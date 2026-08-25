חברת יסודות איתנים דיווחה כי חברת הבת יסודות איתנים התחדשות עירונית, יחד עם קבוצת סביונים זכתה במכרז דיירים ברחוב בן גוריון בקריית ביאליק. על פי תכנון ראשוני למתחם, במסגרת הפרויקט צפויות החברות להרוס בנייני מגורים ישנים הכוללים 18 יחידות דיור, ולהקים במקומם כ-90 יחידות דיור בשני בניינים חדשים, בכפוף לאישור תב"ע חדשה.

חברת יסודות איתנים דיווחה כי חברת הבת יסודות איתנים התחדשות עירונית, יחד עם קבוצת סביונים זכתה במכרז דיירים ברחוב בן גוריון בקריית ביאליק. על פי תכנון ראשוני למתחם, במסגרת הפרויקט צפויות החברות להרוס בנייני מגורים ישנים הכוללים 18 יחידות דיור, ולהקים במקומם כ-90 יחידות דיור בשני בניינים חדשים, בכפוף לאישור תב"ע חדשה.

חברת יסודות איתנים דיווחה כי חברת הבת יסודות איתנים התחדשות עירונית, יחד עם קבוצת סביונים זכתה במכרז דיירים ברחוב בן גוריון בקריית ביאליק. על פי תכנון ראשוני למתחם, במסגרת הפרויקט צפויות החברות להרוס בנייני מגורים ישנים הכוללים 18 יחידות דיור, ולהקים במקומם כ-90 יחידות דיור בשני בניינים חדשים, בכפוף לאישור תב"ע חדשה.

הפרויקט ממוקם ברחוב בן גוריון בקריית ביאליק ונמצא כיום בשלבי קידום ראשוניים. מיסודות איתנים נמסר כי החברה תפעל להשלמת החתימות, לקידום התכנון ולאישור תב"ע חדשה ובהמשך לקבלת היתרי בנייה. את הדיירים מייצג עו"ד רועי דהן ממשרד עו"ד כהן, קצב, דהן ואת החברה מייצג עו"ד אורן ארדמן ממשרד עו"ד שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות'. על תכנון הפרויקט אמון משרד האדריכלים תימור שוורץ.

הפרויקט ממוקם ברחוב בן גוריון בקריית ביאליק ונמצא כיום בשלבי קידום ראשוניים. מיסודות איתנים נמסר כי החברה תפעל להשלמת החתימות, לקידום התכנון ולאישור תב"ע חדשה ובהמשך לקבלת היתרי בנייה. את הדיירים מייצג עו"ד רועי דהן ממשרד עו"ד כהן, קצב, דהן ואת החברה מייצג עו"ד אורן ארדמן ממשרד עו"ד שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות'. על תכנון הפרויקט אמון משרד האדריכלים תימור שוורץ.

הפרויקט ממוקם ברחוב בן גוריון בקריית ביאליק ונמצא כיום בשלבי קידום ראשוניים. מיסודות איתנים נמסר כי החברה תפעל להשלמת החתימות, לקידום התכנון ולאישור תב"ע חדשה ובהמשך לקבלת היתרי בנייה. את הדיירים מייצג עו"ד רועי דהן ממשרד עו"ד כהן, קצב, דהן ואת החברה מייצג עו"ד אורן ארדמן ממשרד עו"ד שטיינמץ, גורמן, ארדמן ושות'. על תכנון הפרויקט אמון משרד האדריכלים תימור שוורץ.