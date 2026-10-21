על פי הדיווח של אזורים Living "אומדן השווי ההוגן של יחידות הדיור הנרכשות מוערך על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בכ-231 מיליון שקל. בהתאם, העסקה צפויה להניב רווח של כ- 33 מיליון שקל". עוד עולה מהדיווח שנכון להיום 60 מתוך 80 יחידות הדיור הנרכשות כבר מושכרות.

על פי הדיווח של אזורים Living "אומדן השווי ההוגן של יחידות הדיור הנרכשות מוערך על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בכ-231 מיליון שקל. בהתאם, העסקה צפויה להניב רווח של כ- 33 מיליון שקל". עוד עולה מהדיווח שנכון להיום 60 מתוך 80 יחידות הדיור הנרכשות כבר מושכרות.

על פי הדיווח של אזורים Living "אומדן השווי ההוגן של יחידות הדיור הנרכשות מוערך על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בכ-231 מיליון שקל. בהתאם, העסקה צפויה להניב רווח של כ- 33 מיליון שקל". עוד עולה מהדיווח שנכון להיום 60 מתוך 80 יחידות הדיור הנרכשות כבר מושכרות.

את אזורים Living ייצגו בעסקה עורכי הדין שמואל שוב, שושי בירזון וליאור קיל ממשרד שוב ושות' ואת צבי צרפתי ובניו ייצגו עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל ממשרד עו"ד טל קנת. פרויקט AZOR בו נעשתה העסקה הוא פרויקט התחדשות עירונית הממוקם ברחוב קפלן וכולל שני מגדלים בני 22 קומות ובהם 280 יחידות דיור סך הכל.

את אזורים Living ייצגו בעסקה עורכי הדין שמואל שוב, שושי בירזון וליאור קיל ממשרד שוב ושות' ואת צבי צרפתי ובניו ייצגו עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל ממשרד עו"ד טל קנת. פרויקט AZOR בו נעשתה העסקה הוא פרויקט התחדשות עירונית הממוקם ברחוב קפלן וכולל שני מגדלים בני 22 קומות ובהם 280 יחידות דיור סך הכל.

את אזורים Living ייצגו בעסקה עורכי הדין שמואל שוב, שושי בירזון וליאור קיל ממשרד שוב ושות' ואת צבי צרפתי ובניו ייצגו עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל ממשרד עו"ד טל קנת. פרויקט AZOR בו נעשתה העסקה הוא פרויקט התחדשות עירונית הממוקם ברחוב קפלן וכולל שני מגדלים בני 22 קומות ובהם 280 יחידות דיור סך הכל.

נציין כי עסקה זו מצטרפת לגל עסקאות דומות של חברות נדל"ן בעת האחרונה במסגרתן חברות יזמיות למגורים מוכרות מקבצי דירות לקרנות ריט וחברות העוסקות בדיור להשכרה. במקרה של אזורים מדובר כבר בעסקה רביעית באותו המתווה מיזמים שונים בהיקף של 167 יח''ד ובתמורה כוללת של כ- 415 מיליון שקל.

נציין כי עסקה זו מצטרפת לגל עסקאות דומות של חברות נדל"ן בעת האחרונה במסגרתן חברות יזמיות למגורים מוכרות מקבצי דירות לקרנות ריט וחברות העוסקות בדיור להשכרה. במקרה של אזורים מדובר כבר בעסקה רביעית באותו המתווה מיזמים שונים בהיקף של 167 יח''ד ובתמורה כוללת של כ- 415 מיליון שקל.

נציין כי עסקה זו מצטרפת לגל עסקאות דומות של חברות נדל"ן בעת האחרונה במסגרתן חברות יזמיות למגורים מוכרות מקבצי דירות לקרנות ריט וחברות העוסקות בדיור להשכרה. במקרה של אזורים מדובר כבר בעסקה רביעית באותו המתווה מיזמים שונים בהיקף של 167 יח''ד ובתמורה כוללת של כ- 415 מיליון שקל.

משה צרפתי, מנכ"ל צבי צרפתי ובניו התייחס לעסקה ואמר, "העסקה עם אזורים Living היא דוגמה לחשיבות של ניהול עסקי שקול בתקופה שבה שוק הנדל"ן מתמודד עם אתגרים משמעותיים.

משה צרפתי, מנכ"ל צבי צרפתי ובניו התייחס לעסקה ואמר, "העסקה עם אזורים Living היא דוגמה לחשיבות של ניהול עסקי שקול בתקופה שבה שוק הנדל"ן מתמודד עם אתגרים משמעותיים.

משה צרפתי, מנכ"ל צבי צרפתי ובניו התייחס לעסקה ואמר, "העסקה עם אזורים Living היא דוגמה לחשיבות של ניהול עסקי שקול בתקופה שבה שוק הנדל"ן מתמודד עם אתגרים משמעותיים.