שש דירות. הקבלן עשה לנו הנחה משמעותית כי באנו ביחד.

"מצאתי איזושהי עסקה שקפצה לי במקרה באינסטגרם, בחנתי אותה, וזה עניין את אותם חבר'ה בסדנה, ואמרתי להם תקשיבו, אנחנו 6, הפרוייקט זה 6 דירות. על הדרך הוא שאל אותי: 'תגיד לי אתה לא רוצה להרוויח כסף?' ואז הוא הציע לי לבוא למכור לו פרוייקט נוסף שהוא עושה".

איך העסק התפתח משם? "מכרתי 21 דירות, אני מדבר איתך על ינואר 24' בתקופה שאף אחד לא קנה פה כלום. מכרתי בלוד ובאשקלון, לא ערים סקסיות. הרגשתי שמצאתי את הייעוד שלי, אני הולך לארגן קבוצות רוכשים. בתחילת הדרך חשבתי להגיע לסלבס, לבוא עם קהילה של ספורטאים ואנשים מפורסמים, אבל ראיתי שהחבר'ה שם פחות זורמים. הם היו חשדנים".

"הרגשתי שמצאתי את הייעוד שלי, אני הולך לארגן קבוצות רוכשים" ( צילום: פרטי )

לא עדיף להשקיע בשוק ההון? "השקעה בשוק ההון נחשבת סקסית היום. אני מגיע בגישה יותר זהירה. ראיתי מה קורה בעבר, דור ה-Z הוא דור הרולטה. הם לא מכירים את המשברים של 2008, 1980 ו-1929. בכל סייקל יש איזשהו 'ברבור שחור' שאי אפשר לחזות. אם אתה שם את כל הכסף שלך בשוק ההון, אתה חשוף.

"אני אומר בצורה הכי פשוטה – הנדל"ן היום הוא הזדמנות כי מדינת ישראל פה כדי להתקיים. הנדל"ן הוא המראה של הכלכלה הישראלית – וזו כלכלה חזקה. מאז שהתחלתי עשיתי כבר 230 עסקות, מכרתי דירות במעל ל-700 מיליון שקל".

וכמה מתוך זה לקחת לכיס? "אני לא יודע להגיד לך. אני כן יודע להגיד שרכשתי נכסים. אני גם משקיע בשוק ההון וחושב שהוא כלי חשוב".

היום יש הרבה משפיענים, ואני בכוונה אומר במרכאות 'כלכליים'. לא כולם איכותיים, להפך, רובם מחפשים למכור את הקורס שלהם או לקחת ממך את העמלה ומהר מאוד אתה לא תמצא את העמוד שלהם או לא תדע איפה הם בכלל נמצאים

בכל זאת, היית דוגמן, אתה בחור נאה, עד כמה המראה שלך משפיע על ההצלחה העסקית? "בכלל לא. אנשים בוובינרים אומרים לי שהם ישבו מול הרבה אנשים ושאני הצלחתי לחדור אותם. שהם מאמינים לי בגלל האותנטיות והיכולת להסביר. אני בא ללקוח כמו לאח שלי. אני לא אמכור דירות שאני לא מאמין בהן. אתה יכול להיות חתיך, אתה יכול להיות בראד פיט, אבל מי יקנה ממך נדל"ן ב-3 מיליון שקל בגלל זה? אולי בנאדם אחד...".

יש לך גב כלכלי מהמשפחה, זה מאפשר לקחת יותר סיכונים, לא? חד משמעית, לכן תמיד כשאני מקבל לקוח אני מתייחס לרקע הכלכלי שלו. בסוף אתה משחק עם הכלים שנתנו לך. אתה במונופול, אתה במשחק, אם קיבלת סכום כזה או אחר בהתחלה, אסטרטגיית המשחק שלך שונה.

העסק נפתח ממקום של ערך. לא חשבתי בכלל על רווח, זה לא עניין אותי. למדתי חוק בחיים, בגלל שאני רודף אחרי ערך - הכסף רודף אחריי. יש הרבה חברות היום שרודפות אחרי כסף, ואני אומר לך שבעוד 3-4 שנים ירדפו אחריהן, ולא במובן החיובי של המילה".

