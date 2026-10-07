ישי רוט, מנכ”ל קבוצת שובל: "חיפה היא הבית שלנו. ואנחנו מאמינים בעיר כבר שנים. אנחנו לא מסתכלים על חיפה כעל אוסף של פרויקטים. אנחנו חלק מהעיר, בונים בה כבר היום ומתכוונים להמשיך לבנות בה עוד הרבה שנים. אנחנו רוצים להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות – לבנות, לסיים ולמסור לרוכשים בית".

ישי רוט, מנכ”ל קבוצת שובל: "חיפה היא הבית שלנו. ואנחנו מאמינים בעיר כבר שנים. אנחנו לא מסתכלים על חיפה כעל אוסף של פרויקטים. אנחנו חלק מהעיר, בונים בה כבר היום ומתכוונים להמשיך לבנות בה עוד הרבה שנים. אנחנו רוצים להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות – לבנות, לסיים ולמסור לרוכשים בית".

ישי רוט, מנכ”ל קבוצת שובל: "חיפה היא הבית שלנו. ואנחנו מאמינים בעיר כבר שנים. אנחנו לא מסתכלים על חיפה כעל אוסף של פרויקטים. אנחנו חלק מהעיר, בונים בה כבר היום ומתכוונים להמשיך לבנות בה עוד הרבה שנים. אנחנו רוצים להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות – לבנות, לסיים ולמסור לרוכשים בית".