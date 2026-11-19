התחדשות עירונית בירושלים: החברות קרסו נדל"ן וקדמת היובל הרסו 60 דירות ישנות ברחוב זנגוויל 5. מדובר במיזם התחדשות עירונית במסגרתו ייבנו 246 יחידות דיור חדשות. הפרויקט יכלול דירות בנות 3-6 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים. במסגרת הפרויקט נהרסו שני בניינים בני ארבע קומות, 30 דירות בכל בניין. התוכנית אושרה ביולי 2021, וכיום הפרויקט נמצא בשלב השיווק. אכלוס הדירות צפוי לקראת סוף שנת 2030. הפרויקט ממוקם בשכונת בית וגן, מהשכונות הוותיקות של ירושלים.
סגן וממלא מקום ראש העיר ויו"ר ועדת התכנון והבנייה, הרב אליעזר ראוכברגר, אמר בטקס ההריסה: "בשכונה ותיקה, התחדשות מוצלחת מתחילה בהבנת הצרכים של המשפחות. יש חשיבות לדירות מרווחות, לשטחים ירוקים ולתכנון הרואה את חיי היום-יום של התושבים. השאיפה שלנו היא לקדם בנייה איכותית המשתלבת בסביבה ומאפשרת למשפחות לצמוח ולהתפתח בה".
ירון צוברי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המגורים בקרסו נדל"ן: "טקס ההריסה הוא רגע משמעותי בדרך להקמתו של פרויקט ׳נצר׳.
אנחנו מבקשים ליצור כאן סביבת מגורים שתאפשר למשפחות ליהנות מבית מרווח ומתכנון מוקפד, לצד החיבור המיוחד לבית וגן. מבחינתנו, המחשבה על הבית כוללת גם את הגינה, את המרחב שבין הבניינים ואת הסביבה שבה יגדלו הילדים".
אלי שלוסברג, יו״ר קדמת היובל: "ההגעה לשלב ההריסה היא אבן דרך משמעותית בתהליך שקידמנו יחד עם בעלי הדירות. לאורך הדרך פעלנו בשיתוף פעולה עם הדיירים, מתוך הבנה שהתחדשות עירונית מתחילה קודם כול באמון ובהקשבה לצורכיהם. אנחנו שמחים לראות את הפרויקט מתקדם לשלב הביצוע ומודים לבעלי הדירות על האמון ושיתוף הפעולה לאורך השנים".