איך חברות הנדל"ן מגיבות לשיטת המכירה הישירה שלך? "בהתחלה לא אהבו את זה והיום אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד דווקא מחקים אותי. אנשי מכירות שאמרו לי, אתה יודע מה אבי, גרמת לי לחשוב אחרת, וזה מבחינתי ניצחון. אני אומר לאנשי מכירות, אל תחפשו למכור. אף אחד לא פתח לי את הדלת, בגלל איך שאני נראה או בגלל שעשיתי כמה עסקאות. הלכתי לכנסים באילת, אני דופק בדלתות, מציג את עצמי, ואני יכול להגיד לך שאנשי המכירות בתחום הזה מסתכלים על זה קצת אחרת.

עם המשפחה ( צילום: פרטי )

למה בעצם חברות הנדל"ן צריכות אותך? "קשה להן היום להוריד מחיר באופן פומבי על שלט חוצות. הם רוצים לעשות את זה בצורה חכמה. אני יודע לספק להם שיווק מהיר, איכותי ולמהירות הזו יש חשיבות כי הריביות והבנקים יושבים להן על הצוואר. אני חוסך לחברה את עלויות השיווק".

כמה חשובה הנוכחות ברשתות החברתיות בתפקיד שלך? בלי הרשתות החברתיות אתה כלום. אנשים בונים איתך את האמון משם. אנשים באו אליי לפרויקטים, אומר לי, אני עוקב אחריך ברשתות החברתיות ובפודקאסטים, ואני כל כך נהנה לשמוע אותך, אני רוצה לקנות דירה רק דרכך. ביום שבת היינו בנמל תל אביב, בבית קפה, והבריסטה אומר לי: 'אני עוקב אחריך גם באינסטגרם וגם אחרי הפודקאסט שלך, יואו איך אני נהנה, בוא אני רוצה לתת לך קפה עליי, כמה ערך אתה נותן לי'. זה מרגש אותי, עצם זה שהוא רוצה לפנק אותי בגלל שהוא מקבל ממני ערך".

צעירים לא יכולים לקנות דירה? אני חושב שזו סיסמה. הרבה יותר קשה היום לרכוש דירה, המחיר האבסולוטי עלה, אבל אני חושב שקל לנו להישאר באיזושהי קונספציה ולאבד תקווה

יש ברשת הצפה של אנשי נדלן ושוק ההון. איך יודעים למי להאמין? "היום יש הרבה משפיענים, ואני בכוונה אומר במרכאות 'כלכליים'. לא כולם איכותיים, להפך, רובם מחפשים למכור את הקורס שלהם או לקחת ממך את העמלה ומהר מאוד אתה לא תמצא את העמוד שלהם או לא תדע איפה הם בכלל נמצאים. אחת ההמלצות שלי לכל בן אדם, כל איש מקצוע שאתה פוגש ברשתות החברתיות, דבר ראשון, תבקש ממנו עדויות של לקוחות".

מה אתה חושב על הטענה שצעירים בישראל אינם יכולים לקנות דירה? "אני חושב שזו סיסמה. ב-2011 אנשים יצאו לרחובות כי אין להם כסף לדירה. באותם ימים דירת ארבעה חדרים במלצ'ט עלתה 1.8 מיליון שקל, היום זו דירה של 7 מיליון שקל. הרבה יותר קשה היום לרכוש דירה, המחיר האבסולוטי עלה, אבל אני חושב שקל לנו להישאר באיזושהי קונספציה ולאבד תקווה. שאנשים יסתכלו בהשקעות שלהם, בקרנות הפנסיה, שיחשבו כמה הם יכולים להפריש מתוך זה לרכישת דירה. לא ב-3 מיליון שקל, לא צריך לקפוץ על הסוס הכי גבוה. לא צריך לכוון לאזורי ביקוש".

"אם אני לא עובד אני לא נהנה" ( צילום: פרטי )

אתה כבר יכול להפסיק לעבוד ולחיות מהנכסים? "שאלה טובה. מצד אחד בא לי להגיד כן, מצד שני אני לא רואה איך אני עושה את זה, כי אני אם אני לא עובד, אני לא נהנה. גם אם יהיה לי את כל הכסף שבעולם, אמשיך לעשות מה שאני עושה".