אנתרופיק, מפתחת צ'אטבוט הבינה המלאכותית קלוד, תמחרה את ההנפקה שלה ב-83 דולר למניה וגייסה 81.3 מיליארד דולר - ההנפקה הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם בוול סטריט. המניות יתחילו להיסחר היום (חמישי) בנאסד"ק תחת הסימול ANT, לפי שווי מלא של כ-1.5 טריליון דולר.

המחיר שנקבע גבוה מהטווח של 70 עד 78 דולר שהחברה פרסמה ב-10 בנובמבר. אנתרופיק גם הגדילה את ההיקף: במקום 825 מיליון מניות תימכרנה 980 מיליון, גידול של כ-19%. כ-956 מיליון מהן נמכרות על ידי החברה עצמה, והיתר על ידי בעלי מניות קיימים, שמהם אנתרופיק לא תקבל כסף.

קלוד ( צילום: Dado Ruvic/Reuters )

לפי רויטרס, ההנפקה גייסה 81.31 מיליארד דולר ועקפה את ההנפקה של ספייסאקס, שגייסה בהנפקה ביוני האחרון 75 מיליארד דולר, ו-85.7 מיליארד דולר לאחר שהחתמים מימשו אופציית הקצאת יתר. גם לאנתרופיק יש אופציה כזו: החתמים יכולים לרכוש עד 147 מיליון מניות נוספות בתוך 30 יום. ההנפקה אמורה להיסגר ב-20 בנובמבר. במקביל גייסה החברה 26 מיליארד דולר בהקצאה פרטית באותו מחיר. בין המשקיעים גוגל, מיקרוסופט, אנבידיה, AMD, ברודקום ואמזון.

אנתרופיק היא חברת המודלים המובילה הראשונה בתחום הבינה המלאכותית שמנפיקה בבורסה. לפי הדוחות שהגישה, הכנסותיה ברבעון השלישי הגיעו ל-16.96 מיליארד דולר, עלייה של 47% לעומת הרבעון השני. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הכנסותיה עמדו על 33.24 מיליארד דולר. קצב ההכנסות השנתי הגיע ל-81 מיליארד דולר בסוף אוקטובר, עלייה של 10 מיליארד דולר מסוף ספטמבר. מספר הלקוחות שמשלמים לחברה יותר מ-100 אלף דולר בשנה זינק מכ-1,500 בסוף השנה שעברה ליותר מ-11,900.

הצמיחה, שמונעת בעיקר מקלוד קוד, כלי הבינה המלאכותית לכתיבת תוכנה, כרוכה בהוצאות עצומות. אנתרופיק הוציאה כמעט 9 מיליארד דולר על כוח מחשוב ותשתיות במחצית הראשונה של 2026, ועוד 5 מיליארד דולר ברבעון השלישי. ברבעון זה רשמה החברה הפסד תפעולי של 567 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 974 מיליון דולר ברבעון הקודם.

ההפסד הנקי ברבעון עמד על 23.3 מיליארד דולר, לעומת 66.3 מיליארד דולר ברבעון השני. בתשעת החודשים הראשונים הפסידה החברה 104 מיליארד דולר. החברה התחייבה להוצאות של כמעט 900 מיליארד דולר על כוח מחשוב מול שותפות תשתית כמו אמזון וגוגל. בתשקיף היא מזהירה שחלק מהשותפות תלויות במימון צד שלישי כדי לרכוש שבבים ולבנות קיבולת, ושאם המימון יתייקר או ייעלם, הקיבולת עלולה להתעכב או לא להימסר.