התחדשות עירונית בתל אביב: מיזם פינוי בינוי בנאות אפקה בתל אביב יצא לדרך עם הריסת המבנים הישנים. מדובר בפרויקט ברחוב קהילת פאדובה 17 במסגרתו נהרסו שלושה בנייני מגורים בני 4 קומות שנבנו בסוף שנות ה-60 ובהם 48 דירות. במקום המבנים הישנים ייבנו שני בניינים חדשים בני 8 קומות ובהם 101 דירות. יזמית הפרויקט היא קבוצת גבאי.
הפרויקט, בתכנון משרד האדריכלים ברעלי-לויצקי-כסיף, יכלול תמהיל של דירות 2–5 חדרים ופנטהאוזים. לצד פאדובה 17, מקדמת גבאי את מתחם פוזנא בשכונת נאות אפקה, במסגרתו מתוכננות 378 יחידות דיור חדשות במקום 126 יחידות קיימות, וכן את פרויקט קהילת ורשה 51–57, במפגש נאות אפקה והדר יוסף אשר נמצא בביצוע במסגרתו מוקמות 112 יחידות דיור חדשות במקום 32 קיימות.
אלי גבאי, מבעלי קבוצת גבאי, אמר כי "אירוע ההריסה בפאדובה 17 מסמן את המעבר משלב התכנון לשלב הביצוע ומצטרף לפעילות רחבת ההיקף שאנחנו מקדמים ברחבי הארץ, עם אלפי יחידות דיור במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית. לנאות אפקה והסביבה יש מקום משמעותי בפעילות שלנו, עם מספר פרויקטים שאנחנו מקדמים באזור. אנחנו רואים חשיבות בחידוש המרקם הקיים ובהקמת בנייני מגורים חדשים, תוך שמירה על אופייה של השכונה והתאמה לצרכים העכשוויים של תושביה".