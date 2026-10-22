מחירי הביצים שבפיקוח יעלו בכ-2.1% החל מ-1 בנובמבר 2026, כך הודיע היום (חמישי) משרד החקלאות וביטחון המזון. העלייה, שנקבעה לפי תחשיב המחירים התקופתי, מצטרפת לעדכון האחרון שנעשה בנובמבר 2025, והמשרד מגדיר אותה "מתונה".
בפועל מדובר בתוספת של 27 עד 33 אגורות לאריזה של 12 ביצים, בהתאם לגודל. המחיר המרבי לצרכן, כולל מע"מ, לאריזה של ביצים M יעלה מ-13.13 שקלים ל-13.40 שקלים, תוספת של 27 אגורות. אריזה של ביצים L תתייקר ב-30 אגורות, מ-14.24 שקלים ל-14.54 שקלים, ואריזה של ביצים XL תתייקר ב-33 אגורות, מ-15.48 שקלים ל-15.81 שקלים.
לדברי המשרד, העדכון משקף שינויים בעלויות הייצור והשיווק לאורך שרשרת הערך, מהמגדל דרך המשווק והקמעונאי ועד לצרכן. בין העלויות שנבחנו: מזון למטילות, שכר, אנרגיה ואריזה.
העדכון נעשה במנגנון אוטומטי שנכנס לתוקף ב-2023. המנגנון פועל לפי נוסחה קבועה ושקופה, ואינו מצריך חתימה של שרי האוצר והחקלאות. שיעור השינוי במחיר נבחן מדי רבעון, והמחירים עשויים להתעדכן כלפי מעלה או מטה. עדכון מתבצע כששינוי מצטבר מאז העדכון הקודם עולה על 3% וחלפו לפחות שישה חודשים, או כשחלפה שנה והשינוי המצטבר עולה על 1%.