הנשיא דונלד טראמפ קרא בסוף השבוע להשיב לתפקיד את ג'נסן, ולאחר ההודעה של אנבידיה הוסיף: "הוא לא עשה דבר רע", וכי שוחח ישירות עם הדירקטוריון והבטיח שהשבת הואנג אינה סיכון לביטחון הלאומי. "דיברתי איתם ושכנעתי אותם. אני עשיתי את העסקה", אמר הנשיא. את הלהט של טראמפ להחזיר את הואנג לתפקיד אפשר גם לקשר לדיווח ב-ABC, שהתבסס על דוח הגילוי הנאות השנתי של הנשיא, כי בסוף 2025 החזיק במניות של אנבידיה בשווי של 12 מיליון דולר לפחות. בנוסף, הדיווח מציין כי חשבונותיו המשיכו לסחור במניה גם השנה, ומתחילת 2026 ועד ספטמבר בוצעו בהם עשרות עסקאות קנייה ומכירה בהיקף של מיליוני דולרים.