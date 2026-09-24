שבועות ספורים בשנה מפרידים לעיתים בין סוכה ארעית לבין תוספת בנייה שנשארת בשטח למשך שנים. לקראת חג הסוכות הקרוב, ברשות לאכיפה במקרקעין החליטו הפעם לנסות להגיע לשלב מוקדם יותר - עוד לפני שהקונסטרוקציות מוקמות והופכות לעובדה מוגמרת - ויצאו אתמול לפעילות יזומה בשכונות חרדיות ברחבי הארץ במטרה למנוע הקמת מרפסות, קונסטרוקציות ותוספות בנייה בלתי חוקיות לקראת החג.

המפקחים סיירו בשכונות שבהן התופעה נפוצה, תלו מודעות הסברה וביצעו פעולות לאיתור עבודות בנייה שנועדו להקמת סוכות באופן לא חוקי ומסוכן. ברשות הדגישו כי לא מדובר באכיפה נגד הסוכות הארעיות שמוקמות מדי שנה לצורך החג, אלא נגד תוספות בנייה של ממש - מרפסות וקונסטרוקציות המחייבות היתר בנייה ועלולות גם להוות סכנה בטיחותית. הפעילות צפויה להימשך ברציפות בימים ובלילות הקרובים ואף במהלך חג הסוכות עצמו.

גלריה מרפסת סוכה בצפת ( צילום באדיבות הרשות לאכיפה במקרקעין )

המהלך הנוכחי אינו מגיע בחלל ריק. בשנים האחרונות הפכו "מרפסות הסוכה", ובמיוחד אלה שנבנו בבני ברק, מסוגיה מקומית שמוכרת היטב לתושבי העיר לנושא שמעסיק גם את גורמי האכיפה הארציים. בחלק מהמקרים המבנה שמוקם או משמש בתחילה לצורך סוכה אינו נעלם אחרי החג: המרפסת נסגרת, מצטרפת בפועל לדירה ולעיתים הופכת לחדר נוסף.

התופעה קשורה גם למצוקת השטח ולמאפייני שוק הדיור החרדי. מרפסת סוכה היא מרכיב משמעותי בדירות המיועדות לציבור זה, ובבני ברק, למשל, קיימות גם תוכניות המאפשרות הקמת מרפסות כאלה. אלא שלאורך השנים, לצד המרפסות החוקיות, נבנו בעיר גם תוספות ללא היתר. בחלק מהמקרים מה שמתחיל כתוספת לכאורה ארעית, הופך בפועל לפתרון להרחבת דירה למשפחה שגדלה.

בחודשים האחרונים עלתה הסוגיה מדרגה. במאי האחרון ערכה הרשות לאכיפה במקרקעין סקר ומיפוי של כ-6,500 מרפסות בבני ברק. בשלב הראשון מופו כ-2,500 מרפסות ב-1,250 בניינים שלגביהן עלה חשש כי הן עלולות להיות מסוכנות. הממצאים הועברו לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיר כדי לבדוק אם המרפסות קיבלו היתרי בנייה ואישורי בטיחות.

הבדיקה קיבלה משנה חשיבות לאחר הפגיעות שספגה בני ברק במהלך המלחמה מול איראן. בבניינים ותיקים וצפופים, תוספות שנבנו על כלונסאות מתכת או חוזקו באמצעים מאולתרים וללא פיקוח הנדסי עלולות להוסיף סיכון לא רק בשגרה, אלא גם בשעת חירום.

עוד קודם לכן, באפריל, הגיעה סוגיית המרפסות לוועדת הערר לתכנון ובנייה במחוז תל אביב בעקבות סכסוך שכנים בבני ברק. במהלך הדיון התברר כי הוועדה המקומית נהגה לאפשר במקרים מסוימים גם מרפסת שמש וגם מרפסת סוכה. ועדת הערר דחתה את הפרשנות שאפשרה "כפל מרפסות", ובמסגרת ההליך נקבע כי הבקשה החדשה להיתר תצטרך להתייחס לכל הבנייה הקיימת ולהריסת מה שאינו חוקי.

האזהרה שנתלתה על לוח מודעות בבני ברק ( צילום באדיבות הרשות לאכיפה במקרקעין )

גם נתוני האכיפה שפורסמו השנה הצביעו על היקף התופעה בעיר. לפי דוח סיכום 2024 של הרשות לאכיפה במקרקעין, בני ברק הובילה במספר צווי ההריסה המנהליים למבנים בלתי חוקיים שהרשות העבירה לוועדה המקומית – 173 צווים. בפועל בוצעו 56 הריסות וניתנו 56 צווים שיפוטיים.

הפעילות הנוכחית של הרשות מנסה לזהות את העבודות עוד בשלב שבו הן מתבצעות. לצד הסיורים בשטח, הרשות הזהירה ספקים, מסגריות וקבלנים המבצעים עבודות מסוג זה באשר לאחריותם למנוע עבירות בנייה. במקביל התקיים שיח עם הרשויות המקומיות הרלוונטיות, שעליהן מוטלת האחריות המקומית למניעה ולאכיפה.