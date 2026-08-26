שותפות חדשה בתחום ההתחדשות העירונית: אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובנייה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, הודיעה על הקמת חברה בת חדשה - אב-גד בעיר, שתוחזק בשותפות עם קבוצת ברק פיננסים. על פי הדיווח, החברה החדשה תתמקד בייזום וקידום פרויקטים של התחדשות בניינית, בפרויקטים קטנים ובינוניים, בתחום ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש. החברה המשותפת תוחזק בשיעור של 51% על ידי אב-גד ו-49% על ידי ברק פיננסים.

על פי מתווה השותפות, כנגד החזקה של 49% בחברה המשותפת צפויה ברק פיננסים להזרים כ-49 מיליון שקל, בהתאם להתקדמות הפרויקטים ולעמידה באבני דרך שייקבעו ביחס לכל פרויקט. בנוסף, תשלם ברק פיננסים לאב-גד בעיר כ-4 מיליון שקל וזאת על "השתתפותה בגין חלקה היחסי בהוצאות לקידום הפרויקטים עד ליום 30 ביוני 2026".

הריסה במסגרת פינוי בינוי בחולון בפרויקט של חברת אבגד ( צילום: שי שחר )

עוד במסגרת העסקה, בשלב הראשון צפויה אב-גד להעביר לחברה המשותפת 24 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית הבניינית, המצויים בשלבי קידום שונים לקראת היתר בנייה, ובהם פרויקטים שכבר הושג בהם הרוב הדרוש של בעלי הדירות וכן פרויקטים נוספים הנמצאים בסמוך להשגת הרוב הדרוש, במו"מ ובחתימות.

מהחברות נמסר כי: "בכפוף לאישור הדירקטוריון, יכהנו כמנכ"לים משותפים בחברה החדשה שי מימוני, המכהן כיום כמנכ"ל ברק נופך התחדשות עירונית, זרוע הנדל"ן של ברק פיננסים, ומצד אב-גד בכוונת החברה לפעול למינויו של עודד רצון, המכהן כיום כמהנדס הראשי של החברה. המינוי יהיה כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של אב-גד החזקות על פי דין".

עו"ד ראם רצון מנכ"ל אב-גד: "הקמת 'אב-גד בעיר' היא שלב נוסף בהתפתחות האסטרטגית של אב-גד. אנחנו מקימים יחד עם ברק פיננסים פלטפורמה ייעודית לקידום ותכנון פרויקטים של ההתחדשות בניינית קטנים ובינוניים, בלב אזורי הביקוש. השותפות עם ברק פיננסים מצטרפת ליצירת שותפויות קודמות עליהן דיווחה אב-גד עם אמריקה ישראל (בפרויקט קריניצי ר"ג) ועם חברת שפונדר-פדלון (בפרויקט אלי כהן בתל מונד), כחלק מסדרת מהלכים ארוכי טווח של אב-גד".