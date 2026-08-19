התחדשות עירונית ברמת השרון: מצלאוי חברה לבניין הרסה שני מבני מגורים ישנים ברחוב אוסישקין 9-11 בעיר. מדובר בפרויקט במסגרתו נהרסו שני מבנים הכוללים 30 יחידות דיור ו-14 יחידות מסחריות, ובמקומם יוקם פרויקט חדש הכולל 82 יחידות דיור ו-16 חנויות בבניין חדש בן 7 קומות מעל קומת מסחר ו-4 מרתפי חניה. השלמת הפרויקט צפויה ברבעון השלישי של 2029.
סמי מצלאוי, יו"ר ובעלים מצלאוי חברה לבניין, מסר: "אירוע ההריסה מסמן עבורנו התחלה חדשה וציון דרך משמעותי, עם יציאתו לדרך של הפרויקט הראשון שלנו ברמת השרון. אוסישקין 9-11 הוא פרויקט שמשלב התחדשות של מתחם ותיק עם מגורים חדשים ומסחר שכונתי, במיקום מרכזי ומבוקש בעיר".
עוד על פי מצלאוי: "אנו מודים לבעלי הזכויות ולדיירים על האמון ועל הדרך המשותפת. רמת השרון היא עיר משמעותית עבורנו, ואנו ממשיכים לפעול בה לקידום ארבעה פרויקטים נוספים של התחדשות עירונית, כחלק מהרחבת פעילות החברה באזורי הביקוש".