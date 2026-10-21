מדירות למכירה לדירות להשכרה: חברת צבי צרפתי ובניו ואזורים Living (זרוע השכירות של חברות אזורים) דיווחו היום (יום רביעי) על עסקה, במסגרתה צבי צרפתי ובניו מוכרת 80 יחידות דיור בפרויקט קפלן באזור לחברת אזורים Living, בתמורה לכ-198 מיליון שקל כולל מע"מ. העסקה כוללת 17 דירות בנות 3 חדרים ו-63 דירות בנות 4 חדרים.
על פי הדיווח של אזורים Living "אומדן השווי ההוגן של יחידות הדיור הנרכשות מוערך על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בכ-231 מיליון שקל. בהתאם, העסקה צפויה להניב רווח של כ- 33 מיליון שקל". עוד עולה מהדיווח שנכון להיום 60 מתוך 80 יחידות הדיור הנרכשות כבר מושכרות.
את אזורים Living ייצגו בעסקה עורכי הדין שמואל שוב, שושי בירזון וליאור קיל ממשרד שוב ושות' ואת צבי צרפתי ובניו ייצגו עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל ממשרד עו"ד טל קנת. פרויקט AZOR בו נעשתה העסקה הוא פרויקט התחדשות עירונית הממוקם ברחוב קפלן וכולל שני מגדלים בני 22 קומות ובהם 280 יחידות דיור סך הכל.
נציין כי עסקה זו מצטרפת לגל עסקאות דומות של חברות נדל"ן בעת האחרונה במסגרתן חברות יזמיות למגורים מוכרות מקבצי דירות לקרנות ריט וחברות העוסקות בדיור להשכרה. במקרה של אזורים מדובר כבר בעסקה רביעית באותו המתווה מיזמים שונים בהיקף של 167 יח''ד ובתמורה כוללת של כ- 415 מיליון שקל.
משה צרפתי, מנכ"ל צבי צרפתי ובניו התייחס לעסקה ואמר, "העסקה עם אזורים Living היא דוגמה לחשיבות של ניהול עסקי שקול בתקופה שבה שוק הנדל"ן מתמודד עם אתגרים משמעותיים.
העסקה צפויה להניב לחברה רווח לפני מס של כ-47.2 מיליון שקל ותזרים נטו של כ-155.5 מיליון שקל לאחר מס. בסביבת השוק הנוכחית, שבה הרוכשים נוקטים משנה זהירות ורמות המלאי עדיין גבוהות, אנחנו בוחנים כל עסקה גם דרך התרומה שלה לתוצאות החברה, לייצור המזומנים ולניהול החשיפה הפיננסית. בהתאם לכך, אנחנו מקפידים להתאים את קצב קידום הפרויקטים למציאות בשוק ולביקושים בפועל, ולא רק לתוכניות המקוריות".
ערן ענבים, מנכ״ל אזורים Living: " מדובר בעסקה מצוינת לקרן, הכוללת דירות חדשות ואיכותיות ביישוב במרכז הארץ הנהנה מביקוש גבוה. הפרויקט התאכלס ממש עכשיו, והדירות שנרכשו כבר מושכרות ברובן כך שהנכס צפוי להניב תזרים ולייצר רווח באופן מידי. הנכס הנרכש, יחד עם שני נכסים נוספים בבת ים ובירושלים, צפויים להתחיל ולהניב הכנסות שכירות בחודשים הקרובים".