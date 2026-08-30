ישראלים חובבי אלקטרוניקה שמכבדים את עצמם לא יחמיצו בשהות בניו יורק ביקור ב-B&H הענקית. החנות בת ה-53 ששייכת לחסידי סאטמר, כמו חלק נכבד מעובדיה, ממוקמת במנהטן, מוכרת גם מגוון מכשירים שחסידי סאטמר לא יצרכו כמו טלוויזיות, סלולריים לא כשרים, ושומו שמים – היא סגורה בשבת. וגם בימי חול המועד סוכות ופסח, כולל האתר הפופולרי.

אפילו ראש עירית ניו יורק זוהרן ממדאני לא העז לצייץ נגדה. כי אם היה עושה זאת, היה, יש להניח, מקבל תגובות שהיו גורמות אפילו לא לעשות אחורה פנה.

גלריה אודיה ( צילום: טל עבודי )

אבל במדינת הקטנה שלנו סוערות הרוחות על סוגיית השבת. אתר עדיקה המחודש עם מותג שבקושי הצליח לצאת לעולם, בגדים בהשראת הפרזנטורית אודיה אזולאי, הפסיק מכירות בשבת האחרונה לבקשת הזמרת שנמצאת בתהליך התחזקות. וים של לקוחות בילו בגלל הסגירה את השבת בבהייה בארונות ריקים מבגדים. ולא היה להן מה ללבוש. הצילו.

הטרפת כובשת את השטח. עקרונות הדמוקרטיה על ראש שמחתנו. ושבת אאוט. לא רק שבת. מי שמחליט להסב מסעדה לכשרה כדי להביא עוד לקוחות, בענף שסובל מאז המלחמה, יוקע בכיכר העיר. איך העז? בעוונותיי ידעתי ששומר כשרות לא יכול לאכול במסעדה לא כשרה, אבל על ההיפך לא שמעתי מעולם. היום הכל אפשרי.

בתל אביב בה נולדתי, היינו שכנים של הוריו החילוניים של דמות ידועה מאוד בציבור הישראלי. חלוצים שבאו מבתים שומרי מצוות, היו נוהגים לשלוח לא פעם לביתנו בליל שבת את ילדיו הקטנים כדי שיטעמו את טעם השבת על שולחננו. היה להם חשוב שידעו מנין באו. כולנו נשארנו בחיים. בכבוד הדדי.

בתל אביב של היום, לוחמות תושבות למנוע הקמת מקווה טהרה בשכונתן, שירות חיוני לכל משפחה שומרת מצוות. כאילו כל אישה שהולכת למקווה עלולה להתנפל על נערות רכות ולגרור אותן בציפורניים אל המים הטהורים.

השתגענו? נשים סכנו את נפשן כדי לקיים את מצוות הטבילה במי קרח. יהודים בחרו בחיי דלות, ובלבד שלא לחלל שבת. אין לי ספק שגם בהיסטוריה של משפחות מוחי סגירת עדיקה בשבת, משובצים סיפורים כאלו.

הטיימר באתר ליציאת השבת וחזרת האתר לעבודה ( צילום מסך מתוך האתר של עדיקה )

חבר'ה אתם לא מעודכנים. השבת, שנחשבת היסטורית לאחת המתנות המדהימות שנתן עם ישראל לעולם, הפכה לטרנדית. ראו כמה קבוצות פייסבוק של ישראלים שומרי שבת צמחו מאז 7 באוקטובר. כמה חטופים שחזרו ובני משפחותיהם שומרים שבת.

כמיליון ישראלים השתתפו באירועי "השבת העולמית" בנובמבר האחרון, מתוך 3 מיליון ב-150 מדינות בעולם. מדובר במיזם שנולד בקטנה באוקטובר 2023 בדרום אפריקה. השנה צפוי המספר לגדול. צ'ארלי קירק, לא יהודי, שיבח את מעלות השבת, שמר על "שבת טכנולוגית": התנתקות ממכשירים והתחברות למשפחה בחודשים האחרונים לפני שנרצח, ואף כתב ספר בשבחיה.

מה היו עושים לביאליק שכתב "החמה מראש האילנות הסתלקה בואו נצא לקראת שבת המלכה", כל מי שהקניות ובזבוז עוד ועוד כספים דווקא בשבת הם עבורם הסמל להיותם דמוקרטים ויהודים. והם בועטים ומביישים את המתנה הנפלאה ששבת שמה. עליה נאמר "יותר מששמרו ישראל על השבת שמרה השבת עליהם". כי אצלנו הכל תותים. ואנחנו לא זקוקים לשמירה. רק לקרואסון, קפה, ואופנה, כל אופנה, ודווקא בשבת.

ומה הבא בתור? נזיפה פומבית בחטוף ששב הביתה עומר שם טוב היקר והמקסים, חרם על הספר הנוגע ללב שהוציא לאור כי מי שהיה חילוני לפני החטיפה הודה השבוע בריאיון שהוא מניח תפילין, שומר כשרות ומשתדל, כן משתדל לשמור שבת.