במתחם ברחוב אידלווין 1, 3, 5, 7, 9 ו 11 יפונו וייהרסו 3 בניינים קיימים ובהם 42 יח"ד, ובמקומם יוקמו כ- 189 יח"ד חדשות. את בעלי הדירות במתחם מייצג משרד עורכי הדין רולוף & יונאי. במתחם הסמוך ברחוב הלוי 29, 31, 33, 37, 39 ו- 41 יפונו וייהרסו 3 בניינים קיימים ובהם 48 יח"ד, ובמקומם יוקמו כ-216 יח"ד חדשות, כאשר את בעלי הדירות מייצג משרד עורכי הדין בר יוסף, נאוי, תורג'מן ושות'.

במתחם ברחוב אידלווין 1, 3, 5, 7, 9 ו 11 יפונו וייהרסו 3 בניינים קיימים ובהם 42 יח"ד, ובמקומם יוקמו כ- 189 יח"ד חדשות. את בעלי הדירות במתחם מייצג משרד עורכי הדין רולוף & יונאי. במתחם הסמוך ברחוב הלוי 29, 31, 33, 37, 39 ו- 41 יפונו וייהרסו 3 בניינים קיימים ובהם 48 יח"ד, ובמקומם יוקמו כ-216 יח"ד חדשות, כאשר את בעלי הדירות מייצג משרד עורכי הדין בר יוסף, נאוי, תורג'מן ושות'.

במתחם ברחוב אידלווין 1, 3, 5, 7, 9 ו 11 יפונו וייהרסו 3 בניינים קיימים ובהם 42 יח"ד, ובמקומם יוקמו כ- 189 יח"ד חדשות. את בעלי הדירות במתחם מייצג משרד עורכי הדין רולוף & יונאי. במתחם הסמוך ברחוב הלוי 29, 31, 33, 37, 39 ו- 41 יפונו וייהרסו 3 בניינים קיימים ובהם 48 יח"ד, ובמקומם יוקמו כ-216 יח"ד חדשות, כאשר את בעלי הדירות מייצג משרד עורכי הדין בר יוסף, נאוי, תורג'מן ושות'.

זכיות אלו מצטרפות לפרויקט פינוי בינוי נוסף שמקדמת החברה בשכונת בית אליעזר שחצה לאחרונה את רף הרוב המיוחס הדרוש ונחתמו בו הסכמי פינוי בינוי מול בעלי הדירות. בפרויקט זה ייהרסו 8 בנייני רכבת ישנים ברחובות השקמה והאשל ובהם 119 יחידות דיור קיימות, ובמקומן יוקם מתחם מגורים חדש שיכלול כ 570 יחידות דיור.

זכיות אלו מצטרפות לפרויקט פינוי בינוי נוסף שמקדמת החברה בשכונת בית אליעזר שחצה לאחרונה את רף הרוב המיוחס הדרוש ונחתמו בו הסכמי פינוי בינוי מול בעלי הדירות. בפרויקט זה ייהרסו 8 בנייני רכבת ישנים ברחובות השקמה והאשל ובהם 119 יחידות דיור קיימות, ובמקומן יוקם מתחם מגורים חדש שיכלול כ 570 יחידות דיור.

זכיות אלו מצטרפות לפרויקט פינוי בינוי נוסף שמקדמת החברה בשכונת בית אליעזר שחצה לאחרונה את רף הרוב המיוחס הדרוש ונחתמו בו הסכמי פינוי בינוי מול בעלי הדירות. בפרויקט זה ייהרסו 8 בנייני רכבת ישנים ברחובות השקמה והאשל ובהם 119 יחידות דיור קיימות, ובמקומן יוקם מתחם מגורים חדש שיכלול כ 570 יחידות דיור.

מיכל גור, מנכ"לית קבוצת פרץ בוני הנגב, ציינה: "הזכייה בשני מכרזי הדיירים בחדרה מהווה צעד משמעותי נוסף ביישום האסטרטגיה שלנו להרחבת פעילות ההתחדשות העירונית, המהווה כיום אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה. אנו מזהים ביקוש הולך וגובר מצד בעלי דירות ליזמים בעלי גב כלכלי איתן, ניסיון מוכח ויכולת ביצוע עצמית תחת קורת גג אחת".

מיכל גור, מנכ"לית קבוצת פרץ בוני הנגב, ציינה: "הזכייה בשני מכרזי הדיירים בחדרה מהווה צעד משמעותי נוסף ביישום האסטרטגיה שלנו להרחבת פעילות ההתחדשות העירונית, המהווה כיום אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה. אנו מזהים ביקוש הולך וגובר מצד בעלי דירות ליזמים בעלי גב כלכלי איתן, ניסיון מוכח ויכולת ביצוע עצמית תחת קורת גג אחת".

מיכל גור, מנכ"לית קבוצת פרץ בוני הנגב, ציינה: "הזכייה בשני מכרזי הדיירים בחדרה מהווה צעד משמעותי נוסף ביישום האסטרטגיה שלנו להרחבת פעילות ההתחדשות העירונית, המהווה כיום אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה. אנו מזהים ביקוש הולך וגובר מצד בעלי דירות ליזמים בעלי גב כלכלי איתן, ניסיון מוכח ויכולת ביצוע עצמית תחת קורת גג אחת".