התחדשות עירונית בחדרה: פרץ בוני הנגב התחדשות עירונית, מקבוצת פרץ בוני הנגב, מדווחת על זכייה בשני מכרזי יזמים שפרסמו בעלי דירות בשכונת בית אליעזר בחדרה, ברחובות אידלווין והלוי. במסגרת שני הפרויקטים צפויה החברה לפנות ולהרוס 6 בנייני מגורים ותיקים הכוללים יחד 90 יח"ד קיימות, ולהקים במקומם פרויקט בהיקף משוער של כ- 400 יח"ד חדשות.
במתחם ברחוב אידלווין 1, 3, 5, 7, 9 ו 11 יפונו וייהרסו 3 בניינים קיימים ובהם 42 יח"ד, ובמקומם יוקמו כ- 189 יח"ד חדשות. את בעלי הדירות במתחם מייצג משרד עורכי הדין רולוף & יונאי. במתחם הסמוך ברחוב הלוי 29, 31, 33, 37, 39 ו- 41 יפונו וייהרסו 3 בניינים קיימים ובהם 48 יח"ד, ובמקומם יוקמו כ-216 יח"ד חדשות, כאשר את בעלי הדירות מייצג משרד עורכי הדין בר יוסף, נאוי, תורג'מן ושות'.
זכיות אלו מצטרפות לפרויקט פינוי בינוי נוסף שמקדמת החברה בשכונת בית אליעזר שחצה לאחרונה את רף הרוב המיוחס הדרוש ונחתמו בו הסכמי פינוי בינוי מול בעלי הדירות. בפרויקט זה ייהרסו 8 בנייני רכבת ישנים ברחובות השקמה והאשל ובהם 119 יחידות דיור קיימות, ובמקומן יוקם מתחם מגורים חדש שיכלול כ 570 יחידות דיור.
מיכל גור, מנכ"לית קבוצת פרץ בוני הנגב, ציינה: "הזכייה בשני מכרזי הדיירים בחדרה מהווה צעד משמעותי נוסף ביישום האסטרטגיה שלנו להרחבת פעילות ההתחדשות העירונית, המהווה כיום אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה. אנו מזהים ביקוש הולך וגובר מצד בעלי דירות ליזמים בעלי גב כלכלי איתן, ניסיון מוכח ויכולת ביצוע עצמית תחת קורת גג אחת".
תמיר חנן, סמנכ"ל פיתוח עסקי והתחדשות עירונית בחברת פרץ בוני הנגב, ציין: "העיר חדרה נמצאת בתנופת פיתוח מרשימה ומהווה עבורנו יעד אסטרטגי עם פוטנציאל התחדשות עירונית שטרם מוצה. הבחירה של בעלי הדירות ברחובות אידלווין והלוי בנו היא הבעת אמון גדולה בחברה. מכיוון ששני המתחמים סמוכים זה לזה, בכוונת החברה לייצר תב"ע משותפת שתמקסם את יתרונות הגודל, תשביח את המרחב הציבורי ותייצר ערך מוסף משמעותי לדיירים ולשכונה כולה".