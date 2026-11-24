אחרי הזינוק החד אתמול במדדי וול סטריט, הבורסה בתל אביב פתחה הבוקר (שלישי) את המסחר בעליות קלות, אך בהמשך עברה לירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד כעת ב-0.45% ות"א 125 ב-0.39%, בעוד ת"א 90 נותר כמעט ללא שינוי עם עלייה של 0.02%.
במדדים הענפיים נרשמת מגמה מעורבת: מדד הטכנולוגיה יורד ב-0.71%, מדד הביטוח ב-0.29% ומדד הבנקים ב-0.28%. מנגד, מדד הנדל"ן עולה ב-0.73% ומדד הביטחוניות מתחזק ב-0.3%. מדד הפיננסים נותר ללא שינוי
הנשיא דונלד טראמפ קרא בסוף השבוע להשיב לתפקיד את ג'נסן, ולאחר ההודעה של אנבידיה הוסיף: "הוא לא עשה דבר רע", וכי שוחח ישירות עם הדירקטוריון והבטיח שהשבת הואנג אינה סיכון לביטחון הלאומי. "דיברתי איתם ושכנעתי אותם. אני עשיתי את העסקה", אמר הנשיא. את הלהט של טראמפ להחזיר את הואנג לתפקיד אפשר גם לקשר לדיווח ב-ABC, שהתבסס על דוח הגילוי הנאות השנתי של הנשיא, כי בסוף 2025 החזיק במניות של אנבידיה בשווי של 12 מיליון דולר לפחות. בנוסף, הדיווח מציין כי חשבונותיו המשיכו לסחור במניה גם השנה, ומתחילת 2026 ועד ספטמבר בוצעו בהם עשרות עסקאות קנייה ומכירה בהיקף של מיליוני דולרים.
במקביל, מדד נאסד"ק זינק ב-6.5%, S&P500 הוסיף 4.7% ומדד דאו ג'ונס טיפס ב-2.9%. הבורסה בתל אביב רשמה אתמול עליות של קצת פחות מאחוז, וזאת על רקע הודעת אנבידיה כי המנכ"ל ג'נסן הואנג ישוב לתפקידו, והחלטת בנק ישראל שלא להפחית את הריבית במשק. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.49%, ת"א 125 ב-0.43% ות"א 90 ב-0.41%.
מדדי הדגל יורחבו
בתוך כך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב פרסמה הבוקר לערות הציבור הצעה להרחבת מדדי הדגל של הבורסה, עשור לאחר הרפורמה המקיפה במדדים שבוצעה בשנת 2017. במסגרת המהלך, מוצע בין היתר לבצע במאי 2027 את השינויים הבאים: הרחבת מדד ת"א-35 ב-15 מניות ושינוי שמו למדד ת"א-50, הרחבת מדד ת"א-90 ב-10 מניות ושינוי שמו למדד ת"א-100, שינוי שמו של מדד ת"א-125 (שמורכב משני המדדים האמורים) למדד ת"א-150.
מהבורסה נמסר כי "המהלך המוצע הוא נדבך נוסף בשכלול שוק ההון הישראלי והתאמת מדדי הבורסה להתפתחותו של שוק ההון המקומי, אשר צמח משמעותית בעשור האחרון הן בשווי השוק והן בהיקפי המסחר ובמגוון החברות והענפים הנסחרים בו. המהלך מקרב את מדדי הבורסה גם לסטנדרטים המקובלים בשווקים מפותחים בעולם ומרחיב את הנגישות של שוק ההון לציבור המשקיעים".
פורסם לראשונה: 10:04, 24.11.26