מחירי הביצים שבפיקוח יעלו בכ-2.1% החל מ-1 בנובמבר 2026, כך הודיע היום (חמישי) משרד החקלאות וביטחון המזון. העלייה, שנקבעה לפי תחשיב המחירים התקופתי, מצטרפת לעדכון האחרון שנעשה בנובמבר 2025, והמשרד מגדיר אותה "מתונה".

מחירי הביצים שבפיקוח יעלו בכ-2.1% החל מ-1 בנובמבר 2026, כך הודיע היום (חמישי) משרד החקלאות וביטחון המזון. העלייה, שנקבעה לפי תחשיב המחירים התקופתי, מצטרפת לעדכון האחרון שנעשה בנובמבר 2025, והמשרד מגדיר אותה "מתונה".

מחירי הביצים שבפיקוח יעלו בכ-2.1% החל מ-1 בנובמבר 2026, כך הודיע היום (חמישי) משרד החקלאות וביטחון המזון. העלייה, שנקבעה לפי תחשיב המחירים התקופתי, מצטרפת לעדכון האחרון שנעשה בנובמבר 2025, והמשרד מגדיר אותה "מתונה".