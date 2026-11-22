דו"ח כספי: חברת הנדל״ן אלמוגים, בשליטת מריו זוזל ועמי בר משיח, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2026. על פי נתוני הדו"ח, במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה אלמוגים 221 יחידות דיור וברבעון השלישי של השנה נמכרו 110 יחידות דיור. עוד על פי הנתונים, לאחר תאריך הדוח נמכרו עוד 16 דירות.
בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו הכנסות החברה בכ־440.2 מיליון שקל לעומת כ־266.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. נכון ליום 30 בספטמבר לאלמוגים 1,767 יחידות דיור בביצוע בפריסה ארצית, ולצדם פרויקטים בייזום בהיקף של 8,116 יחידות דיור.
מריו זוזל, מנכ״ל אלמוגים ומבעלי השליטה: "לאלמוגים צבר פרויקטים משמעותי. האסטרטגיה שלנו מתמקדת בשלושה צירים מרכזיים: האצת קצב המכירות, חיזוק האיתנות הפיננסית ויצירת מקורות הון נוספים לתמיכה בצמיחה. בהתאם לכך, אנו מקדמים את פתיחת הפרויקטים ביבנה ובבאר יעקב, לצד המשך קידום והבשלה של צבר הפרויקטים של החברה".