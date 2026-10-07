התחדשות עירונית בחיפה: קבוצת שובל הרסה מבנה ישן בעיר במסגרת פרויקט תמ"א 38. מדובר בפרויקט “אידר 39” ברחוב אידר בחלקה הדרומי של העיר. במסגרת הפרויקט ייהרס בניין הכולל 8 יחידות דיור ובמקומו יוקם בניין חדש, הכולל 26 יחידות דיור.
במקביל מדווחת החברה גם על תחילת בנייה של מיזם נוסף בעיר, בשכונת נאות נבון. הפרויקט מונה 401 יחידות משולבות שוק חופשי ומחיר מטרה ב-14 בניינים מהם 2 מגדלים בני 22 קומות והשאר בניינים בני 8 ו-9 קומות. הפרויקט ממוקם בסמיכות לאצטדיון סמי עופר.
ישי רוט, מנכ”ל קבוצת שובל: "חיפה היא הבית שלנו. ואנחנו מאמינים בעיר כבר שנים. אנחנו לא מסתכלים על חיפה כעל אוסף של פרויקטים. אנחנו חלק מהעיר, בונים בה כבר היום ומתכוונים להמשיך לבנות בה עוד הרבה שנים. אנחנו רוצים להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות – לבנות, לסיים ולמסור לרוכשים בית".
אורטל הרוש, מנהלת השיווק והמכירות בקבוצת שובל: “מאחורי כל דירה יש אנשים ומשפחה שעושים את אחת הבחירות המשמעותיות בחיים שלהם. אנחנו מכירים את הרוכשים שלנו, מלווים אותם מהרגע הראשון ושומעים מהם על הציפיות, החששות והחלומות לקראת הבית החדש. יש משהו מאוד מרגש ברגע שבו משפחה שרכשה דירה רואה פתאום את העבודות מתחילות ואת הבית שלה הופך מתוכנית למציאות".