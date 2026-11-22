דו"ח כספי: חברת הנדל״ן אלמוגים, בשליטת מריו זוזל ועמי בר משיח, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2026. על פי נתוני הדו"ח, במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה אלמוגים 221 יחידות דיור וברבעון השלישי של השנה נמכרו 110 יחידות דיור. עוד על פי הנתונים, לאחר תאריך הדוח נמכרו עוד 16 דירות.