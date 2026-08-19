סמי מצלאוי, יו"ר ובעלים מצלאוי חברה לבניין, מסר: "אירוע ההריסה מסמן עבורנו התחלה חדשה וציון דרך משמעותי, עם יציאתו לדרך של הפרויקט הראשון שלנו ברמת השרון. אוסישקין 9-11 הוא פרויקט שמשלב התחדשות של מתחם ותיק עם מגורים חדשים ומסחר שכונתי, במיקום מרכזי ומבוקש בעיר".