הפרויקט, בתכנון משרד האדריכלים ברעלי-לויצקי-כסיף, יכלול תמהיל של דירות 2–5 חדרים ופנטהאוזים. לצד פאדובה 17, מקדמת גבאי את מתחם פוזנא בשכונת נאות אפקה, במסגרתו מתוכננות 378 יחידות דיור חדשות במקום 126 יחידות קיימות, וכן את פרויקט קהילת ורשה 51–57, במפגש נאות אפקה והדר יוסף אשר נמצא בביצוע במסגרתו מוקמות 112 יחידות דיור חדשות במקום 32 קיימות.

הפרויקט, בתכנון משרד האדריכלים ברעלי-לויצקי-כסיף, יכלול תמהיל של דירות 2–5 חדרים ופנטהאוזים. לצד פאדובה 17, מקדמת גבאי את מתחם פוזנא בשכונת נאות אפקה, במסגרתו מתוכננות 378 יחידות דיור חדשות במקום 126 יחידות קיימות, וכן את פרויקט קהילת ורשה 51–57, במפגש נאות אפקה והדר יוסף אשר נמצא בביצוע במסגרתו מוקמות 112 יחידות דיור חדשות במקום 32 קיימות.

הפרויקט, בתכנון משרד האדריכלים ברעלי-לויצקי-כסיף, יכלול תמהיל של דירות 2–5 חדרים ופנטהאוזים. לצד פאדובה 17, מקדמת גבאי את מתחם פוזנא בשכונת נאות אפקה, במסגרתו מתוכננות 378 יחידות דיור חדשות במקום 126 יחידות קיימות, וכן את פרויקט קהילת ורשה 51–57, במפגש נאות אפקה והדר יוסף אשר נמצא בביצוע במסגרתו מוקמות 112 יחידות דיור חדשות במקום 32 קיימות.