סגן וממלא מקום ראש העיר ויו"ר ועדת התכנון והבנייה, הרב אליעזר ראוכברגר, אמר בטקס ההריסה: "בשכונה ותיקה, התחדשות מוצלחת מתחילה בהבנת הצרכים של המשפחות. יש חשיבות לדירות מרווחות, לשטחים ירוקים ולתכנון הרואה את חיי היום-יום של התושבים. השאיפה שלנו היא לקדם בנייה איכותית המשתלבת בסביבה ומאפשרת למשפחות לצמוח ולהתפתח בה".

סגן וממלא מקום ראש העיר ויו"ר ועדת התכנון והבנייה, הרב אליעזר ראוכברגר, אמר בטקס ההריסה: "בשכונה ותיקה, התחדשות מוצלחת מתחילה בהבנת הצרכים של המשפחות. יש חשיבות לדירות מרווחות, לשטחים ירוקים ולתכנון הרואה את חיי היום-יום של התושבים. השאיפה שלנו היא לקדם בנייה איכותית המשתלבת בסביבה ומאפשרת למשפחות לצמוח ולהתפתח בה".

סגן וממלא מקום ראש העיר ויו"ר ועדת התכנון והבנייה, הרב אליעזר ראוכברגר, אמר בטקס ההריסה: "בשכונה ותיקה, התחדשות מוצלחת מתחילה בהבנת הצרכים של המשפחות. יש חשיבות לדירות מרווחות, לשטחים ירוקים ולתכנון הרואה את חיי היום-יום של התושבים. השאיפה שלנו היא לקדם בנייה איכותית המשתלבת בסביבה ומאפשרת למשפחות לצמוח ולהתפתח בה".