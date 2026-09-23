בעלי דירות ברחוב השישה עשר בשכונת פסגת זאב ערכו מכרז יזמים ובחרו בחברת שיכון ובינוי נדל"ן שתקדם את המיזם. מדובר בארבעה בנייני מגורים ברחוב השישה עשר 33-39 הכוללים כיום 60 יח"ד לצד שטחי מסחר. במסגרת הפרויקט צפויים המבנים הקיימים להיהרס ובמקומם יוקמו כ-256 יחידות דיור חדשות בשני מגדלים ובבנייה מרקמית, לצד שטחי מסחר מלווה רחוב. נציין כי מכרז דיירים הוא שלב ראשוני מאוד בתהליך והפרויקט טרם יצא לדרכו.

בעלי דירות ברחוב השישה עשר בשכונת פסגת זאב ערכו מכרז יזמים ובחרו בחברת שיכון ובינוי נדל"ן שתקדם את המיזם. מדובר בארבעה בנייני מגורים ברחוב השישה עשר 33-39 הכוללים כיום 60 יח"ד לצד שטחי מסחר. במסגרת הפרויקט צפויים המבנים הקיימים להיהרס ובמקומם יוקמו כ-256 יחידות דיור חדשות בשני מגדלים ובבנייה מרקמית, לצד שטחי מסחר מלווה רחוב. נציין כי מכרז דיירים הוא שלב ראשוני מאוד בתהליך והפרויקט טרם יצא לדרכו.

התחדשות עירונית בירושלים: בעלי דירות ברחוב השישה עשר בשכונת פסגת זאב ערכו מכרז יזמים ובחרו בחברת שיכון ובינוי נדל"ן שתקדם את המיזם. מדובר בארבעה בנייני מגורים ברחוב השישה עשר 33-39 הכוללים כיום 60 יח"ד לצד שטחי מסחר. במסגרת הפרויקט צפויים המבנים הקיימים להיהרס ובמקומם יוקמו כ-256 יחידות דיור חדשות בשני מגדלים ובבנייה מרקמית, לצד שטחי מסחר מלווה רחוב. נציין כי מכרז דיירים הוא שלב ראשוני מאוד בתהליך והפרויקט טרם יצא לדרכו.

מחברת שיכון ובינוי נמסר כי "הפרויקט מהווה שלב ראשון במהלך רחב יותר להתחדשות המתחם. בסמוך לארבעת הבניינים נמצאים עשרה בניינים נוספים, והחברה כבר פועלת לצירופם למהלך, במטרה לקדם בהמשך התחדשות של המתחם כולו". עוד נמסר כי המהלך מצטרף להתרחבות פעילות ההתחדשות העירונית בירושלים, ובפרט לשכונות שבהן התחום נמצא עדיין בשלבי התפתחות.

מחברת שיכון ובינוי נמסר כי "הפרויקט מהווה שלב ראשון במהלך רחב יותר להתחדשות המתחם. בסמוך לארבעת הבניינים נמצאים עשרה בניינים נוספים, והחברה כבר פועלת לצירופם למהלך, במטרה לקדם בהמשך התחדשות של המתחם כולו". עוד נמסר כי המהלך מצטרף להתרחבות פעילות ההתחדשות העירונית בירושלים, ובפרט לשכונות שבהן התחום נמצא עדיין בשלבי התפתחות.

מחברת שיכון ובינוי נמסר כי "הפרויקט מהווה שלב ראשון במהלך רחב יותר להתחדשות המתחם. בסמוך לארבעת הבניינים נמצאים עשרה בניינים נוספים, והחברה כבר פועלת לצירופם למהלך, במטרה לקדם בהמשך התחדשות של המתחם כולו". עוד נמסר כי המהלך מצטרף להתרחבות פעילות ההתחדשות העירונית בירושלים, ובפרט לשכונות שבהן התחום נמצא עדיין בשלבי התפתחות.

את בעלי הדירות בפרויקט מייצגים משרד עורכי הדין אלי תוסיה כהן ושות׳, בהובלת עו״ד רועי אלקלעי, ומשרד TKSP בהובלת עו״ד רם כהן. את שיכון ובינוי נדל״ן מייצג משרד עורכי הדין סלומון ליפשיץ. על תכנון הפרויקט אמון משרד גיא איגרא אדריכלים. מפקח הדיירים הוא אליהו לאב.

את בעלי הדירות בפרויקט מייצגים משרד עורכי הדין אלי תוסיה כהן ושות׳, בהובלת עו״ד רועי אלקלעי, ומשרד TKSP בהובלת עו״ד רם כהן. את שיכון ובינוי נדל״ן מייצג משרד עורכי הדין סלומון ליפשיץ. על תכנון הפרויקט אמון משרד גיא איגרא אדריכלים. מפקח הדיירים הוא אליהו לאב.

את בעלי הדירות בפרויקט מייצגים משרד עורכי הדין אלי תוסיה כהן ושות׳, בהובלת עו״ד רועי אלקלעי, ומשרד TKSP בהובלת עו״ד רם כהן. את שיכון ובינוי נדל״ן מייצג משרד עורכי הדין סלומון ליפשיץ. על תכנון הפרויקט אמון משרד גיא איגרא אדריכלים. מפקח הדיירים הוא אליהו לאב.